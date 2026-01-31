El Salvador

Todos quieren a Shakira en su mesa: la cantante recibe invitaciones de empresarios salvadoreños y colombianos

Mientras Shakira se prepara para su concierto en San Salvador, varios restaurantes compiten por su atención. Desde el histórico Café Don Pedro hasta un negocio colombiano, todos sueñan con recibirla y sorprenderla con sus recetas

Colombian singer Shakira performs during
Colombian singer Shakira performs during her 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' concert at Jose Amalfitani stadium, in Buenos Aires, Argentina December 9, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La llegada de Shakira a El Salvador para su próximo concierto ha generado expectativa no solo entre sus seguidores, sino también en el sector gastronómico local. Empresarios salvadoreños y colombianos han manifestado públicamente su deseo de recibir a la artista en sus establecimientos, buscando que conozca la oferta culinaria de la ciudad.

Pedro Vicente Dalmau, conocido como “Don Pedro”, extendió una invitación especial a la cantante para que visite el icónico Café Don Pedro, ubicado a pocas cuadras del lugar donde se realizará el espectáculo.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Don Pedro expresó que “quien no conoce este café, no conoce El Salvador”, e insistió en que la visita de Shakira sería significativa para la tradición del local, fundado en 1959 y considerado el drive-in más antiguo del país.

El empresario señaló que le gustaría compartir con la artista una taza de café y mostrarle las recetas familiares que han perdurado por generaciones. “Me encantaría tomarme un café con Shakira en nuestro local”, afirmó Dalmau.

Al ritmo de "Hola, Shakira", Don Pedro le extiende una cálida invitación a la estrella colombiana para que conozca el verdadero sabor salvadoreño en su famoso café, ubicado a solo tres cuadras de su concierto. ¿Aceptará la invitación?

El Café Don Pedro, administrado actualmente por la cuarta y quinta generación de la familia Dalmau, se ha consolidado como un punto de referencia en la capital salvadoreña. El local es reconocido por su ambiente familiar y su menú, en el que destacan el Club Sándwich Los Ángeles, el Gallo en Chicha y la Pavesa. La historia del café está también vinculada a la televisión, ya que Celia Gorrita, cofundadora del negocio, fue pionera en programas culinarios, y el propio Don Pedro condujo espacios sobre gastronomía y cultura.

La expectativa por la visita de la cantante también se refleja en la comunidad colombiana residentes en San Salvador. Diferentes emprendedores de origen colombiano que operan negocios de gastronomía en la ciudad han manifestado su interés en que Shakira conozca sus platos típicos.

Entre las especialidades que desean presentar a la artista figuran la bandeja paisa, las arepas y otros platillos tradicionales.

Emprendedores colombianos en El Salvador se unen para enviar un emotivo mensaje a su compatriota Shakira, invitándola a probar un pedacito de su tierra en sus restaurantes. ¡Un llamado lleno de orgullo y sabor costeño!

La visita de Shakira a San Salvador ha servido de impulso para que empresarios locales y extranjeros busquen acercarse a la artista y mostrarle su trabajo. Tanto el Café Don Pedro como los emprendedores colombianos comparten el objetivo de ofrecer a la cantante una experiencia gastronómica representativa de la ciudad y de su diversidad.

Un recorrido gastronómico para Shakira y los visitantes internacionales

La expectativa por la llegada de Shakira no solo ha movilizado a los empresarios que buscan recibirla, sino que también ha generado interés entre los extranjeros que asistirán al concierto en San Salvador.

Quienes viajen a la capital salvadoreña podrán descubrir una variedad de sabores tradicionales en diferentes locales de la ciudad. Entre las opciones más representativas destacan las pupusas, los tamales, los pastelitos, el chilate, entre otros platos típicos que forman parte de la identidad culinaria del país.

Pupusas tradicionales servidas con curtido
Pupusas tradicionales servidas con curtido y salsa, parte de la gastronomía típica que podrán disfrutar los visitantes en San Salvador (Foto cortesía del Ministerio de Turismo)

Restaurantes y puestos de comida en las zonas cercanas al evento ofrecerán a los visitantes una oportunidad para conocer la gastronomía salvadoreña y sumar una experiencia local a su estadía.

