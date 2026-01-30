Productos agrícolas y alimenticios salvadoreños entrarán sin arancel a Estados Unidos

Imagen destacada

El nuevo acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y El Salvador este 29 de enero de 2026 en Washington establece el acceso inmediato y sin arancel a una amplia gama de productos alimenticios y agrícolas salvadoreños al mercado de Estados Unidos, según el texto oficial del Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países.

De acuerdo con el documento, la lista de bienes beneficiados incluye frutas tropicales, café, cacao, licores, productos agroindustriales y alimentos procesados, así como artículos industriales asociados a la cadena agroalimentaria.

El documento precisa que estos productos originarios de El Salvador tendrán un arancel recíproco de cero al ingresar a Estados Unidos, conforme a los cronogramas adoptados.

También se establece que cualquier producto agrícola salvadoreño no cubierto específicamente en el anexo tarifario solo podrá enfrentar un recargo ad-valorem adicional de hasta 10% en los casos aplicables. Estas condiciones preferenciales se suman a las tasas de nación más favorecida (NMF) y a los beneficios vigentes bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

Además se detalla que El Salvador reconoce la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias estadounidenses para la exportación de alimentos y productos agropecuarios. La aceptación de documentos y certificaciones expedidas por agencias oficiales de Estados Unidos permitirá agilizar el despacho en frontera, ya que los análisis de laboratorio solo podrán exigirse si existe un riesgo científicamente comprobado y se aceptarán resultados emitidos por laboratorios acreditados en territorio estadounidense.

En lo referente a productos lácteos y carnes, el acuerdo elimina la exigencia de registros de plantas y dispone la aceptación de certificados sanitarios e inspección digitalizados provenientes de Estados Unidos, sin requerir documentos adicionales ni registros locales para las empresas exportadoras de ese país. Esta disposición busca facilitar los procesos de importación para ambos mercados y asegurar el flujo continuo de bienes alimentarios.

La nueva normativa también limita la exigencia de fumigaciones a situaciones justificadas por análisis de riesgo técnico, y prohíbe la imposición de licencias de importación no automáticas para bienes estadounidenses, salvo razones de seguridad o salud pública.

Asimismo, El Salvador garantiza el acceso no discriminatorio al mercado para productos agropecuarios y agroindustriales, incluyendo la aceptación inmediata de productos sometidos a biotecnología agrícola legal en Estados Unidos.

El tratado estipula que cualquier exigencia de análisis o medida restrictiva deberá basarse en criterios científicos y no podrá emplearse como barrera injustificada para el comercio bilateral. La entrada en vigor de estas medidas está supeditada a la notificación recíproca entre los gobiernos de ambos países de que han concluido sus respectivos procedimientos legales internos. Según el texto, las disposiciones comenzarán a aplicarse cinco días después de dicha comunicación oficial.