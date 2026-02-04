El Salvador

Más de 200 toneladas de basura fueron extraídas del Lago Suchitlán, en la zona norte de El Salvador

Un operativo coordinado permitió la extracción de desechos acumulados en la mayor reserva de agua dulce de El Salvador, lo que responde a crecientes alertas por contaminación y amenazas a la biodiversidad local

El Ministerio de Obras Públicas
El Ministerio de Obras Públicas retiró más de 200 toneladas de basura del lago Suchitlán en una operación masiva de limpieza en 2025. Foto cortesía Obras Públicas

Más de 200 toneladas de basura fueron retiradas del lago Suchitlán, el cuerpo de agua dulce más grande de El Salvador, de acuerdo con datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La extracción masiva se realizó en la zona norte del país, tras denuncias y llamados persistentes de las autoridades locales para limpiar este embalse vital para la región.

La intervención se aceleró durante la segunda mitad de 2025, cuando el MOP compartió imágenes de la superficie del lago cubierta casi en su totalidad por residuos plásticos, lo que impulsó la urgencia de la remoción.

El ministro Romeo Rodríguez anunció que, desde el inicio de las operaciones, los equipos de limpieza lograron la extracción de 238.8 toneladas de basura. Rodríguez aseguró: "Toneladas de desechos, especialmente plástico, dejaron de contaminar la zona y afectar a quienes viven alrededor del lago“.

Las acciones de limpieza contaron con la coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Estas instituciones activaron nuevos operativos de extracción en agosto y octubre de 2025, motivados por el incremento de residuos tras las lluvias torrenciales que arrastraron basura y vegetación acuática hacia el embalse, según Protección Civil.

La intervención en el lago
La intervención en el lago Suchitlán responde a una grave acumulación de desechos plásticos causada por lluvias y urbanización en El Salvador. Foto cortesía Obras Públicas

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para cambiar las conductas que favorecen la acumulación de basura, alertando sobre el impacto de arrojar envases o residuos en la vía pública así como los sistemas de drenaje.

El lago Suchitlán también alberga islotes como la Isla de los Pájaros, reconocida por su abundancia de aves y como sitio preferido por el turismo náutico.

El lago Suchitlán se consolidó como eje energético y punto de referencia turística y ambiental desde su creación entre 1973 y 1976, cuando la represa Cerrón Grande sobre el río Lempa produjo el embalse artificial. Ubicado entre Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas, el lago se caracteriza por el turismo ecológico, la observación de aves y la importancia estratégica para la generación eléctrica nacional.

Sin embargo, la acumulación de desechos, especialmente plásticos, refleja problemas estructurales de manejo de residuos, diversos factores han intensificado las crisis de contaminación que amenazan la biodiversidad y el dinamismo económico de la zona.

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X del MOP)

Proyectos y campañas refuerzan la protección ambiental de lagos y ríos

Durante 2025, El Salvador impulsó campañas y proyectos de sensibilización en defensa de lagos y ríos, articulando esfuerzos gubernamentales, académicos y comunitarios para proteger el recurso hídrico. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó asistencia técnica para diseñar un programa de saneamiento y conservación de los lagos de Ilopango y Coatepeque que busca restaurar cuencas, mejorar la calidad del agua y conservar la biodiversidad, integrando a las comunidades locales.

La Universidad de El Salvador, a través de su Unidad Ambiental, celebró conferencias centradas en el impacto de los plásticos sobre la contaminación del río Lempa y en iniciativas de restauración fluvial. El MARN implementó la campaña “Misión Océano” con inspecciones a comercios para promover un correcto manejo de residuos y contener la contaminación desde la fuente.

Además, el programa “Somos Río Lempa” avanzó en conservación hídrica y en el fomento de la agricultura sostenible, priorizando la protección de zonas de recarga y la calidad del agua. La FAO y el Gobierno nacional capacitaron a multiplicadores locales en resiliencia y gestión de riesgos relacionados con el agua.

Entre otros proyectos regionales, “Guardianes del Agua” en la Barra de Santiago (Ahuachapán), apostó por la restauración de ecosistemas críticos como playas, manglares y ríos, reforzando la gobernanza sobre los recursos hídricos.

