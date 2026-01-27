El Salvador

Vientos del norte en El Salvador: las zonas más expuestas y los riesgos ante el nuevo frente frío

El reciente frente frío intensifica las ráfagas en regiones montañosas y áreas vulnerables del país, con especial atención en la carretera a Los Chorros, donde la construcción del viaducto incrementa el riesgo de incidentes y desprendimientos

Guardar
Las Pilas, en Chalatenango, reportó
Las Pilas, en Chalatenango, reportó 12,2°C, lo que resalta la intensidad de los vientos y las bajas temperaturas en áreas montañosas provenientes del noreste. Foto cortesía

El reciente frente frío que afecta a El Salvador ha generado vientos del norte intensos que ponen en alerta a varias regiones del país, según reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Este fenómeno, que se presenta desde el lunes, amenaza con ráfagas de entre 50 y 80 km/h, principalmente en zonas altas y descampadas del occidente y nororiente.

De acuerdo con la institución las áreas más vulnerables se ubican en los departamentos de:

  • Santa Ana
  • Chalatenango
  • Morazán
  • La Unión.

Datos oficiales del MARN señalan que la topografía montañosa de estos territorios favorece la aceleración del viento, lo que incrementa los riesgos de caída de árboles, daños en viviendas y cortes de energía eléctrica.

El organismo ambiental recomienda especial precaución en municipios y cantones situados en la franja norte, donde las ráfagas podrían superar los 80 km/h en puntos específicos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene en línea mapas y pronósticos de riesgo actualizados en su portal oficial, donde se visualizan las zonas más expuestas a los vientos y el avance del frente frío en tiempo real.

Autoridades insisten en consultar estos recursos digitales antes de realizar traslados por carretera o actividades en campo abierto.

Pronóstico oficial advierte sobre la
Pronóstico oficial advierte sobre la caída de árboles durante las próximas 72 horas por la condición de vientos del norte, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Impacto de los vientos del norte en la salud y los patrones climáticos regionales

El fenómeno de vientos del norte suele intensificarse en la temporada invernal, en particular cuando se combinan frentes fríos con sistemas de alta presión en el Golfo de México. La tendencia al aumento de estos episodios ha sido observada en los últimos años y se relaciona con cambios en los patrones climáticos regionales, según explican especialistas del MARN.

¡Que no te confundan! Un experto te explica por qué el vórtice polar no afectará a El Salvador. Conoce el pronóstico real para los próximos días: vientos fuertes, ambiente más seco y las precauciones que debes tomar ante el riesgo de incendios y enfermedades respiratorias.

Además de los riesgos materiales, los vientos intensos representan una amenaza para la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. “El aire frío y seco puede agravar cuadros de asma, bronquitis y favorecer infecciones virales”, advirtió el Ministerio de Salud en un comunicado citado por Infobae. Las autoridades de salud recomiendan el uso de ropa abrigada, evitar la exposición prolongada al viento y mantener ambientes interiores a temperaturas seguras.

Riesgo elevado en Los Chorros por vientos intensos y obras del viaducto

La carretera a Los Chorros, donde se construye el viaducto Francisco Morazán, es una de las zonas más vulnerables de El Salvador ante los vientos intensos del norte.

El terreno montañoso, la inestabilidad de los taludes y la magnitud de las obras de ampliación y viaducto han incrementado el riesgo de desprendimientos y accidentes, sobre todo en episodios de clima extremo como los actuales.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Protección Civil mantienen monitoreo permanente en este tramo, especialmente durante alertas por vientos y lluvias, y recomiendan precaución extrema a conductores y trabajadores, así como evitar la zona durante condiciones adversas.

El proyecto denominado “Construcción de
El proyecto denominado “Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W, tramo Los Chorros” (Foto: Ministerio de Obras Públicas)

La construcción del viaducto, que busca dar una solución definitiva al tránsito y la seguridad de la zona, avanza junto a obras de estabilización de taludes y ampliación de carriles. Sin embargo, los expertos reconocen que el riesgo seguirá presente hasta que la infraestructura esté completamente finalizada.

El MOP ha señalado que todos los taludes en el área serán reforzados con anclajes activos y pasivos, y que la vigilancia se mantendrá mientras duren las obras y las alertas climáticas.

Temas Relacionados

ClimaVientos nortesMARNEl Salvador

Últimas Noticias

Las exportaciones textiles salvadoreñas mantienen importancia regional pese a reducción de empleos

Datos de principal gremial textil del país revelan que Estados Unidos permanece como el mayor mercado y que la integración centroamericana sigue siendo clave, mientras la industria observa una lenta recuperación en los puestos laborales directos

Las exportaciones textiles salvadoreñas mantienen

Adiós a la tarjeta de 2014: República Dominicana estrena una cédula inteligente

El lanzamiento de la nueva cédula con tecnología avanzada inaugura una etapa que trasciende lo administrativo, planteando implicaciones profundas para la seguridad, la eficiencia estatal y la confianza ciudadana en el sistema democrático

Adiós a la tarjeta de

Milena Mayorga: “El Salvador será el primer gobierno en el mundo en operar con chips avanzados de NVIDIA”

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró que el país centroamericano se convertirá en el primer gobierno del mundo en operar con NVIDIA. Esta alianza busca impulsar la inteligencia artificial en el sector público y educativo

Milena Mayorga: “El Salvador será

Autoridades de Guatemala confirmaron el hallazgo de una terminal satelital en una prisión

La detección de tecnología satelital en un centro penitenciario ha llevado a las autoridades a reconsiderar sus tácticas frente a redes criminales que emplean métodos cada vez más complejos para mantener comunicaciones clandestinas

Autoridades de Guatemala confirmaron el

Detienen al exvicepresidente José Gabriel Carrizo al llegar a Panamá

El exfuncionario fue aprehendido en el aeropuerto de Tocumen tras regresar de Guatemala y quedó a disposición de la Fiscalía por una investigación patrimonial

Detienen al exvicepresidente José Gabriel

TECNO

Qué riesgos corre un adulto

Qué riesgos corre un adulto mayor si confía demasiado en la IA de WhatsApp

México y Argentina lideran la adopción global de IA y transforman su uso, según Google

Epic Games anuncia videojuegos en descuento de hasta 90%: lista completa

Cuál es el acento latino más lindo de Latinoamérica, según la IA

Gemini potencia Google Calendar: ayudará a saber cuándo es el mejor momento para programar una reunión

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio hace historia en

Leonardo DiCaprio hace historia en los BAFTA con su séptima nominación a Mejor Actor

Kanye West niega que su carta de disculpas sea un truco publicitario para “revivir su carrera”

El lado oscuro de ‘America’s Next Top Model’ llega a Netflix en formato documental

Brandi Glanville reaparece en Sundance tras enfrentar una grave desfiguración facial

La vez que Kim Kardashian fingió ser amiga de Britney Spears para impulsar su fama con los paparazzi

MUNDO

Estados Unidos intensificó los bombardeos

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia

Cómo la sostenibilidad y las normas verdes están transformando al sector inmobiliario suizo

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Francia juzga al ex senador acusado de drogar con éxtasis a una diputada para abusar sexualmente de ella

Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia