El Salvador

Las obras del primer metrocable de El Salvador comenzarán en la colonia Zacamil

El primer sistema de transporte público por cable en el país comienza a tomar forma con trabajos en Mejicanos, prometiendo trayectos más ágiles y un impacto en la vida diaria de miles de habitantes del área metropolitana.

Guardar
Imagen de referencia sobre el
Imagen de referencia sobre el metrocable que opera en Medellín, Colombia. /(Empresa Metro de Medellín)

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el inicio de las obras del primer metrocable de El Salvador en la colonia Zacamil, un proyecto que transformará la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). La construcción, que arrancará este mes en el distrito de Mejicanos, busca ofrecer una alternativa de transporte público eficiente en una de las zonas más congestionadas de la capital.

Ayer, en una reunión informativa donde estuvieron autoridades del MOP y la empresa constructora, los habitantes de la colonia Zacamil fueron informados sobre el inicio de las obras, en qué consisten éstas y las zonas a intervenir.

La obra conectará Mejicanos con el centro de San Salvador, pasando por la Universidad de El Salvador (UES) y el centro de Gobierno. El sistema cubrirá 3.36 kilómetros y contará con siete torres de soporte, con una ejecución prevista en 18 meses. El trayecto reducirá el tiempo de viaje entre la colonia Zacamil y el centro a solo 14 minutos, un cambio significativo frente a las habituales demoras provocadas por el congestionamiento.

El metrocable contará con más de 100 cabinas, con capacidad para 10 pasajeros cada una, y podrá movilizar hasta 3,500 personas por hora en cada sentido. Funcionará 18 horas al día, a una velocidad de 21.6 kilómetros por hora, según declaraciones recientes del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, recogidas por El Salvador.com. El funcionario indicó que parte del equipo ya se encuentra en el país y que el contrato con la empresa encargada está firmado.

El personal del MOP y
El personal del MOP y la empresa constructora del metrocable proyectaron imágenes sobre la zona que será intervenida en la colonia Zacamil, durante la reunión con los habitantes del lugar. /Foto Cortesía

El proyecto se desarrollará en varias fases. La primera etapa incluye la construcción de 15 bases de concreto y la habilitación de accesos para maquinaria pesada en los alrededores de los edificios residenciales de la colonia Zacamil, específicamente en los sectores 17, 21, 22, 23 y 24. Los trabajos requerirán la reubicación de postes eléctricos y la intervención en taludes, con el objetivo de asegurar la estabilidad de las estructuras y el libre tránsito de los vecinos, según explicaron representantes del MOP y la empresa constructora a los habitantes de la Zacamil.

La ruta seleccionada abarca zonas de alta densidad poblacional y estudiantil, con la expectativa de que el metrocable facilite el acceso a la educación, el empleo y los servicios para comunidades que históricamente han enfrentado dificultades de movilidad. Además, la operación eléctrica del sistema apunta a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la capital.

El Ministerio de Obras Públicas reconoció que la construcción tendrá impacto en la vida cotidiana de los vecinos. Las autoridades informaron que se prevén afectaciones por tráfico, polvo y ruido en el entorno inmediato de las obras. Algunos residentes manifestaron inquietudes por posibles vibraciones y daños en edificios antiguos, así como incertidumbre porque, en caso de ser necesario, se hará uso de espacios donde se encuentren árboles que impidan el trazo proyectado.

La implementación del metrocable forma parte de un plan más amplio del gobierno salvadoreño para modernizar el transporte público en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Como parte de la reunión
Como parte de la reunión se brindaron detalles sobre los inmuebles que serán intervenidos en la zona. /(Cortesía)

El financiamiento de la obra proviene de fondos propios y de la cooperación internacional, en particular de la Unión Europea y de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), que en 2023 entregó el Plan Maestro de Transporte Urbano al gobierno salvadoreño. El costo total del proyecto no ha sido divulgado, pero los estudios previos alcanzaron los $36 millones, según Publimetro.

El gobierno estima que la construcción estará finalizada en abril de 2027. Una vez en funcionamiento, el metrocable se convertirá en el primer sistema de este tipo en Centroamérica y buscará replicar los resultados observados en otras ciudades latinoamericanas. En Medellín, Colombia, el metrocable redujo drásticamente los tiempos de traslado en zonas de difícil acceso y mejoró la integración urbana, según medios internacionales.

