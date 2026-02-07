El Salvador y la India fortalecen vínculos con acuerdos en educación y desarrollo

El Salvador y la India firman nuevos acuerdos en educación, tecnología e infraestructura para fortalecer su cooperación bilateral. (Alexandra Hill Tinoco)

El Gobierno de El Salvador, consolidó una alianza estratégica con la India para ampliar la cooperación en educación y desarrollo. El convenio más reciente incluye un acuerdo de cooperación académica entre el Instituto Dr. José Gustavo Guerrero y el Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, según lo comunicó la canciller Alexandra Hill Tinoco en su cuenta de X .

El acuerdo forma parte del programa de becas que la India mantiene para ciudadanos salvadoreños. Esto refleja una política exterior orientada a resultados que, de acuerdo con el Ejecutivo salvadoreño, prioriza la formación profesional y la cooperación Sur-Sur. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que la India ofrece oportunidades para cursar estudios superiores, capacitaciones técnicas y cursos diplomáticos, gestionados a través de la Cancillería salvadoreña y plataformas digitales como Study in India.

Becas completas para salvadoreños

Entre las opciones disponibles, el Consejo de Relaciones Culturales de la India (ICCR) otorga becas completas para carreras universitarias, posgrados y doctorados en universidades indias. También se encuentra el programa ITEC, enfocado en la capacitación técnica de corta duración para funcionarios y profesionales.

La Universidad Mewar, por su parte, dispone de becas que pueden cubrir hasta el 100% de la matrícula y el alojamiento. En 2023, 36 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador recibieron becas para formación diplomática en el Sushma Swaraj Institute of Foreign Service.

El convenio entre el Instituto Dr. José Gustavo Guerrero y el Sushma Swaraj Institute of Foreign Service refuerza la colaboración académica entre ambos países. (Alexandra Hill Tinoco)

El proceso de aplicación a estos programas exige que los interesados presenten su solicitud en línea, adjuntando documentos como currículum, títulos académicos, calificaciones, pasaporte y comprobante de dominio del idioma inglés. Las convocatorias suelen estar destinadas a candidatos de entre 20 y 25 años para estudios de grado.

La cooperación entre El Salvador y la India va más allá del ámbito académico. Entre 2024 y 2025, ambos países pactaron la ejecución de 25 proyectos de infraestructura física, que incluyen carreteras, centros comunitarios, servicios de salud y educación, con un ritmo de cinco proyectos por año. Este compromiso, suscrito en diciembre de 2024, cuenta con financiamiento indio y busca mejorar la conectividad y los servicios públicos en territorio salvadoreño.

Becas otorgadas por el ICCR y la Universidad Mewar permiten a salvadoreños acceder a estudios universitarios completos en la India. (Alexandra Hill Tinoco)

Durante la firma de los acuerdos, la canciller Alexandra Hill y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India, Pabitra Margherita, destacaron la importancia de impulsar la innovación, la ciberseguridad y los sistemas de alerta temprana. Además, se celebró la firma de un memorándum de entendimiento en ciberseguridad e innovación, y se anunció el inicio de esfuerzos conjuntos para fomentar el intercambio comercial y cultural.

Relaciones bilaterales entre El Salvador y la India

Las relaciones bilaterales también promueven la inversión india en sectores como la energía renovable y la exportación de productos salvadoreños al mercado asiático. Paralelamente, se llevan a cabo eventos culturales en ambos países, entre ellos intercambios artísticos y presentaciones de danza, que buscan fortalecer los lazos de amistad.

La India, a través de su embajada concurrente en Guatemala, mantiene una relación diplomática activa con El Salvador. Diversos funcionarios de ambos gobiernos han subrayado el carácter estratégico de esta alianza para el desarrollo sostenible y la modernización institucional.