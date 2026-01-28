El Salvador

El Salvador: La Copa Presidente 2026 repartirá más de 300 mil dólares en premios

El certamen arrancará el 10 de febrero y congregará a 24 equipos del fútbol salvadoreño

Veinticuatro equipos representarán diferentes divisiones
Veinticuatro equipos representarán diferentes divisiones y zonas geográficas de El Salvador, fortaleciendo la competitividad del torneo de fútbol nacional. (Cortesía: primerafutboles)

El fútbol salvadoreño se prepara para el arranque de la Copa Presidente 2026, un torneo que repartirá $305,000 en premios y que, reaparece con el fin de ser una herramienta de impulso y renovación para este deporte en el país.

La competición arrancará el 10 de febrero y abarcará diversas categorías, con un formato que pretende fortalecer la infraestructura del balompié nacional desde sus cimientos.

En la ceremonia de presentación, realizada este martes, Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), insistió en la importancia estratégica del torneo.

El funcionario remarcó que la competición no surge del azar, ya que se trata de una planificación extensa.

“No improvisamos, planificamos. Todo el año está debidamente estructurado”, señaló Yamil, quien defendió que el certamen refleja la visión integral de la federación.

Yamil Bukele, presidente de FESFUT,
Yamil Bukele, presidente de FESFUT, destaca la planificación estratégica y la visión integral que guían la organización de la Copa Presidente. (Cortesía: LaPrimeraSV)

Además, puso el foco en la búsqueda constante de soluciones: “Queremos identificar cuáles son los problemas para mejorar y generar soluciones que impacten positivamente en el desarrollo del deporte”, aseguró el dirigente ante los equipos y patrocinadores.

Un total 24 equipos formarán parte del certamen, provenientes de la primera, segunda y terca división. Los choques se realizarán entre semana, mientras que sábado y domingo van dedicados para las fechas correspondientes de cada liga.

En la conferencia de prensa se anunció que los compromisos serán trasmitidos por medio de la plataforma digital Aloud Sport, televisión y radio local.

Incentivos económicos y formato de competencia de la Copa Presidente

Cada uno de los clubes recibirá $5,000 por participar, con un premio equivalente por cada ronda superada. El campeón podría sumar hasta $50,000 en premios y el subcampeón obtendrá $35,000, incentivos económicos que buscan dinamizar la competencia y elevar el nivel de los equipos en todas las categorías.

El modelo de la competición incluye una ronda inicial en la que los clubes se agruparán de la siguiente forma: en cada grupo habrá dos equipos de Primera División, uno de Segunda y uno de Tercera, distribuidos según el sorteo efectuado el 21 de enero y segmentados en zonas centro-oriente y centro-occidente.

Se clasificarán para la fase de eliminación directa los dos primeros de cada grupo junto con los cuatro mejores terceros, completando así los 16 equipos de octavos de final.

El formato del torneo incluye
El formato del torneo incluye grupos mixtos de Primera, Segunda y Tercera División, promoviendo la diversidad y el desarrollo en el fútbol salvadoreño. (Cortesía: @primerafutboles)

El calendario definido contempla las siguientes fases: los partidos de ida de octavos de final se disputarán del 7 al 9 de abril y la vuelta será del 21 al 23 del mismo mes.

Los cuartos de final están programados entre el 1 y 3 de septiembre (ida) y del 15 al 17 de septiembre (vuelta). Las semifinales tendrán lugar en octubre, mientras que la final se celebrará en una fecha situada entre el 3 y el 5 de noviembre.

<b>Así se jugará la primera jornada</b>

La inauguración tendrá lugar con el duelo entre Once Municipal (Tercera División) e Inter FA (Primera División), programado para las 3:00 p.m. (hora local) en el Estadio Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán, abriendo así una competencia que buscará redefinir el panorama del fútbol nacional.

La jornada inaugural se complementa con los siguientes juegos:

  • Sensunte Cabañas vs. L. A. Firpo – Polideportivo Sensuntepeque
  • Hércules vs. FAS – Estadio Nacional Las Delicias
  • AD Izalco vs. Fuerte Aguilares – Cancha Municipal Salvador Mariona
  • Cruzeiro vs. Municipal Limeño – Estadio Jiboa
  • Tenancingo vs. Platense – Estadio Municipal Mauricio Vides
  • Dragón vs. Águila – Estadio Juan Francisco Barraza
  • Roble vs. Cacahuatique – Estadio Municipal Mauricio Vides

La Copa Presidente marca el regreso de la tradicional Copa en El Salvador, cuya última edición se disputó en 2019, año en que Santa Tecla se coronó campeón.

