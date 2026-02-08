Shakira inaugura su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Shakira salta al escenario del estadio Jorge "El Mágico" González (Cortesía: Redes Sociales)

Shakira dio inicio a su residencia en San Salvador el sábado 7 de febrero de 2026 con un espectáculo marcado por la “caminata de las lobas”, una experiencia exclusiva junto a sus seguidores y creadores de contenido seleccionados a través de redes sociales. El evento, tiene lugar en el estadio Jorge " Mágico" González, reunió a miles de fanáticos que esperaron desde las primeras horas de la tarde para acceder al recinto, donde las filas y los atuendos inspirados en la artista destacaron la expectación y creatividad del público.

Desde las 16:00, las puertas permanecieron abiertas para recibir a los asistentes, quienes lucieron sus mejores versiones de “lobas” y homenajes visuales a “Las de la Intuición”. La jornada incluye la selección de 53 cuentas ganadoras, elegidas mediante concursos en TikTok y otras redes sociales, que conformaron la denominada “manada” que acompaña a la cantante en la previa del show.

La apertura del concierto se caracterizó por el despliegue de tecnología de punta y una producción escénica que integró pantallas gigantes, juegos de luces y un cuerpo de bailarines. en los posteos y transmisiones en vivo de los fanáticos, se observa que la artista apareció tras una secuencia de visuales, caminando entre la multitud para encontrarse con sus seguidores en el centro del escenario. El momento cobró fuerza con el inicio musical de “La Fuerte”, seguido de “Girl Like Me” y “Las de la Intuición”, lo que desató la euforia y los cánticos de los presentes.

El escenario vibra de emoción con la entrada de Shakira (Cortesía: Redes Sociales)

La colombiana se convierte en la primera artista en ofrecer cinco conciertos en El Salvador, consolidando así su presencia en la región y el impacto de su más reciente producción. El espectáculo mantiene la atención de los asistentes gracias a una puesta en escena que combina elementos visuales innovadores y la interacción directa de la intérprete con sus seguidores.

Shakira le dedica palabras de cariño a su fanáticos salvadoreños: "cinco conciertos en este país que tanto quiero". (Cortesía: Jorge Manzanares)

al finalizar la entrada, Shakira agradeció a su “manada ” y subrayó la importancia del reencuentro con sus seguidores y el amor que siente por el país.

“Diamantes en lugar de lágrimas”, define la propia Shakira en alusión al brillo y la energía de la noche, frase que resaltó el tono festivo y la conexión emocional entre la artista y su audiencia. La caminata previa al show y la selección de fans a través de plataformas digitales marcaron una dinámica inédita que reforzó la cercanía con sus seguidores.

El ciclo de conciertos en San Salvador continuará durante la próxima semana, en lo que promete ser uno de los hitos musicales del año para la región.