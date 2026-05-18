El Salvador

Fotos: Motociclistas de El Salvador recorren la ciudad en el Paseo de Caballeros para promover la prevención del cáncer de próstata

Decenas de motociclistas vestidos con trajes elegantes participaron en el Paseo de Caballeros, una rodada solidaria que busca concientizar sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana del cáncer de próstata.

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Decenas de participantes se hicieron presentes al Paseo de Caballeros posan en San Salvador, luciendo trajes elegantes antes del inicio del recorrido. (Infobae / A. Parada)
Decenas de participantes se hicieron presentes al Paseo de Caballeros posan en San Salvador, luciendo trajes elegantes antes del inicio del recorrido. (Infobae / A. Parada)
Carlos y Ademir, miembros del grupo de motociclistas recorren la ciudad, en una caravana que busca visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de próstata. (Infobae / A. Parada)
Carlos y Ademir, miembros del grupo de motociclistas recorren la ciudad, en una caravana que busca visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de próstata. (Infobae / A. Parada)
Mujeres riders participan activamente en el evento, sumándose al mensaje de prevención y autocuidado. (Infobae / A. Parada)
Mujeres riders participan activamente en el evento, sumándose al mensaje de prevención y autocuidado. (Infobae / A. Parada)
Carlos Antonio Navarrete, sobreviviente de cáncer, comparte su experiencia con otros motociclistas durante la jornada. (Infobae / A. Parada)
Carlos Antonio Navarrete, sobreviviente de cáncer, comparte su experiencia con otros motociclistas durante la jornada. (Infobae / A. Parada)
Motociclistas de distintos clubes se unen en el Paseo de Caballeros para concientizar sobre salud masculina. (Infobae / A. Parada)
Motociclistas de distintos clubes se unen en el Paseo de Caballeros para concientizar sobre salud masculina. (Infobae / A. Parada)
El Paseo de Caballeros reúne a motociclistas vestidos con atuendos clásicos y elegantes, fusionando solidaridad y estilo. (Infobae / A. Parada)
El Paseo de Caballeros reúne a motociclistas vestidos con atuendos clásicos y elegantes, fusionando solidaridad y estilo. (Infobae / A. Parada)
Se estima que cada año más mujeres se están incorporando a este tipo de actividades en El Salvador. (Infobae /A. Parada)
Se estima que cada año más mujeres se están incorporando a este tipo de actividades en El Salvador. (Infobae /A. Parada)
Se entregó un premio a los participantes mejor vestidos durante el recorrido en El Salvador. (Infobae /A. Parada)
Se entregó un premio a los participantes mejor vestidos durante el recorrido en El Salvador. (Infobae /A. Parada)
El evento forma parte de un movimiento mundial que se realiza simultáneamente en diferentes países. (Infobae /A. Parada)
El evento forma parte de un movimiento mundial que se realiza simultáneamente en diferentes países. (Infobae /A. Parada)
Juan Cruz, lleva cinco años en dicha actividad, iniciativa mundial que recauda fondos para prevenir el cáncer de próstata, logrando más de $30 millones de dólares desde 2012 hasta la fecha. (Infobae / A. Parada)
Juan Cruz, lleva cinco años en dicha actividad, iniciativa mundial que recauda fondos para prevenir el cáncer de próstata, logrando más de $30 millones de dólares desde 2012 hasta la fecha. (Infobae / A. Parada)
El recorrido se extendió entre El Salvador del Mundo y el Redondel Masferrer; más tarde la actividad se extendió a otros puntos emblemáticos como Surf City. (Infobae /A. Parada)
El recorrido se extendió entre El Salvador del Mundo y el Redondel Masferrer; más tarde la actividad se extendió a otros puntos emblemáticos como Surf City. (Infobae /A. Parada)

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