Las expectativas sobre el impacto del proyecto son altas. El MOP sostiene que el metrocable aliviará la congestión de los 1.9 millones de vehículos que circulan a diario en el área metropolitana, ofrecerá una alternativa a los sistemas de buses tradicionales y permitirá una mayor integración entre distintos modos de transporte. Las autoridades reiteraron que los trabajos en la colonia Zacamil marcan el inicio de una transformación en la movilidad urbana de la capital salvadoreña.

Temas Relacionados

MetrocableTrabajos de construcciónMinisterio de Obras PúblicasMejicanosSan SalvadorCentro Histórico de San SalvadorEl Salvador

Últimas Noticias

El endurecimiento migratorio pone en jaque los sueños universitarios de estudiantes centroamericanos indocumentados

Un estudio señala que cerca de 34 mil jóvenes centroamericanos están próximos a terminar la secundaria en Estados Unidos, aunque enfrentan obstáculos crecientes para acceder a la educación superior debido a nuevos cambios legales

El endurecimiento migratorio pone en

Dos accidentes dejan víctimas fatales y lesionados en carreteras principales de El Salvador

Un niño y un peatón fallecieron en incidentes distintos ocurridos en vías concurridas, mientras los cuerpos de emergencia y la policía realizan trabajos para recabar información sobre los hechos

Dos accidentes dejan víctimas fatales

Shakira inicia residencia histórica en San Salvador con un espacio dedicado a las pupusas

La cantante colombiana abre su serie de conciertos en la capital salvadoreña, donde su equipo contará con un comedor exclusivo que celebra el platillo nacional y fusiona la música internacional con la identidad local.

Shakira inicia residencia histórica en

El gobierno panameño y Estados Unidos fortalecen alianzas con entrenamiento conjunto de sus fuerzas en Colón

Un centenar de efectivos de ambos países participan en prácticas intensivas que incluyen construcción de refugios, técnicas de supervivencia y patrullas, bajo supervisión de instructores que enfatizan la preparación ante entornos selváticos hostiles

El gobierno panameño y Estados

Moody’s Ratings anticipa mayor crecimiento económico en El Salvador pese a la alta carga de deuda pública

La agencia crediticia proyecta una expansión del producto interno bruto salvadoreño del 2.6 % en 2024 al 4 % en 2025, respaldada por avances fiscales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Moody’s Ratings anticipa mayor crecimiento

TECNO

Epic Games regala más de

Epic Games regala más de 100 juegos: cómo descargarlos sin ningún costo

Los códigos secretos de Netflix para ver películas en pareja este San Valentín

El robot Atlas de Boston Dynamics entra en producción industrial y deja atrás la fase experimental

Apple sorprende: el iPhone 17e ya tendría fecha de lanzamiento y sería más pronto de lo esperado

El fin de las aplicaciones como las conocemos: por qué el avance de Anthropic amenaza con borrar el software tradicional

ENTRETENIMIENTO

Bella Hadid y Adan Banuelos

Bella Hadid y Adan Banuelos se habían reconciliado antes del arresto del vaquero en Texas: “Quieren que esto funcione”

Super Bowl 2026 con Bad Bunny: fecha, horarios y dónde ver el show de medio tiempo en vivo

Blair Waldorf vuelve a “Gossip Girl”: la nueva novela que revive el Upper East Side 20 años después

“Parque Lezama”: Juan José Campanella transforma el éxito teatral en película para Netflix

“The Last Of Us 3″: este actor reemplazará a Danny Ramirez como Manny en la nueva temporada

MUNDO

Graves incidentes y disturbios en

Graves incidentes y disturbios en Milán durante una protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno

El coronel ruso que fue baleado en Moscú recuperó la consciencia y está fuera de peligro

Viktor Orbán afirmó que fue invitado a Washington para la reunión inaugural del “Consejo de Paz” de Donald Trump

Siria y Arabia Saudita afianzan la cooperación bilateral: crearán una aerolínea conjunta y desarrollarán las telecomunicaciones

El Gobierno italiano denunció un sabotaje contra la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno