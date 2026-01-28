Cuatro de cada 10 salvadoreños espera mejoras en salud con Doctor SV

Personal sanitario atiende a pacientes de forma remota a través de DoctorSV, una aplicación que ofrece atención médica virtual con apoyo de IA, durante una visita de prensa al centro de control de la compañía en San Salvador, El Salvador, el 27 de noviembre de 2025. REUTERS/José Cabezas

Cuatro de cada de10 personas en El Salvador confía que la atención en salud va a mejorar en el país, a partir de la aplicación Doctor SV, lanzada por el gobierno.

La encuesta nacional del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, divulgada este martes, incluyó una consulta sobre la reciente implementación de la plataforma pública de salud digital con inteligencia artificial desarrollada junto a Google.

Esta herramienta ofrece servicios de consulta virtual, diagnóstico asistido y recetas digitales, y representa una de las principales apuestas del gobierno para modernizar la atención médica en El Salvador.

Ante la pregunta sobre si la creación de Doctor SV mejorará la calidad de la atención en salud, el 43.6% de los encuestados considera que sí habrá una mejora. No obstante, el 26.9% opina que la calidad se mantendrá igual y el 18.5% teme que empeorará. Un 11% no respondió a la consulta.

Eduardo López, presidente de Google Cloud para Latinoamérica, escucha a Manuel Bello, director de DoctorSV, y Reynaldo Reina, gerente de operaciones de DoctorSV, durante una visita a un centro de control de DoctorSV, una aplicación que brinda atención médica virtual con apoyo de IA en San Salvador, El Salvador, el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Jessica Orellana

Los resultados del sondeo reflejan tanto la expectativa de innovación que despierta Doctor SV como las dudas frente a los cambios tecnológicos en el acceso a la salud pública. La encuesta revela que existe una apertura significativa hacia la digitalización, pero también una proporción de la población que expresa escepticismo o incertidumbre sobre los efectos prácticos de la plataforma en su experiencia cotidiana.

La plataforma llega en un momento de transformación tecnológica y se enfrenta al reto de convencer a quienes prevén que la calidad de la atención no necesariamente mejorará solo por la incorporación de inteligencia artificial.

Pero el informe del Iudop concluye que la introducción de Doctor SV es vista como una oportunidad para el sistema de salud, aunque persisten desafíos relacionados con la confianza en la tecnología y la adaptación de los usuarios a nuevos modelos de atención sanitaria.

Doctor SV ofrece atención médica asistida por Inteligencia Artificial para todos los salvadoreños. Foto Secretaría de Prensa Presidencia

Apoyo del CAF para lanzar la plataforma

El lanzamiento de DoctorSV, una plataforma de salud digital impulsada por El Salvador, junto con el apoyo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- y Google, marca un punto de inflexión en el acceso y la eficiencia de la atención médica en el país. Esta iniciativa, que integra atención universal con tecnología de vanguardia, establece un referente regional al ofrecer cobertura integral sin comprometer las finanzas públicas, según resaltó Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano de CAF, en noviembre pasado.

Uno de los avances señalados por los responsables del proyecto radica en la incorporación de inteligencia artificial, que ha llevado la precisión diagnóstica del sistema a más del 93%. Esta cifra representa una mejora sustancial tras la llegada de las nuevas herramientas tecnológicas, permitiendo a los profesionales de la salud multiplicar su capacidad y dedicar más tiempo al trato directo con los pacientes.

El sistema de DoctorSV ha sido diseñado para ofrecer atención en tiempo real desde cualquier lugar del país. Con ello, los tiempos de espera y la necesidad de desplazarse a los centros médicos se reducen de manera significativa, facilitando el acceso de la población a servicios de calidad.

El enfoque digital también proporciona un ecosistema donde cada fase, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, queda integrada y puede rastrearse en todo momento. Así, la automatización y la continuidad en el cuidado médico garantizan que ningún estadio del proceso quede aislado.

De acuerdo con la información de CAF, la experiencia de El Salvador demuestra que la tecnología es una herramienta costo-efectiva para lograr cobertura universal en salud, objetivo que ahora puede ser replicado más allá de las fronteras del país centroamericano.