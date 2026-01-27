Vientos del norte en El Salvador: las zonas más expuestas y los riesgos ante el nuevo frente frío

Las Pilas, en Chalatenango, reportó 12,2°C, lo que resalta la intensidad de los vientos y las bajas temperaturas en áreas montañosas provenientes del noreste. Foto cortesía

El reciente frente frío que afecta a El Salvador ha generado vientos del norte intensos que ponen en alerta a varias regiones del país, según reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Este fenómeno, que se presenta desde el lunes, amenaza con ráfagas de entre 50 y 80 km/h, principalmente en zonas altas y descampadas del occidente y nororiente.

De acuerdo con la institución las áreas más vulnerables se ubican en los departamentos de:

Santa Ana

Chalatenango

Morazán

La Unión.

Datos oficiales del MARN señalan que la topografía montañosa de estos territorios favorece la aceleración del viento, lo que incrementa los riesgos de caída de árboles, daños en viviendas y cortes de energía eléctrica.

El organismo ambiental recomienda especial precaución en municipios y cantones situados en la franja norte, donde las ráfagas podrían superar los 80 km/h en puntos específicos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene en línea mapas y pronósticos de riesgo actualizados en su portal oficial, donde se visualizan las zonas más expuestas a los vientos y el avance del frente frío en tiempo real.

Autoridades insisten en consultar estos recursos digitales antes de realizar traslados por carretera o actividades en campo abierto.

Pronóstico oficial advierte sobre la caída de árboles durante las próximas 72 horas por la condición de vientos del norte, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Impacto de los vientos del norte en la salud y los patrones climáticos regionales

El fenómeno de vientos del norte suele intensificarse en la temporada invernal, en particular cuando se combinan frentes fríos con sistemas de alta presión en el Golfo de México. La tendencia al aumento de estos episodios ha sido observada en los últimos años y se relaciona con cambios en los patrones climáticos regionales, según explican especialistas del MARN.

Además de los riesgos materiales, los vientos intensos representan una amenaza para la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. “El aire frío y seco puede agravar cuadros de asma, bronquitis y favorecer infecciones virales”, advirtió el Ministerio de Salud en un comunicado citado por Infobae. Las autoridades de salud recomiendan el uso de ropa abrigada, evitar la exposición prolongada al viento y mantener ambientes interiores a temperaturas seguras.

Riesgo elevado en Los Chorros por vientos intensos y obras del viaducto

La carretera a Los Chorros, donde se construye el viaducto Francisco Morazán, es una de las zonas más vulnerables de El Salvador ante los vientos intensos del norte.

El terreno montañoso, la inestabilidad de los taludes y la magnitud de las obras de ampliación y viaducto han incrementado el riesgo de desprendimientos y accidentes, sobre todo en episodios de clima extremo como los actuales.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Protección Civil mantienen monitoreo permanente en este tramo, especialmente durante alertas por vientos y lluvias, y recomiendan precaución extrema a conductores y trabajadores, así como evitar la zona durante condiciones adversas.

El proyecto denominado “Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W, tramo Los Chorros” (Foto: Ministerio de Obras Públicas)

La construcción del viaducto, que busca dar una solución definitiva al tránsito y la seguridad de la zona, avanza junto a obras de estabilización de taludes y ampliación de carriles. Sin embargo, los expertos reconocen que el riesgo seguirá presente hasta que la infraestructura esté completamente finalizada.

El MOP ha señalado que todos los taludes en el área serán reforzados con anclajes activos y pasivos, y que la vigilancia se mantendrá mientras duren las obras y las alertas climáticas.