“Lo llevo en mi corazón”: Julio César Rivera expresó su gratitud a Bukele tras retornar a El Salvador

Julio César Rivera López, paciente de cáncer terminal, cumplió su deseo de volver a Ahuachapán para reencontrarse con su familia. (Cortesía: Nayib Bukele)

El regreso de Julio César Rivera López a El Salvador después de veinte años fuera del país activó una oleada de apoyo tanto en la nación centroamericana como entre la diáspora.

Aquejado por un cáncer terminal, este salvadoreño consiguió volver a Ahuachapán para reunirse con sus familiares y despedirse en su tierra natal.

El traslado se realizó a partir de la gestión directa del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con la colaboración de varias instancias estatales, personal médico y autoridades nacionales e internacionales.

Las raíces del caso se remontan a la exposición en redes sociales de la situación de vulnerabilidad de Rivera López, quien solicitó ayuda para regresar al país en condiciones seguras debido a su grave estado de salud.

La complejidad de su traslado exigió que el Ejecutivo interviniera para habilitar permisos, emitir reportes médicos y coordinar con aerolíneas, superando restricciones habituales para pacientes con enfermedades avanzadas.

El operativo humanitario permitió sortear barreras burocráticas y médicas inusuales para este tipo de casos.

La logística incluyó la preparación de un equipo médico especializado, la gestión de transporte adecuado que garantizara la estabilidad de Julio César Rivera durante el vuelo y la disposición de ambulancias al arribo al país.

Mensajes de gratitud y reacción institucional

Al llegar a su querida Ahuachapán, Rivera López dirigió un mensaje de agradecimiento por el acompañamiento recibido y la gestión del mandatario salvadoreño: “Gracias al señor Bukele, que me ha permito volver a mi país y rencontrarme con mi familia. Es algo que deseaba, volver a estar con mi familia. Le agradezco infinitamente. Siento el apoyo, lo llevo en mi corazón.

“Solo quería volver a ver a mi madre, sentir el calor de mi familia y despedirme en mi tierra”, declaró.

Por su parte, el presidente Bukele se refirió al caso en sus canales oficiales, adjuntando un video con el traslado del paciente: “Julio ya llegó a su hogar, tal y como él lo deseaba. Hubo riesgos, pero con la ayuda de Dios y de los médicos y enfermeras, lo logramos”.

Estas fueron las emotivas palabras de Julio César Rivera en su regreso a El Salvador

Familia agradece gestión hecha por el presidente Bukele

El caso de Rivera ha generado diversas reacciones por medio de redes sociales, donde usuarios resaltaron la importancia de que los pacientes en situación crítica puedan estar cerca de sus seres queridos.

Al mismo tiempo se reportó que la familia agradeció especialmente los esfuerzos institucionales realizados para facilitar el traslado y la atención médica de Rivera en el país.

“Agradecemos profundamente al presidente Nayib Bukele por su apoyo en este momento tan difícil para nuestra familia”, expresó María Vásquez, hermana del paciente en estado terminal.

Mensaje de María Vásquez, hermana de Julio César Rivera. (Cortesía: Redes sociales)

“Agradecemos por cumplirle la petición a mi hermano, sacándolo del hospital de New York. Le doy gracias a Nayib Bukele por cumplirle el deseo a mi hermano. Él pasa un momento mu difícil por su enfermedad. Doy gracias a la persona que hizo el video en New York para ayudarle. Estoy agradecida con Dios y con el presidente”, mencionó en un video.

La historia de Julio César Rivera refuerza el debate sobre el acceso a cuidados paliativos y la necesidad de garantizar que los pacientes terminales puedan elegir el lugar donde desean pasar sus últimos días, rodeados de sus familiares y bajo condiciones dignas.

Diversos colectivos vinculados a la salud y los derechos humanos han señalado que el acompañamiento familiar y el acceso a tratamientos paliativos adecuados resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades avanzadas.

Organizaciones médicas han insistido en la importancia de fortalecer políticas públicas orientadas a facilitar este tipo de cuidados en el hogar, especialmente en contextos donde el sistema sanitario enfrenta limitaciones de recursos o infraestructura.