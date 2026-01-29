Las autoridades de El Salvador realizan operativo contra red de narcotráfico en el oriente del país

El operativo antidrogas en el oriente de El Salvador dejó 18 órdenes de captura en los distritos de La Unión y San Miguel. Foto cortesía FGR

Las autoridades de El Salvador llevaron a cabo un operativo en la madrugada del miércoles con el fin de desmantelar una red criminal de tráfico y distribución de drogas en la región oriental del país. El dispositivo, coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), incluyó la emisión de 18 órdenes de captura en distritos de La Unión y zonas de San Miguel.

El narcotráfico en el oriente salvadoreño se ha consolidado como una de las principales amenazas para la seguridad local y regional.

Las investigaciones que culminaron en el reciente operativo comenzaron en 2025, y revelaron una trama conformada por nacionales y extranjeros, entre ellos un ciudadano nicaragüense, según informó la FGR. El endurecimiento de la legislación en los últimos años permitió penalizar el tráfico y la promoción de drogas con condenas de 10 a 15 años de prisión. Este contexto legal responde a la necesidad de frenar la creciente influencia de organizaciones delictivas transnacionales en zonas fronterizas.

Los detenidos en el operativo, entre ellos nacionales y un ciudadano nicaragüense, enfrentan cargos por tráfico y promoción de drogas. Foto cortesía FGR

Estructura criminal, capturas y hallazgos en el operativo

Las acciones de la Fiscalía y la PNC se centraron en los distritos de Santa Rosa de Lima, Pasaquina y Anamorós, así como en áreas específicas de San Miguel. Las autoridades confirmaron la detención de Ana Francisca Argueta Medrano, Carlos Noé Argueta Fuentes, Stephany Yaneth Romano Palacios, óscar Alexander Villatoro Martínez, Laura López García, Ramiro Arnoldo y Kevin de Jesús Romano Peña.

Según el informe oficial, la red funcionaba a través de una estructura jerarquizada, donde los involucrados asumían tareas diferenciadas como la obtención, traslado y comercialización ilícita de la droga en los puntos identificados.

La investigación avanzó gracias a la implementación de técnicas especiales de indagación que permitieron documentar cada eslabón de la cadena delictiva.

Durante la madrugada, los equipos policiales incautaron abundantes pruebas entre ellas dispositivos electrónicos, un arma de fuego y dinero en efectivo, cuyo monto no fue detallado públicamente. Estas evidencias serán incluidas en el proceso penal para reforzar las acusaciones presentadas por la Fiscalía.

En la operación la Fiscalía también destacó que los sospechosos utilizaban complejos esquemas de distribución para evadir la detección y repartir la droga en varias zonas del oriente salvadoreño.

El endurecimiento de la ley salvadoreña permite condenas de hasta 15 años de cárcel para delitos relacionados con drogas. Foto cortesía FGR

Detenciones paralelas por otros delitos y acciones judiciales

Mientras transcurría el operativo antidrogas, las fuerzas de seguridad informaron de la captura de 17 personas adicionales por delitos diversos en el distrito de Apopa. Entre los detenidos figuran José Manuel Veliz Mira y José Ciro Sánchez Romero, imputados por hurto luego de que, según la investigación, sustrajeron a su víctima pertenencias y retiraron fondos de su cuenta bancaria empleando la tarjeta robada.

En el mismo distrito, Karla María Alarcón Sandoval fue arrestada bajo cargos de estafa por la venta de una vivienda que ya no le pertenecía. Por otro caso de estafa agravada, José Arnulfo Ardón Miranda y Félix Manuel Portillo Menjivar recibieron acusaciones tras vender terrenos que no estaban bajo su propiedad a un total de 15 víctimas.

Los allanamientos realizados en el departamento de San Salvador permitieron recoger numerosos elementos probatorios que vinculan a los imputados con las conductas delictivas señaladas. Las instancias encargadas confirmaron que todas las personas detenidas serán presentadas ante las autoridades judiciales competentes en los próximos días.