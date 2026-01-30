Afluencia de cruceros posiciona a Sonsonate Norte como destino turístico destacado en El Salvador

Las comunidades locales de Sonsonate ven un impulso económico por la llegada de turistas alemanes y austriacos en cruceros internacionales. /(Ministerio de Turismo)

Los distritos de Sonsonate Norte emergen como destino clave para los cruceristas que arriban a El Salvador, consolidando su posición como polo de atracción turística en la región occidental del país. En las últimas semanas, la llegada de cruceros ha incrementado la afluencia de visitantes internacionales, quienes recorren los municipios de Nahuizalco, Juayúa y Salcoatitán en recorridos organizados.

De acuerdo con declaraciones de Hugo Ernesto Zavaleta, alcalde de Sonsonate Norte, varios cruceros han atracado en el Puerto de Acajutla (principal terminal marítima de El Salvador) y los turistas han visitado los distintos atractivos de la zona. “Llegaron como ocho o diez buses, hace unas tres semanas cuando vino un crucero grande, y este fin de semana también llegaron como cuatro buses más”, señaló Zavaleta en entrevista matutina. Este flujo constante de visitantes refuerza la vocación turística de la región y dinamiza la economía local.

La Ruta de las Flores, que atraviesa los distritos de Sonsonate Norte, se ha posicionado como uno de los principales circuitos turísticos de El Salvador. Según datos aportados por el alcalde, los visitantes internacionales se sienten atraídos por el folclor, las tradiciones y la oferta gastronómica de los municipios. “Nahuizalco se convierte en un destino turístico, pero sobre todo la Ruta de las Flores, donde está Nahuizalco, Salcoatitán y Juayúa”, indicó el jefe edilicio.

El impacto del turismo de cruceros se refleja tanto en la economía local como en la proyección internacional de la zona. Zavaleta destacó que la visita de grupos organizados, procedentes de cruceros, ha aumentado la demanda de servicios turísticos y la ocupación en restaurantes, ferias y mercados nocturnos. “Diciembre fue uno de los meses más bendecidos en Sonsonate Norte. Nos visitaron creo que miles, tendríamos que tener como la estadística de cuántas personas nos visitaron cada día y en el mes”, manifestó el alcalde.

El crucero Amadea arribó al Puerto de Acajutla el pasado fin de semana con aproximadamente 1,000 personas, entre tripulantes y cruceristas. (Ministerio de Turismo)

La integración de la oferta cultural y gastronómica ha sido un factor determinante para captar el interés de los cruceristas. En Juayúa, la feria gastronómica reúne a emprendedores locales y ofrece una variedad de platillos tradicionales, mientras que en Nahuizalco se promueven productos artesanales y muebles de madera, reconocidos a escala nacional. Además, los mercados nocturnos ofrecen hortalizas, frutas, pupusas de distintos tipos y especialidades autóctonas como la pupusa de yuca.

La presencia de visitantes extranjeros no se limita a excursiones breves. Según Zavaleta, muchos turistas optan por permanecer en la zona durante semanas, participando en recorridos por cafetales, cascadas y senderos naturales. “En el caso de extranjeros que llegan a Juayúa andará por unos 100 o 125 que se mantienen ahí, que llegan y se quedan un mes, dos meses y así van llegando otros de diferentes países”, detalló el alcalde.

Uno de los atractivos naturales que ha captado el interés de los cruceristas es La Golondrinera, ubicada en el cantón Pushtan de Nahuizalco. Se trata de una caída de agua de más de 100 metros y una laguna de aguas limpias. El acceso, que requiere una caminata por senderos de montaña, ha sido mejorado por la alcaldía para facilitar la llegada de visitantes. “Han ido holandeses, colombianos que vienen y hacer ese tour específicamente a La Golondrinera”, explicó el funcionario.

El Eurodam inauguró la temporada de cruceros en el país, misma que comprende de octubre 2025 a junio de 2026./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La promoción y coordinación del turismo en Sonsonate Norte involucra la labor de la alcaldía, la Unidad de Turismo, el Ministerio de Turismo (Mitur) y operadores privados. Las autoridades han certificado guías turísticos y han trabajado en la revitalización de centros históricos para optimizar la experiencia del visitante. Zavaleta subrayó que la coordinación interinstitucional y el apoyo del gobierno central han sido decisivos para potenciar la infraestructura y la oferta de la zona.

El dinamismo generado por los cruceristas ha impulsado la inversión en eventos y actividades que refuerzan la identidad local, como festivales, ferias artesanales y celebraciones tradicionales. En Nahuizalco, la exposición de muebles y la reciente premiación de artesanos forman parte de las acciones orientadas a resaltar la riqueza cultural del municipio.

En entrevista televisiva, la directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, afirmó esta mañana que para este año prevén la llegada de 18 cruceros al país. Lo que significa que Sonsonate Norte seguirá posicionándose como uno de los destinos clave de la zona occidental.

La proyección a corto y mediano plazo apunta a consolidar el flujo de cruceristas e incrementar la estadía promedio de los turistas internacionales. Proyectos de mejora en parques, nuevos recorridos y la creación de espacios de acogida buscan fortalecer la posición de Sonsonate Norte como uno de los principales polos turísticos de El Salvador.