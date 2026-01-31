El Salvador

San Salvador Centro inicia su plan especial de limpieza y fumigación 2026

La intervención municipal para prevenir enfermedades transmitidas por vectores establece un precedente en la gestión coordinada de riesgos sanitarios, abarcando hogares y escuelas

Más de 300 empleados municipales
Más de 300 empleados municipales ejecutan el Plan Especial de Limpieza y Fumigación 2026 en San Salvador Centro para prevenir enfermedades vectoriales. (alcaldía de San Salvador)

Más de 300 empleados municipales participan en la implementación del Plan Especial de Limpieza y Fumigación 2026 en San Salvador Centro, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria en más de 60 centros escolares antes del retorno a clases.

Esta intervención, anunciada el 30 de enero de 2026, busca crear un entorno propicio en los planteles educativos y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, el Zika y el Chikungunya.

El director de Protección Civil Municipal, Willian Hernández, explicó que la operación cubre de manera simultánea áreas residenciales, comerciales y comunitarias, incluyendo la distribución de larvicidas, supervisión en la limpieza de depósitos de agua y capacitación comunitaria para reforzar la prevención.

Hernández subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional: “Recordemos que también aquí estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en el caso de los centros escolares, que estamos nosotros apoyando con la limpieza. Y así vamos a estar continuando de la mano con este trabajo articulado para poder llegar a todas las viviendas de San Salvador Centro”, dijo Hernández al medio municipal durante la jornada inicial.

El director de Protección Civil
El director de Protección Civil Municipal, Willian Hernández, destaca la colaboración interinstitucional con Salud y Educación en la limpieza escolar. (Alcaldía de San Salvador)

La meta del Plan Municipal de Fumigación 2026, liderado por el alcalde Mario Durán, es intervenir 250,000 viviendas de los cinco grandes distritos: Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador. Esta acción se integra en el Plan Invernal San Salvador Centro y se orienta a erradicar criaderos de mosquitos.

Según Hernández, la correcta higiene ambiental representa la defensa prioritaria frente a la proliferación de vectores. El despliegue arrancó en la comunidad El Granjero, zona identificada como altamente poblada y con precedentes de brotes de zancudos.

El Plan Municipal de Fumigación 2026

El equipo está integrado por personal de áreas como el Departamento de Promoción de Salud, Parques y Plazas, Unidad de Zonas Verdes y Desechos Sólidos, además de los gestores de los distritos.

En paralelo a la fumigación y limpieza de maleza, equipos municipales visitan domicilios para distribuir abate, revisar depósitos de agua y concienciar sobre prácticas de higienización.

El Plan Municipal de Fumigación
El Plan Municipal de Fumigación 2026, liderado por el alcalde Mario Durán, busca cubrir 250.000 viviendas en cinco grandes distritos de San Salvador. (Alcaldía de San Salvador)

La población local manifestó su respaldo al programa desde sus primeras acciones. Lorena Peña, vecina beneficiada, expresó: “La necesitábamos en la comunidad, porque esta época es de mucho zancudo, mucha acumulación de basura. Así que a mí me parece excelente que vengan a hacer estas campañas de limpieza y de fumigación“.

Otra habitante, Vani García, valoró especialmente la limpieza de los ríos y pidió que este tipo de acciones continúe para proteger la salud comunitaria. “La fumigación, evitamos mucha propagación del zancudo. Igual la limpieza del río está excelente también. Y esperamos que siempre nos tomen en cuenta a la comunidad.”

La municipalidad, en coordinación con el Gobierno Central, insiste en la continuidad de estos esfuerzos durante la temporada lluviosa como barrera ante las enfermedades transmitidas por mosquitos.

