El Ilopango Air Show 2026 despega hoy con exhibiciones internacionales en el cielo salvadoreño

Pilotos nacionales e internacionales realizan acrobacias en la pista del aeropuerto de Ilopango./(Secretaría de Prensa de la Presidencia

El Ilopango Air Show 2026 abre hoy sus puertas en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, en el oriente de San Salvador, con la promesa de ofrecer dos días de acrobacias aéreas, paracaidismo y espectáculos inéditos, en beneficio del Hospital de Niños Benjamín Bloom. El evento, considerado el show aéreo civil más grande de Latinoamérica, proyecta atraer a miles de asistentes nacionales e internacionales en esta edición.

Bajo el lema “Cielos al Límite”, el Air Show destaca este año por su cartel internacional y la incorporación de innovaciones logísticas para agilizar la llegada y salida del público. De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el dispositivo especial de movilidad incluye rutas señalizadas desde la calle Antigua Panamericana, el Bulevar del Ejército Nacional y la calle Antigua al Matazano, con áreas de parqueo cercanas al Monumento a la Fuerza Aérea Salvadoreña. El Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, recomendó a los asistentes planificar su visita para evitar congestionamientos.

El espectáculo inicia cada jornada con una demostración de paracaidismo a cargo de Tuto Wright, figura de amplia trayectoria en deportes aéreos de la región. Por primera vez, el público podrá observar la exhibición de Roberta Mancino, reconocida a nivel mundial como “la mujer pájaro”, quien realizará una demostración con wingsuit (traje aéreo que permite planear a gran velocidad). La presencia de Mancino amplifica el atractivo internacional del evento.

Familias y aficionados observan las maniobras aéreas realizadas por los pilotos en el aeropuerto de Ilopango. (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

En el cartel nacional sobresale la participación de Carlos Dárdano, leyenda de la aviación salvadoreña, quien regresa para pilotar su emblemático Christen Eagle “Baby Lu”. Junto a él, los pilotos Paco Sol, Tito Gutiérrez y Fernando Viaud ejecutarán maniobras acrobáticas en distintos tipos de aeronaves, sumando la intervención de la Fuerza Aérea Salvadoreña con formaciones y ejercicios coordinados. El comité organizador destacó que, como en cada edición, la colaboración entre civiles y militares permite ofrecer un programa variado y seguro.

Los asistentes también podrán presenciar acrobacias de pilotos internacionales como Scott Farnsworth, Melissa Burns, Jason Newburg, Martin Keller y Maurizio Perissinotto. Se espera que cada exponente presente rutinas distintas, desde vuelos extremos hasta simulaciones de combate y explosiones controladas a cargo del especialista Rich Gibson, conocido como “Rich’s Incredible Pyro”.

La edición de este año incluye un espectáculo nocturno de drones, pirotecnia sincronizada y vuelos en globo aerostático y avión dirigible durante el atardecer. Además, se habilitaron áreas de food court, zonas de juegos infantiles y exposiciones educativas sobre aviación. Para cerrar cada jornada, la Banda Militar de la New Hampshire National Guard de los Estados Unidos ofrecerá un concierto con repertorio de rock, pop y arreglos contemporáneos, en conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.

El Viceministerio de Transporte informó en sus redes el dispositivo que será desplegado hoy para garantizar al circulación vial./(Viceministerio de Transporte)

El Ilopango Air Show mantiene su carácter solidario. Parte de la recaudación se destina a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, reforzando el compromiso social que acompaña al evento desde sus inicios. Según la ministra de Turismo, Morena Valdez, la iniciativa busca fortalecer la imagen internacional de El Salvador y dinamizar la economía a través del turismo de espectáculos.

En cuanto al acceso, las entradas están disponibles en preventa a través de la plataforma Smart Ticket, con precios de $14 para adultos y $7 para niños.

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que durante el fin de semana se desplegarán controles adicionales de tránsito y personal de apoyo en las principales rutas de acceso al evento, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y la fluidez del ingreso. La organización prevé una afluencia de más de 40,000 personas a lo largo de las dos jornadas, consolidando a Ilopango como uno de los epicentros de la aviación en Centroamérica.

Más información sobre el dispositivo de ingreso y la programación completa puede consultarse en el sitio oficial del evento y en los canales informativos del VMT.