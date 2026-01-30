Fiscalía captura a dos mujeres acusadas de robar dispositivos tecnológicos en sus lugares de trabajo

La Fiscalía de El Salvador ordenó la captura de dos mujeres acusadas de hurtar equipos tecnológicos en Lourdes Colón y Santa Tecla. (Cortesía: @FGR_SV)

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador ordenó la captura de dos mujeres acusadas de sustraer equipos tecnológicos en sus respectivos lugares de trabajo, en hechos ocurridos en el departamento de La Libertad.

La órdenes de detención se produjeron tras investigaciones, las cuales colocaron a María José Castellón del Cid y Evelyn Xiomara García Hernández como señaladas de hurto.

Detalles de los casos y respuesta institucional

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, Castellón del Cid utilizó su posición como cajera en una tienda ubicada en Lourdes Colón (La Libertad Oeste) para apropiarse indebidamente de siete teléfonos móviles de alta gama.

La auditoría interna del comercio detectó el faltante y permitió iniciar un proceso que culminó en la identificación y posterior detención de la empleada.

En otro hecho sucedido, en un centro médico de Santa Tecla (La Libertad Sur), la enfermera Evelyn Xiomara García Hernández fue vinculada al hurto de una tablet con teclado, propiedad de otra colega.

La ausencia del dispositivo se advirtió al finalizar la jornada laboral, lo que llevó a presentar la denuncia ante las autoridades.

La fiscalía salvadoreña confirmó en un comunicado de prensa que ambas mujeres han sido puestas bajo custodia y serán presentadas ante los tribunales en las próximas horas.

Ambas mujeres han sido puestas bajo custodia y serán presentadas ante los tribunales por delitos contra la propiedad en sus trabajos. (Cortesía: @FGR_SV)

“Ambas serán puestas a la disposición de los tribunales correspondientes”. La institución remarcó su disposición para combatir el crimen y proteger el patrimonio de personas y empresas", apuntó el ente gubernamental.

La colaboración efectiva entre auditorías internas y pronta denuncia fueron calificadas como factores fundamentales para resolver delitos contra la propiedad en ambientes laborales, según reiteró la propia Fiscalía.

La problemática de los robos en entornos laborales en El Salvador responde a una tendencia que preocupa a las autoridades y al sector privado.

La FGR ha impulsado mecanismos de coordinación con los equipos de auditoría interna de empresas para facilitar la identificación de responsables y el esclarecimiento de los hechos.

El hurto, el delito más reportado en El Salvador durante el año 2025

El balance de seguridad del año 2025 identifica al hurto como el delito de mayor predominancia en El Salvador.

Aunque las autoridades reportaron una reducción general en los delitos de alto impacto, el hurto se mantuvo como el más frecuente, con 1,997 denuncias registradas.

En el caso del hurto de vehículos sumó 279 casos y el hurto agravado, 100. En conjunto, estos tipos de hurto concentraron una parte importante de los hechos delictivos reportados.

El hurto se mantuvo como el delito más frecuente durante 2025 en El Salvador (Cortesía: @FGR_SV)

Las cifras muestran un descenso en delitos como homicidio, extorsión y robo, los casos de hurto registraron solo una baja moderada, lo que evidencia su persistencia.

Según la información de FGR, el hurto también es el delito que más afecta a residentes de zonas urbanas y áreas comerciales.

En el contexto de la reducción general de la violencia, el gobierno ha enfocado estrategias específicas para combatir el hurto, reforzando la vigilancia en puntos críticos y promoviendo campañas de prevención entre la población y empresas.

La Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad destacan que el combate al hurto sigue siendo prioritario, por el impacto que tiene en la percepción de seguridad y en la vida cotidiana de los ciudadano salvadoreño.

Modalidades del hurto según el Código Penal salvadoreño

En El Salvador, el hurto está regulado en el Código Penal. Las penas varían según la gravedad y modalidad del delito. De acuerdo con la legislación vigente, las sanciones principales pueden incluir prisión, multas y otras medidas accesorias.

El hurto simple se sanciona con prisión y/o multa, dependiendo del monto sustraído y las circunstancias.

El hurto agravado, como el cometido con violencia, en lugares habitados o por empleados en su lugar de trabajo, implica penas más severas.