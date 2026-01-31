Salvadoreños en Italia podrán tramitar su DUI en jornada extraordinaria este día

El RNPN se encuentra realizando jornadas extraordinarias para extender el DUI en diferentes países alrededor del mundo. (RNPN)

Los salvadoreños residentes en Italia tendrán la oportunidad de tramitar o recibir su Documento Único de Identidad (DUI) en una jornada extraordinaria organizada en Milán. El evento, impulsado por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), busca facilitar el acceso a este documento para quienes viven fuera del país, permitiendo que miles de personas actualicen su estado civil y participen en procesos electorales.

La actividad se desarrolla en la sede consular ubicada en Vía Losanna 16, Milán, desde las 9:00 de la mañana hasta el mediodía. Según informó el propio RNPN en sus redes sociales. La jornada se enfoca tanto en el enrolamiento de nuevos solicitantes como en la entrega de documentos previamente tramitados. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la iniciativa se enmarca en las acciones para garantizar los derechos civiles y políticos de la diáspora.

El Documento Único de Identidad (DUI) es el principal documento legal de identificación para los ciudadanos salvadoreños. Su portación resulta imprescindible para realizar trámites oficiales, abrir cuentas bancarias, inscribirse a servicios sociales y ejercer el derecho al voto en procesos electorales. Como detalla el propio RNPN, el DUI integra datos personales, número de identificación y fotografía del titular. Además, el documento incorpora medidas de seguridad que buscan prevenir fraudes y falsificaciones.

El RNPN también cuenta con kioscos en diferentes ciudades en el extranjero para facilitar la emisión del documento a los salvadoreños que forman parte de la diáspora. /(RNPN)

La importancia del DUI radica en que, sin este documento, los salvadoreños en el extranjero se ven imposibilitados de acceder a servicios estatales o participar en elecciones, tal como lo resalta el Ministerio de Relaciones Exteriores. El proceso de emisión y renovación fuera de El Salvador involucra coordinación entre varias dependencias, donde existe una presencia relevante de la comunidad salvadoreña.

Las jornadas extraordinarias, como la que tendrá lugar en Milán, presentan varias particularidades. Según información oficial recogida por Derecho & Negocios y por la propia Cancillería salvadoreña, estas actividades se programan de forma puntual en ciudades estratégicas y ofrecen horarios extendidos, muchas veces en fin de semana, para facilitar la asistencia de los ciudadanos que residen en el exterior.

Para la jornada de este día en Italia se priorizará a quienes han solicitado el trámite con antelación, aunque también se atenderán casos de primera vez y renovaciones.

Los requisitos para tramitar el DUI en el exterior varían según el tipo de trámite. Para la primera emisión, los solicitantes deben presentar una partida de nacimiento reciente, así como un documento de identidad complementario (pasaporte o cédula extranjera, si la poseen). En el caso de las renovaciones o modificaciones, basta con presentar el DUI vencido o en proceso de vencimiento. El costo del trámite en el exterior asciende a $35 dólares, según detalla el propio RNPN, y el pago puede realizarse en efectivo o mediante tarjeta, dependiendo de la sede consular.

Los salvadoreños realizan todos los procesos, incluyendo el registro de sus huellas dactilares para obtener el Documento Único de Identidad. /(RNPN)

Durante las jornadas extraordinarias, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el RNPN ofrecen el servicio de certificación gratuita de partidas de nacimiento, facilitando el acceso al documento para quienes carecen de este requisito. Además, los usuarios pueden realizar consultas o solicitar información adicional llamando al centro de atención consular habilitado para la red europea, cuyo número aparece en los canales oficiales.

La jornada de este 31 de enero en Milán se suma a otros operativos similares impulsados en distintas ciudades de Europa, América y Oceanía, donde la diáspora salvadoreña mantiene una presencia significativa. Según datos del propio RNPN, estas actividades han permitido que miles de salvadoreños actualicen sus documentos y ejerzan sus derechos civiles sin necesidad de regresar al país. Derecho & Negocios informa que la estrategia de jornadas extraordinarias busca responder a la alta demanda de trámites antes de eventos electorales y en temporadas de alta movilidad migratoria.

El RNPN ha reiterado que la obtención del DUI en el extranjero constituye un derecho y una responsabilidad para la comunidad salvadoreña residente fuera del país. La jornada extraordinaria en Milán busca eliminar barreras administrativas y acercar los servicios estatales a uno de los principales núcleos de migrantes salvadoreños en Europa.