Las obras del primer metrocable de El Salvador comenzarán en la colonia Zacamil

Imagen de referencia sobre el metrocable que opera en Medellín, Colombia. /(Empresa Metro de Medellín)

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el inicio de las obras del primer metrocable de El Salvador en la colonia Zacamil, un proyecto que transformará la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). La construcción, que arrancará este mes en el distrito de Mejicanos, busca ofrecer una alternativa de transporte público eficiente en una de las zonas más congestionadas de la capital.

Ayer, en una reunión informativa donde estuvieron autoridades del MOP y la empresa constructora, los habitantes de la colonia Zacamil fueron informados sobre el inicio de las obras, en qué consisten éstas y las zonas a intervenir.

La obra conectará Mejicanos con el centro de San Salvador, pasando por la Universidad de El Salvador (UES) y el centro de Gobierno. El sistema cubrirá 3.36 kilómetros y contará con siete torres de soporte, con una ejecución prevista en 18 meses. El trayecto reducirá el tiempo de viaje entre la colonia Zacamil y el centro a solo 14 minutos, un cambio significativo frente a las habituales demoras provocadas por el congestionamiento.

El metrocable contará con más de 100 cabinas, con capacidad para 10 pasajeros cada una, y podrá movilizar hasta 3,500 personas por hora en cada sentido. Funcionará 18 horas al día, a una velocidad de 21.6 kilómetros por hora, según declaraciones recientes del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, recogidas por El Salvador.com. El funcionario indicó que parte del equipo ya se encuentra en el país y que el contrato con la empresa encargada está firmado.

El personal del MOP y la empresa constructora del metrocable proyectaron imágenes sobre la zona que será intervenida en la colonia Zacamil, durante la reunión con los habitantes del lugar. /Foto Cortesía

El proyecto se desarrollará en varias fases. La primera etapa incluye la construcción de 15 bases de concreto y la habilitación de accesos para maquinaria pesada en los alrededores de los edificios residenciales de la colonia Zacamil, específicamente en los sectores 17, 21, 22, 23 y 24. Los trabajos requerirán la reubicación de postes eléctricos y la intervención en taludes, con el objetivo de asegurar la estabilidad de las estructuras y el libre tránsito de los vecinos, según explicaron representantes del MOP y la empresa constructora a los habitantes de la Zacamil.

La ruta seleccionada abarca zonas de alta densidad poblacional y estudiantil, con la expectativa de que el metrocable facilite el acceso a la educación, el empleo y los servicios para comunidades que históricamente han enfrentado dificultades de movilidad. Además, la operación eléctrica del sistema apunta a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la capital.

El Ministerio de Obras Públicas reconoció que la construcción tendrá impacto en la vida cotidiana de los vecinos. Las autoridades informaron que se prevén afectaciones por tráfico, polvo y ruido en el entorno inmediato de las obras. Algunos residentes manifestaron inquietudes por posibles vibraciones y daños en edificios antiguos, así como incertidumbre porque, en caso de ser necesario, se hará uso de espacios donde se encuentren árboles que impidan el trazo proyectado.

La implementación del metrocable forma parte de un plan más amplio del gobierno salvadoreño para modernizar el transporte público en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Como parte de la reunión se brindaron detalles sobre los inmuebles que serán intervenidos en la zona. /(Cortesía)

El financiamiento de la obra proviene de fondos propios y de la cooperación internacional, en particular de la Unión Europea y de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), que en 2023 entregó el Plan Maestro de Transporte Urbano al gobierno salvadoreño. El costo total del proyecto no ha sido divulgado, pero los estudios previos alcanzaron los $36 millones, según Publimetro.

El gobierno estima que la construcción estará finalizada en abril de 2027. Una vez en funcionamiento, el metrocable se convertirá en el primer sistema de este tipo en Centroamérica y buscará replicar los resultados observados en otras ciudades latinoamericanas. En Medellín, Colombia, el metrocable redujo drásticamente los tiempos de traslado en zonas de difícil acceso y mejoró la integración urbana, según medios internacionales.

Las expectativas sobre el impacto del proyecto son altas. El MOP sostiene que el metrocable aliviará la congestión de los 1.9 millones de vehículos que circulan a diario en el área metropolitana, ofrecerá una alternativa a los sistemas de buses tradicionales y permitirá una mayor integración entre distintos modos de transporte. Las autoridades reiteraron que los trabajos en la colonia Zacamil marcan el inicio de una transformación en la movilidad urbana de la capital salvadoreña.