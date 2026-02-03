Exdirector de Fosofamilia y su cónyuge son hallados responsables de enriquecimiento ilícito en El Salvador

La Cámara Ambiental valoró la prueba pericial incorporada al proceso, que incluyó una revisión detallada de movimientos bancarios./(Fiscalía General de la República)

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en el Centro Judicial de Santa Tecla, emitió una sentencia que declara la existencia de enriquecimiento ilícito por parte del exdirector ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y de su cónyuge, Violeta Yanira Flores de Jenkins. El fallo judicial, divulgado en las últimas horas, ordena a los demandados la restitución de $289.567,89 al Estado salvadoreño y determina su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.

La investigación que dio origen al proceso civil se remonta a una serie de irregularidades financieras identificadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Dichas anomalías surgieron durante el periodo en que Jenkins Lorenzana se desempeñó como director de Fosofamilia, entre el 2 de enero de 2006 y el 16 de marzo de 2010. Según el expediente, durante estos cuatro años se detectaron depósitos en cuentas bancarias, pagos de préstamos y de tarjetas de crédito, así como un incremento patrimonial no justificado. Los demandados no lograron aportar pruebas suficientes para sustentar legalmente el origen lícito de estos fondos.

La Cámara Ambiental valoró la prueba pericial incorporada al proceso, que incluyó una revisión detallada de movimientos bancarios, declaraciones patrimoniales y registros de operaciones financieras. Las magistradas concluyeron que existía una discrepancia significativa entre los ingresos declarados por Jenkins Lorenzana y el patrimonio acumulado durante su gestión al frente de Fosofamilia. Este desfase patrimonial fue catalogado como enriquecimiento ilícito, al no encontrarse una justificación adecuada para los fondos detectados.

En su resolución, la Cámara validó la tesis presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), que argumentó que los fondos de origen público desviados por el exfuncionario y su cónyuge debían ser reintegrados al erario nacional. La sentencia destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, así como la necesidad de sancionar conductas que atenten contra los intereses del Estado.

La sentencia obliga a Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana y su cónyuge a restituir fondos al Estado por incremento patrimonial injustificado./ (Fiscalía General de la República)

El proceso judicial subraya el compromiso de las instituciones salvadoreñas en la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. La restitución ordenada por la Cámara supera los $289.000, monto que deberá ser reintegrado por los condenados en su totalidad. Además, la inhabilitación de Jenkins Lorenzana y Flores de Jenkins para ocupar cargos públicos durante una década refuerza el mensaje de que la impunidad no tendrá cabida en la gestión estatal.

La sentencia representa un precedente relevante en la jurisdicción salvadoreña, al evidenciar los mecanismos institucionales disponibles para detectar y sancionar irregularidades patrimoniales en el sector público. El caso de Fosofamilia pone de manifiesto la importancia de fortalecer los controles internos y las auditorías en las entidades estatales, así como de promover una cultura de integridad y honestidad entre los funcionarios.

Durante el proceso, la defensa de los acusados argumentó que los fondos cuestionados provenían de actividades lícitas y de ahorros acumulados con anterioridad. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Sección de Probidad lograron establecer que existían movimientos bancarios y pagos que no correspondían con los ingresos reportados. La Cámara consideró insuficientes los argumentos de la defensa y ratificó la obligación de restitución económica y la sanción administrativa.

La resolución de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia es susceptible de apelación ante instancias superiores, aunque hasta el momento no se ha informado si los condenados presentarán recursos legales para revertir el fallo. Mientras tanto, las autoridades judiciales han reiterado su compromiso de continuar investigando y sancionando conductas que impliquen malversación de fondos públicos o enriquecimiento injustificado.

El caso de Jenkins Lorenzana y su cónyuge se suma a la lista de procesos judiciales recientes en los que exfuncionarios han debido responder ante la justicia por irregularidades financieras detectadas durante su gestión. La condena envía un mensaje claro sobre la vigilancia institucional en el manejo de recursos estatales y la determinación de las autoridades en combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública.

La sentencia dictada por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia constituye una referencia para futuros casos y reafirma la responsabilidad de los funcionarios públicos de rendir cuentas. El seguimiento de este proceso y la ejecución de las medidas ordenadas serán claves para evaluar el impacto de la resolución en la lucha contra el enriquecimiento ilícito en El Salvador.