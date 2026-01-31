El Salvador

Incendio destruye parqueo de autobuses en San Salvador Este y deja cuantiosas pérdidas

Las llamas arrasaron con varias unidades del transporte colectivo en un predio de Soyapango, donde bomberos y equipos de emergencia evitaron que el fuego se propagara a viviendas cercanas

Guardar
Imágenes impactantes muestran un incendio devastador en un estacionamiento de vehículos durante la noche. Varios autobuses o camiones aparecen completamente envueltos en llamas, mientras bomberos trabajan en el lugar.

Un incendio de gran magnitud provocó la destrucción de un predio utilizado como parqueo de autobuses en la colonia Antekirta, Pasaje San Carlos, en el sistrito de Soyapango, San Salvador Este, durante la madrugada del viernes.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, las llamas consumieron al menos seis autobuses de la Ruta 301, dos vehículos tipo coaster, dos microbuses y cuatro sedanes. La intervención rápida de los equipos de emergencia permitió controlar el fuego antes de que alcanzara viviendas cercanas.

El siniestro no dejó personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de Bomberos. Las autoridades destacaron que las labores de control y liquidación del incendio evitaron mayores daños en la zona residencial aledaña. “Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas”, comunicó la institución a través de sus canales oficiales.

La emergencia generó alarma entre los habitantes de la colonia Antekirta, quienes observaron columnas de humo y el avance de las llamas sobre el predio afectado. los equipos de Cuerpo de Bomberos, junto a personal de socorro y agentes de la Policía Nacional Civil, desplegaron recursos para sofocar el incendio y garantizar la seguridad de los residentes.

Autobuses consumidos por el incendio
Autobuses consumidos por el incendio (Foto cortesía de Cuerpo de Bomberos).

Las autoridades confirmaron que las pérdidas materiales son considerables debido a la cantidad de unidades destruidas y al valor de los vehículos afectados. Las respectivas autoridades abrirán una investigación para establecer las causas que originaron el fuego, sin descartar ninguna hipótesis hasta el cierre de esta edición.

<b>Balance reciente de incendios en El Salvador</b>

En noviembre de 2025, un caso similar ocurrió en Soyapango. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador sofocó un incendio estructural en una bodega de motocicletas ubicada en el kilómetro 5 ½ del bulevar del Ejército, en el sector de San Salvador Este.

Los equipos ejecutaron maniobras para detener el avance del fuego y evitar su propagación. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas, solo daños materiales. Horas después, Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia estaba totalmente controlada y que “no hay riesgo de propagación. Nuestro personal continúa con las labores de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar focos aislados de fuego”.

El registro de emergencias en El Salvador muestra un aumento en la incidencia de incendios estructurales y en el sector transporte durante los últimos años. Entre 2024 y 2025, varios siniestros han afectado no solo bodegas y talleres, sino también mercados y terminales de autobuses en puntos clave como San Salvador, Soyapango y San Miguel.

Incendio en uno de los
Incendio en uno de los autobuses (Foto cortesía de Cuerpo de Bomberos).

Asimismo, según el Cuerpo de Bomberos, entre el 1 y el 22 de enero se contabilizaron 311 incendios de maleza, lo que representa un incremento del 76% respecto al mismo periodo de 2025. Los incendios forestales también duplicaron su frecuencia, pasando de 6 en 2025 a 12 en 2026.

En el caso de los incendios estructurales, se reportaron 82 incidentes, un 22% más que el año anterior, mientras que los incendios en basureros aumentaron un 39% con 46 casos registrados.

Las autoridades atribuyen la mayoría de los casos a fallas eléctricas, aunque en algunos episodios se mantienen abiertas otras líneas de investigación. Los daños materiales acumulados han impactado de forma significativa tanto a comerciantes como al sector transporte, mientras que los cuerpos de socorro refuerzan sus capacidades de respuesta ante este tipo de emergencias

Temas Relacionados

IncendioSoyapangoAutobuses

Últimas Noticias

Todos quieren a Shakira en su mesa: la cantante recibe invitaciones de empresarios salvadoreños y colombianos

Mientras Shakira se prepara para su concierto en San Salvador, varios restaurantes compiten por su atención. Desde el histórico Café Don Pedro hasta un negocio colombiano, todos sueñan con recibirla y sorprenderla con sus recetas

Todos quieren a Shakira en

Gabriela de Bukele y María Pía Adriasola refuerzan la cooperación social entre El Salvador y Chile

Las primeras damas de ambos países impulsan acciones en infancia y familia tras un encuentro bilateral, donde exploran proyectos conjuntos en beneficio de sectores vulnerables

Gabriela de Bukele y María

El Ilopango Air Show 2026 despega hoy con exhibiciones internacionales en el cielo salvadoreño

La edición de este año presenta innovaciones logísticas, presencia de estrellas internacionales y actividades benéficas que buscan fortalecer la proyección del país y apoyar a la niñez.

El Ilopango Air Show 2026

Estados Unidos respalda fallo sobre puertos en Panamá y el mercado reacciona a la anulación

La Autoridad Marítima de Panamá aseguró que la operación en Balboa y Cristóbal continuará sin interrupciones, mientras se activa un plan de transición para garantizar la estabilidad del sistema portuario.

Estados Unidos respalda fallo sobre

Capital panameña estará sin agua potable por 18 horas este sábado

El servicio se suspenderá desde las 5:00 a.m. por mantenimiento y obras del Anillo Hidráulico Este, según informó el Idaan.

Capital panameña estará sin agua

TECNO

Así se vio el ascenso

Así se vio el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 desde las oficinas de Google en el piso 75

Cuatro juegos llegan gratis a Steam y ya están disponibles para todos los usuarios

Cómo convertir tu casa en un karaoke usando Apple TV y Apple Music

Cómo compartir música en los estados de WhatsApp: guía completa

Así puedes limpiar la pantalla de un televisor sin dañarla: errores comunes y qué productos usar

ENTRETENIMIENTO

La sorprendente reaparición de Pax

La sorprendente reaparición de Pax Jolie-Pitt deja ver las cicatrices del accidente que marcó su vida

Susan Lucci sorprende al sumarse al elenco de “Outcome” gracias a la admiración de Jonah Hill

Hollywood llora a Catherine O’Hara: Tim Burton, Michael Keaton, Dan Levy, Seth Rogen y más estrellas rinden tributo a la actriz

Catherine O’Hara: qué es “situs inversus”, la rara condición congénita que tenía la actriz

Antonio Banderas y el precio de su sueño: el hambre y la pobreza que marcó sus primeros años en Madrid

MUNDO

Israel atacó al grupo terrorista

Israel atacó al grupo terrorista Hamas en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Por qué Cândido Godói es conocida como la capital mundial de los gemelos y qué la hace única

Kiev anunció que una falla técnica provocó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

Continúa la purga en el régimen chino: ahora está bajo investigación el ministro de Gestión de Emergencias

El régimen iraní informó que la explosión ocurrida en un edificio de Bandar Abbas fue “por una fuga de gas”