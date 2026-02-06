Plan de movilidad especial en San Salvador: así será el acceso al estadio para los conciertos de Shakira

Nelson Reyes, viceministro de Transporte El Salvador (Foto cortesía del VMT)

El despliegue logístico para la residencia de Shakira en el Estadio Nacional Jorge Mágico González, en San Salvador, contempla una serie de medidas orientadas a garantizar la movilidad y la seguridad de los asistentes durante las cinco fechas programadas.

La organización de este evento, uno de los más esperados del año en El Salvador, ha sido abordada en detalle por autoridades y representantes de la empresa promotora, con el objetivo de asegurar una experiencia ágil y ordenada para miles de espectadores.

De acuerdo con declaraciones de las autoridades habrá transporte gratuito para responder al flujo masivo de visitantes que se espera en la capital salvadoreña. Se habilitaron rutas de buses que conectan puntos estratégicos de la ciudad con el estadio, entre ellos la Avenida Olímpica, la calle Monseñor Escrivá de Balaguer y la 45 Avenida Norte.

Buses gratuitos por concierto de Shakira (Foto cortesía del VMT)

Esta disposición busca optimizar el acceso y reducir la congestión vehicular en los alrededores del recinto, considerado uno de los principales escenarios deportivos y culturales del país. Además, la organización remarcó la importancia de que los asistentes aprovechen estas opciones para evitar complicaciones al momento de llegar o retirarse del espectáculo.

La planificación del evento contempla la apertura de las principales arterias viales durante las jornadas de concierto. De acuerdo con el viceministro de Tranporte, Nelson Reyes, no se implementarán cierres totales en las rutas más transitadas de la zona, manteniéndose habilitadas la Avenida Olímpica, la Sexta Décima y la calle Escrivá de Balaguer.

Únicamente se cerrarán calles secundarias cercanas al estadio, con el fin de facilitar los desplazamientos peatonales, la circulación de vehículos de producción y el acceso de servicios logísticos. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes y al mismo tiempo permitir la continuidad del tránsito habitual en la ciudad.

Circulación controlada concierto de Shakira (Foto cortesía del VMT)

El Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil trabajan en conjunto para asegurar la coordinación de los operativos viales y el flujo ordenado tanto de vehículos como de peatones. Según lo expresado por el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, en la conferencia de prensa previa al evento, las autoridades priorizarán la gestión del tráfico y la seguridad en los puntos de mayor afluencia.

Reyes subrayó: “No va a haber un cierre como tal. Solo se cerrarán calles secundarias alrededor del estadio para facilitar la entrada y salida de asistentes y vehículos de producción”. Esta directriz se mantendrá en cada una de las fechas de la residencia.

Buses gratuitos por concierto de Shakira (Foto cortesía VMT)

Opciones de transporte privado para facilitar la movilidad

Por otra parte, el acceso por servicios de transporte privado y aplicaciones móviles ha sido considerado dentro de la logística general. El funcionario reportó que se establecieron puntos específicos para el servicio de plataformas privadas, los cuales pueden consultarse directamente desde la aplicación.

Estos puntos han sido ubicados con la finalidad de no interferir con los flujos peatonales ni con los operativos de tránsito, permitiendo que quienes opten por esta modalidad de transporte puedan llegar y retirarse del lugar de manera eficiente. La medida busca atender la demanda de movilidad y evitar congestionamientos en los alrededores del estadio.

La organización recomendó a los asistentes programar su viaje con anticipación y considerar las alternativas de transporte gratuito que partirán desde estacionamientos habilitados especialmente para el evento. Esta modalidad pretende reducir el uso de vehículos particulares en la zona, aliviar la presión sobre los espacios de estacionamiento y mejorar la fluidez general en los accesos al estadio.

Puntos autorizados para usuarios de app privada en los alrededores del Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González, habilitados para facilitar la llegada y salida durante los conciertos de Shakira (Foto cortesía Gobierno SV).

En cada jornada, los asistentes dispondrán de información y orientación sobre las rutas de acceso, las zonas habilitadas para transporte y las alternativas de movilidad, con el fin de garantizar un flujo constante y seguro en las horas previas y posteriores a cada espectáculo.

El enfoque integral de la logística busca responder a las necesidades de un evento de alta demanda y contribuir a la proyección internacional de San Salvador como sede de conciertos de talla mundial.