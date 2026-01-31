El Salvador

El cierre de calles modifica la circulación en Flor Blanca por residencia de Shakira en El Salvador

La interrupción programada del tránsito en el sector responde a un montaje logístico que anticipa notables efectos en la movilidad, el comercio y la demanda de servicios durante los conciertos previstos en San Salvador

Tras la organización de su residencia en El Salvador, las calles aledañas al estadio Jorge Mágico González están cerradas - crédito @shakira / Instagram

El cierre de la 45.ª avenida sur en la colonia Flor Blanca de San Salvador desde finales de enero ha transformado la circulación de una zona clave de la ciudad, en parte por la magnitud del montaje para la residencia de Shakira en el Estadio Jorge “Mágico” González. Este operativo no solo responde a necesidades logísticas excepcionales del espectáculo, sino que anticipa un impacto económico y social considerable para El Salvador tras la serie de conciertos, que prometen una asistencia inédita y una proyección internacional para el país.

De acuerdo con Two Shows Producciones, el despliegue involucra el traslado de 57 camiones y 280 toneladas de equipo, un volumen logístico comparable con grandes giras globales.

La organización estima que la residencia reunirá a 82,000 asistentes y generará 25 millones de dólares en impacto económico, además de brindar más de 11,000 empleos entre directos e indirectos. Esta convocatoria incluye un 12% de público extranjero, lo que intensificará la ocupación hotelera, el turismo y la actividad comercial en la capital salvadoreña.

Estas son las calles que estarán cerradas

El operativo de cierre afecta la 45.ª avenida sur desde la intersección con la 4.ª calle poniente hasta la sexta Décima calle poniente. Esta restricción inició alrededor de las 20h del 25 de enero y continuará, según las autoridades, hasta el 20 de febrero, cinco días después de la última presentación programada.

La residencia de Shakira en El Salvador moviliza 57 camiones y 280 toneladas de equipo para uno de los mayores espectáculos musicales del país.(Foto cortesía de Shakira)

Se trata de la segunda cuadra del cruce con alameda Roosevelt, en la esquina de Castillo Venturoso, punto neurálgico para el tráfico de la zona.

Residentes y trabajadores de la colonia Flor Blanca han descrito la logística como un flujo permanente y de gran escala. Se descargan entre siete y diez camiones en una primera tanda; ese mismo día arriban otros tráileres con más equipo, replicando este ciclo también con el personal técnico. Este movimiento comenzó catorce días antes del primer concierto, agendado para el 7 de febrero.

Para los conductores habituales de la zona, autoridades y residentes recomiendan rutas alternativas: quienes ingresen por la 45.ª avenida sur pueden girar a la derecha sobre la 4.ª calle poniente y continuar hasta la 49.ª avenida sur. Otra opción es tomar a la izquierda por la 4.ª calle poniente y reincorporarse a la alameda Roosevelt a la altura de la 43.ª avenida sur.

El escenario del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour incorpora tecnologías de punta como una pantalla LED gigante, pasarela interactiva y efectos de inteligencia artificial.(Shakira)

Para quienes buscan acceder a la 6.ª calle poniente, el pasaje Flor Blanca, el pasaje Moreno, la 41.ª avenida sur o la calle Monseñor Escrivá de Balaguer, lo más recomendable es hacerlo desde la Sexta Décima calle poniente o desde la alameda Roosevelt.

El escenario del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” supone uno de los montajes tecnológicos más ambiciosos en la historia del entretenimiento salvadoreño. Entre los elementos destacados figura una pantalla principal de 49 metros de ancho por 9,6 metros de alto, capaz de desplegar 6,6 millones de píxeles para brindar imágenes de altísima definición.

Se incorporan además una pasarela con piso LED, plataformas móviles, interludios generados por computadora y efectos de Inteligencia Artificial, que incluyen recreaciones digitales de la artista y su avatar de loba. En total, el equipo suma más de 93 toneladas y es operado por una cuadrilla internacional de más de 150 profesionales.

La respuesta del público ha sido inmediata: los boletos se agotaron en menos de 24 horas, de acuerdo con medios locales. Esta demanda refuerza el alcance global de la colombiana y se suma a las cifras que ya arroja la gira, con 327 millones de dólares recaudados durante los primeros 64 conciertos y proyecciones que superan los 400 millones al finalizar el recorrido mundial.

El estadio Jorge “Mágico” González recibirá los conciertos los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026. Su ubicación en la colonia Flor Blanca, sobre la 49 avenida sur y cerca de conexiones como la carretera Comalapa que conduce al aeropuerto, facilita el acceso tanto desde el interior del país como desde el extranjero. Llegar al recinto desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez” toma entre 45 minutos y 1 hora y media según el tráfico.

La demanda de entradas agotó boletos en menos de 24 horas, reflejando el alcance internacional de la artista y el récord de recaudación de su gira mundial. - crédito @shakira @chriscornejo_/ Instagram

El estadio se encuentra además a cinco minutos en automóvil del centro comercial Metrocentro, del monumento al Divino Salvador del Mundo y del Parque Cuscatlán, así como a corta distancia del Museo de Niños Tin Marín y del Centro Histórico de la capital. Dada la ausencia de parqueos en las calles colindantes para el día del espectáculo, la recomendación oficial es utilizar servicios privados de transporte como taxi convencional, Uber o InDrive. También es posible llegar en autobuses de las rutas 44, 52 y 30 B, cuyas paradas quedan próximas al estadio. El pasaje oscila entre $0,25 y $0,35.

Estas restricciones y recomendaciones buscan facilitar la movilidad y garantizar la seguridad en una ciudad que se prepara para recibir un evento que, según organizadores y autoridades, representa “un punto de quiebre para El Salvador en la organización de espectáculos de gran escala”.

