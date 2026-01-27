La alcaldía de San Salvador Centro inicia operativo de limpieza en más de 60 escuelas públicas

Más de 100 colaboradores municipales realizan fumigación, poda, retiro de maleza y recolección de residuos en instituciones educativas de cinco distritos. Foto cortesía

La alcaldía de San Salvador Centro desplegará desde este martes 27 de enero y hasta el 1 de febrero un programa especial de limpieza en más de 60 centros escolares públicos de la capital, con el objetivo de adecuar los espacios educativos de cara al inicio del año lectivo 2026.

Para la tarea, movilizó a más de 100 colaboradores encargados de labores como fumigación, poda de árboles, retiro de maleza, barrido y recolección de residuos en los centros educativos ubicados en cinco distritos clave.

El origen de estas intervenciones se encuentra en la histórica preocupación por las condiciones sanitarias de los centros escolares de San Salvador y sus alrededores, una problemática habitual que tradicionalmente recae en el personal docente, los padres de familia y los propios alumnos.

La acumulación de basura y la proliferación de plagas han persistido como focos de riesgo sanitario, especialmente en zonas afectadas por el manejo inadecuado de desechos y la ausencia de infraestructura suficiente para el tratamiento de residuos.

Este nuevo plan representa un giro institucional al asumir la alcaldía una responsabilidad directa en la salubridad de los entornos educativos. Según destacó el director ejecutivo de Desechos Sólidos del área Metropolitana de San Salvador, German Muñoz, la intervención abarca los distritos de San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado, donde las cuadrillas de la municipalidad implementan tareas sistemáticas de limpieza general, recolección de desechos y fumigación.

La limpieza de los centros escolares tradicionalmente depende de docentes, padres de familia y alumnos.

La alcaldía de San Salvador Centro impulsa un programa especial de limpieza en más de 60 centros escolares públicos antes del inicio del año lectivo 2026. Foto cortesía

Operativo integral y acciones municipales

Las brigadas han concentrado los esfuerzos en retirar maleza, evitar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y reducir los focos de contaminación que afectan principalmente a los menores en las escuelas.

Uno de los ejes del programa incluye la fumigación preventiva dentro y fuera de los recintos, intervención aplicada también al Centro Histórico de San Salvador, área de alta concurrencia donde se realizaron trabajos especiales en los días previos.

De acuerdo con informes de la alcaldía en redes sociales, el plan busca garantizar espacios limpios, seguros y dignos para la niñez y juventud de la ciudad. Las autoridades locales han anunciado que las acciones se extenderán progresivamente a otras zonas más allá de los centros educativos, con el fin de mejorar el entorno urbano y reducir riesgos epidemiológicos.

Bajo la gestión del alcalde Mario Durán, la municipalidad implementó durante el último mes una de las intervenciones más relevantes en la quebrada de la Comunidad Peralta, zona 6. Este punto es catalogado como crítico por la acumulación de desechos que obstruía el flujo de agua y fomentaba la presencia de moscas y mosquitos.

El plan municipal incluye el llamado a la ciudadanía para disponer correctamente los residuos y respetar los puntos de recolección establecidos. Foto cortesía

Según la unidad de desechos sólidos, la situación responde a malas prácticas ciudadanas y a la disposición informal de residuos que han transformado el área en un botadero. Por ello, además de la limpieza usual, las cuadrillas municipales han incorporado tareas de fumigación y el retiro de objetos voluminosos.

Llamado ciudadano y mecanismos de colaboración

Con el avance del plan, la alcaldía ha reiterado el llamado a la ciudadanía para disponer correctamente los residuos, respetar los puntos de recolección establecidos y coordinar la entrega de desechos voluminosos.

Para facilitar la colaboración, los habitantes pueden comunicarse al número 2535-5636 o emplear los canales digitales de la unidad municipal para reportar necesidades específicas de limpieza, gestión o retiro de muebles y enseres en desuso.