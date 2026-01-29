El Salvador

Un repunte de siniestros viales dejó múltiples heridos entre personal militar y población civil en El Salvador

Las recientes emergencias viales, atribuidas a factores como la imprudencia y el exceso de velocidad, están impactando a comunidades y cuerpos de seguridad en diversas regiones, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Más de una docena de soldados salvadoreños resultaron heridos en accidentes de tránsito recientes según las autoridades locales. Foto cortesía Comandos de Salvamento

Más de una docena de soldados salvadoreños y varios civiles resultaron lesionados en diferentes accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en diversos puntos de El Salvador, entre ellos se registró un siniestro provocado presuntamente por un conductor en estado de ebriedad en Ilobasco, según informaron las autoridades.

Lesionados de la sexta brigada de Usulután

Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde del miércoles entre los municipios de Berlín y Alegría, cuando un vehículo militar que transportaba a personal de relevo de la sexta brigada de Usulután volcó, provocando lesiones múltiples entre los soldados que rodaron por la carretera.

Equipos de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y trasladaron a los primeros afectados al Hospital Nacional de Santiago de María. Posteriormente, los militares estabilizados fueron transferidos en ambulancias al Hospital Regional Militar en San Miguel.

Entre los soldados lesionados se encuentran José Enrique Luna de 29 años de edad, Eduardo Alexander Aguilar de 21 años, Jeferson Rivaldo Martínez de 22 años, Jorge Alberto Obando de 38 años, Ana Yoseline Hernández Guevara de 28 años, Merlín Nayely Jiménez Molinar de 21 años, Kevin Fernando Vásquez Trejo de 27 años, Meilyn del Tránsito González Beltrán de 28 años, José Abel Ascencio de 37 años, Manuel Heriberto Serrano Chávez de 34 años, Kevin Carranza de 21 años y Erick Fernández López de 28 años.

Otros afectados fueron asistidos por miembros de la Policía Nacional Civil y habitantes que transitaban por la zona.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 1,780 siniestros viales y 1,121 lesionados en El Salvador entre el 1 y 28 de enero. Foto cortesía Comandos de Salvamento

Otros incidentes registrados a nivel nacional

Horas más tarde, durante la madrugada de este jueves, las autoridades reportaron un grave accidente en la carretera de San Rafael Cedros que conduce a Ilobasco.

Un joven bajo presunto estado de ebriedad perdió el control de su vehículo, impactó contra una estructura del lugar y sufrió lesiones severas. Socorristas lo estabilizaron en el sitio antes de trasladarlo a un centro asistencial en estado grave. La víctima no ha sido identificada hasta el momento.

De forma paralela las autoridades registraron un siniestro vial sobre el bulevar Monseñor Romero, en el cual un vehículo se vio involucrado, producto de la excesiva velocidad volcó sobre la vía. Las autoridades gestionaron el retiro con grúa, no se brindaron detalles sobre el estado de los ocupantes.

En otro incidente sobre la carretera Panamericana, en las afueras de San Salvador, una rastra volcó, lo que requirió la intervención del Viceministerio de Transporte (VMT) y el uso de maquinaria pesada para despejar el área. Las autoridades descartaron la participación de vehículos particulares en este desafortunado suceso y aunque no especificaron las causas del accidente, consideran la velocidad excesiva y la distracción al volante como los factores más probables.

VMT se traslado al sector del redondel El Ángel realizando coordinaciones para el retiro de una rastra involucrada en un siniestro vial.

Debido a que dicha zona es uno de los principales accesos a la capital salvadoreña se generó un fuerte tráfico en la zona.

El aumento de los accidentes en las carreteras salvadoreñas refleja una problemática persistente que ha afectado de manera específica a los cuerpos de seguridad y a la población civil en los primeros meses del año.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 y el 28 de enero se contabilizaron 1,780 siniestros viales en todo el territorio, con 1,121 personas lesionadas en ese mismo periodo. Un tercio de estos incidentes ocurrieron en el departamento de San Salvador, especialmente entre viernes y domingo, de acuerdo con cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los datos oficiales subrayan que la tendencia de accidentes persiste en la capital del territorio, en especial en zonas de alta circulación y durante los fines de semana.

