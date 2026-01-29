El Salvador impulsa una transformación educativa con inversión de $508 millones en infraestructura escolar

A través del programa Dos escuelas por día, el gobierno le apuesta a la renovación de la infraestructura escolar. /Sitio web dos escuelas por día

La administración del presidente Nayib Bukele ha destinado $508 millones de dólares a la modernización de la infraestructura educativa pública, según anunció la ministra de Educación, Karla Trigueros, durante una visita a la Escuela de Educación Parvularia Jardines de La Sabana, en Santa Tecla.

El recorrido, realizado con un equipo de TCS Noticias, permitió mostrar el alcance de las renovaciones impulsadas por el Ejecutivo y destacar la magnitud de la inversión estatal en centros escolares de todo el país.

La funcionaria señaló que actualmente se encuentran en proceso de intervención más de 500 escuelas en todo el país, en el marco de una política pública que prioriza la infraestructura educativa como pilar para el desarrollo.

“Lo público tiene que ser mejor que lo privado. Desde la administración del presidente Nayib Bukele, hemos hecho una inversión de $508 millones en infraestructura. Actualmente estamos interviniendo 506 escuelas”, sostuvo.

Durante el recorrido por el centro escolar, la funcionaria remarcó que este esfuerzo se encamina a priorizar la infraestructura en todas las escuelas, pues esta es la base para el aprendizaje.

El plan impulsado por el gobierno contempla la renovación integral de edificios escolares, la creación de ambientes adecuados para la atención de la primera infancia y la dotación de mobiliario y tecnología.

Como ejemplo, destacó las nuevas instalaciones de la Escuela de Educación Parvularia Jardines de La Sabana, mismas que cumplen con los estándares internacionales definidos por el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, orientados a garantizar el desarrollo integral de los estudiantes.

La Escuela de Educación Parvularia Jardines de la Sabana, en Santa Tecla, ha sido intervenida con un monto de $1.4 millones./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

Mencionó que la dotación de salones equipados y espacios diseñados para que los alumnos aprendan a través del juego, es una de las claves de la educación temprana.

“Tenemos salones equipados con cada una de las características que deben tener, para que nuestros estudiantes, en el caso de los infantes, aprendan jugando”, afirmó.

En el caso específico de la Escuela de Educación Parvularia Jardines de La Sabana, la inversión supera el millón de dólares, según detalló la titular de Educación.

El monto forma parte de una estrategia más amplia, denominada Dos Escuelas por día, que fue lanzado por el Ejecutivo en mayo de 2025 y busca renovar y equipar centros escolares en todo el territorio nacional.

“Solo esta escuela tiene una inversión de un poco más de $1.4 millones, así es de importante la inversión que estamos haciendo en todos los centros escolares. El presidente, a través del programa Dos Escuelas por Día, nos ordenó transformar los centros escolares y lo estamos haciendo. Vamos a entregar una escuela en su comunidad como esta”, destacó.

Agregó que la parvularia de la Sabana, en Santa Tecla, fue complemente transformada; ahora cuenta con instalaciones limpias y con estándares de primer nivel para la atención de los estudiantes.

La Escuela de Educación Parvularia Jardines de la Sabana ha sido equipada para que brinde atención integral a la primera infancia./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

La inversión estatal en infraestructura educativa se contempla en diferentes fases y prioriza los centros que requieren mayor intervención. La funcionaria insistió en que el proceso de modernización se ejecuta de manera gradual y en coordinación con las comunidades educativas.

“Vamos paso a paso padres de familia, este es el camino de la infraestructura que llevamos en El Salvador, de primer nivel, que cumple estándares internacionales. Y una parte más, es infraestructura que en el caso de parvularia está diseñada de acuerdo con los estándares impulsados por la Primera Dama”, señaló.

El programa Dos escuelas por día consiste en la renovación simultánea de dos centros escolares diariamente, lo que permite avanzar con rapidez en el cumplimiento de las metas del gobierno.

El impacto del programa se refleja en el avance de las obras en múltiples departamentos y en la mejora de las condiciones de aprendizaje para miles de estudiantes.

La estrategia oficial prevé que cada comunidad reciba instalaciones modernas, seguras y acordes a los requerimientos educativos actuales. La administración de Bukele sostiene que la inversión de $508 millones en infraestructura educativa constituye una prioridad nacional y una apuesta por el futuro del país.