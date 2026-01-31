Incendio destruye parqueo de autobuses en San Salvador Este y deja cuantiosas pérdidas

Imágenes impactantes muestran un incendio devastador en un estacionamiento de vehículos durante la noche. Varios autobuses o camiones aparecen completamente envueltos en llamas, mientras bomberos trabajan en el lugar.

Un incendio de gran magnitud provocó la destrucción de un predio utilizado como parqueo de autobuses en la colonia Antekirta, Pasaje San Carlos, en el sistrito de Soyapango, San Salvador Este, durante la madrugada del viernes.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, las llamas consumieron al menos seis autobuses de la Ruta 301, dos vehículos tipo coaster, dos microbuses y cuatro sedanes. La intervención rápida de los equipos de emergencia permitió controlar el fuego antes de que alcanzara viviendas cercanas.

El siniestro no dejó personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de Bomberos. Las autoridades destacaron que las labores de control y liquidación del incendio evitaron mayores daños en la zona residencial aledaña. “Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas”, comunicó la institución a través de sus canales oficiales.

La emergencia generó alarma entre los habitantes de la colonia Antekirta, quienes observaron columnas de humo y el avance de las llamas sobre el predio afectado. los equipos de Cuerpo de Bomberos, junto a personal de socorro y agentes de la Policía Nacional Civil, desplegaron recursos para sofocar el incendio y garantizar la seguridad de los residentes.

Autobuses consumidos por el incendio (Foto cortesía de Cuerpo de Bomberos).

Las autoridades confirmaron que las pérdidas materiales son considerables debido a la cantidad de unidades destruidas y al valor de los vehículos afectados. Las respectivas autoridades abrirán una investigación para establecer las causas que originaron el fuego, sin descartar ninguna hipótesis hasta el cierre de esta edición.

<b>Balance reciente de incendios en El Salvador</b>

En noviembre de 2025, un caso similar ocurrió en Soyapango. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador sofocó un incendio estructural en una bodega de motocicletas ubicada en el kilómetro 5 ½ del bulevar del Ejército, en el sector de San Salvador Este.

Los equipos ejecutaron maniobras para detener el avance del fuego y evitar su propagación. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas, solo daños materiales. Horas después, Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia estaba totalmente controlada y que “no hay riesgo de propagación. Nuestro personal continúa con las labores de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar focos aislados de fuego”.

El registro de emergencias en El Salvador muestra un aumento en la incidencia de incendios estructurales y en el sector transporte durante los últimos años. Entre 2024 y 2025, varios siniestros han afectado no solo bodegas y talleres, sino también mercados y terminales de autobuses en puntos clave como San Salvador, Soyapango y San Miguel.

Incendio en uno de los autobuses (Foto cortesía de Cuerpo de Bomberos).

Asimismo, según el Cuerpo de Bomberos, entre el 1 y el 22 de enero se contabilizaron 311 incendios de maleza, lo que representa un incremento del 76% respecto al mismo periodo de 2025. Los incendios forestales también duplicaron su frecuencia, pasando de 6 en 2025 a 12 en 2026.

En el caso de los incendios estructurales, se reportaron 82 incidentes, un 22% más que el año anterior, mientras que los incendios en basureros aumentaron un 39% con 46 casos registrados.

Las autoridades atribuyen la mayoría de los casos a fallas eléctricas, aunque en algunos episodios se mantienen abiertas otras líneas de investigación. Los daños materiales acumulados han impactado de forma significativa tanto a comerciantes como al sector transporte, mientras que los cuerpos de socorro refuerzan sus capacidades de respuesta ante este tipo de emergencias