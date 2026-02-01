El Salvador

El gobierno salvadoreño activa emergencia nacional tras reportarse 625 incendios en lo que va del año

Las instituciones de seguridad, Medio Ambiente y Protección Civil establecieron operativos conjuntos para contener los daños, trabajar en la atención y prevenir la expansión de nuevos focos en áreas vulnerables

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de Bomberos de El Salvador)

La Comisión Nacional de Protección Civil de El Salvador emitió alerta amarilla en todo el país a raíz del incremento de incendios forestales registrados en las últimas semanas. Hasta el momento, se contabilizaron 625 emergencias en lo que va del año, dato que refleja un aumento preocupante en la frecuencia y extensión de estos siniestros.

El rápido crecimiento de los incendios forestales es favorecido por las condiciones ambientales adversas que confluyeron en la región. Informes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detallaron que la presencia de numerosos puntos de calor, junto con la abundancia de vegetación seca, ha creado un entorno particularmente propicio para facilitar la expansión del fuego e incrementaron el riesgo de nuevas emergencias.

El Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente emitió alerta por intensos vientos del norte que incrementan el riesgo de incendios forestales en El Salvador. Foto cortesía Bomberos

Estrategias ante la emergencia y coordinación institucional

A raíz de la alerta, el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Juan Carlos Bidegain, recalcó en la importancia de la vigilancia ciudadana y subrayó que todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil se activaron para enfrentar la emergencia. El funcionario, señaló en sus redes sociales el llamado a mantener la alerta y cumplir con las medidas de prevención.

El balance del Cuerpo de Bomberos de El Salvador indica que solo en el primer mes del año, se reportaron 52 incendios forestales, además de 458 incidentes en maleza, que afectaron aproximadamente 339 hectáreas de terreno. También fueron intervenidas 115 emergencias en basureros, configurando un panorama donde la mayoría de los eventos tuvieron lugar en áreas con vegetación susceptible a la combustión.

En promedio se están atendiendo 20 incendios diarios a nivel nacional, lo que refleja un claro incremento frente a los 412 que las autoridades registraban en el mismo periodo el año anterior.

Bomberos de El Salvador logran
Bomberos de El Salvador logran controlar siete incendios reportados en diversas zonas del país sin registrar víctimas. Foto cortesía Bomberos

Las autoridades desplegaron acciones inmediatas en casos específicos, como el incendio en un terreno con abundante maleza y hojarasca en la Urbanización Sierra Morena I, ubicada en Soyapango, San Salvador. En esta emergencia, los socorristas llevaron a cabo maniobras de control y lograron contener el avance del fuego en horas de la noche del domingo.

Casos similares se presentaron en Caserío Metayate, Agua Caliente departamento de Chalatenango, donde personal especializado detuvo el avance de las llamas cerca de una vivienda, y en el Cerro Champantec, en Nejapa en San Salvador, donde la respuesta oportuna evitó que el incendio se expandiera hacia zonas residenciales.

El impacto de los incendios no se limitó a la pérdida de áreas boscosas. El Cuerpo de Bomberos destacó que “el humo generado por la combustión de material vegetal afectó la salud de varias personas” en las zonas vulnerables, lo que sumó presión sobre las entidades dedicadas a la atención de emergencias.

Un incendio afectó una vivienda
Un incendio afectó una vivienda en colonia San Antonio, Soyapango, mientras que en San Salvador un automóvil fue destruido por el fuego. Foto cortesía Bomberos

Recomendaciones y despliegue de capacidad operativa

Las autoridades recomendaron a la población informar de inmediato sobre cualquier conato de incendio en su entorno laboral o residencial. Además, recordaron la prohibición de realizar fogatas en áreas naturales protegidas y advirtieron de sanciones legales contra quienes provoquen incendios intencionados sin justificación.

El despliegue preventivo estableció la activación de las Comisiones Técnicas Sectoriales de Seguridad, Servicios de Emergencias e Infraestructura, así como del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, encargado de coordinar la respuesta y el seguimiento continuo. Junto a esto, las mesas de manejo del fuego de la Comisión Nacional de Incendios Forestales también adoptaron condición operativa con el objetivo de implementar la Estrategia Nacional de Manejo del Fuego en todo el país.

