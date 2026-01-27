El Salvador

Ciudadanos salvadoreños disponen de 30 días para actualizar domicilio en el DUI de cara a comicios de 2027

La modificación de la dirección registrada será necesaria para garantizar la asignación de un centro de votación cercano durante los comicios nacionales de 2027, según precisaron las autoridades correspondientes

Guardar
Procedimientos sencillos y nuevas herramientas
Procedimientos sencillos y nuevas herramientas permitirán una conexión directa entre comunidades residentes en el exterior y las urnas oficiales salvadoreñas (Cortesía RNPN).

Ciudadanos salvadoreños tienen 30 días para actualizar la residencia registrada en el Documento Único de Identidad (DUI) y garantizar un proceso de voto más ágil en las elecciones nacionales de 2027.

Quienes residen fuera de El Salvador pueden completar el trámite en los duicentros, Centros de Servicio o mediante jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) en el extranjero. La posibilidad de modificar la dirección vence el 27 de febrero de 2026, fecha límite para realizar el proceso.

Actualizar la dirección en el DUI está vinculado directamente a la asignación del centro de votación más próximo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que quienes vivan fuera de El Salvador y modifiquen correctamente su domicilio podrán participar a distancia mediante voto remoto por internet. Además, ante rumores sobre la dificultad del proceso, las autoridades enfatizaron que el trámite solo requiere la asistencia al duicentro más cercano.

La reserva para la actualización puede gestionarse en el sitio electrónico "dui.sv“. Tras hacer clic en el botón morado ubicado en la parte superior derecha, un chat guía al usuario para solicitar la cita: se selecciona la modificación de domicilio, elige la sede, la fecha y la hora. Para completar el trámite únicamente se solicita un correo electrónico, primer nombre y apellido. El sistema confirma de inmediato la reservación de la cita.

Procedimientos sencillos y nuevas herramientas
Procedimientos sencillos y nuevas herramientas permitirán una conexión directa entre comunidades residentes en el exterior y las urnas oficiales salvadoreñas (Cortesía RNPN).

El TSE ha recordado que la actualización del domicilio en el Documento único de Identidad es determinante para definir el centro de votación de cada ciudadano en las elecciones del 28 de febrero de 2027. El registro del domicilio vigente en el DUI es el dato que vincula a cada persona con la junta receptora de votos que le corresponde, un proceso que cobra especial relevancia ante la renovación de los concejos municipales y la elección de las y los diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2027-2030.

De acuerdo con la normativa electoral (Código Electoral), solo pueden ejercer el sufragio quienes se encuentren inscritos en el registro electoral elaborado por el Tribunal Supremo Electoral y cuenten con un DUI vigente que refleje su residencia actual. El TSE ha señalado que el padrón electoral se construye a partir de estos datos, por lo que cualquier cambio de domicilio debe realizarse antes de la fecha límite establecida para garantizar que la persona pueda votar en el lugar que le corresponde.

El marco legal establece que el Documento único de Identidad es requisito indispensable para ejercer el voto y que la inscripción en el registro electoral es condición obligatoria. Además, la ley contempla inhabilidades como auto de prisión formal, interdicción judicial, condena por delito o suspensión de derechos políticos, entre otras, que pueden impedir la participación en el proceso.

Son al menos 19 los duicentros a lo largo del territorio salvadoreño para realizar el trámite. El costo del trámite es de $10.31.

La trayectoria

El Salvador efectuará sus elecciones
El Salvador efectuará sus elecciones nacionales en 2027 (Cortesía TSE).

Las recientes elecciones legislativas y municipales de 2024 estuvieron marcadas por anomalías en el proceso, como incongruencias entre las papeletas marcadas y el número de votantes, uso de materiales no oficiales y papeletas sin dobleces, tal como consta en las actas emitidas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y que entregan al TSE.

Estas irregularidades provocaron extensos escrutinios y un clima de desconfianza entre el electorado. En el caso de los comicios municipales, la participación apenas alcanzó el 30 %, una cifra que expertos electorales atribuyen al escepticismo generado por los incidentes reportados en los comicios previos, reconocieron los exmagistrados del TSE.

La correcta actualización del domicilio en el DUI y la inscripción en el padrón electoral resultan fundamentales para evitar disputas sobre la legitimidad de los resultados y para asegurar que cada ciudadano tenga acceso a su derecho al voto en el sitio adecuado. El Tribunal Supremo Electoral trabaja actualmente en la elaboración del Plan General de Elecciones (PLAGEL) y en la definición del calendario electoral, con el objetivo de reducir al mínimo las fallas logísticas y restaurar la confianza en el sistema.

El cuerpo electoral está formado por todos los ciudadanos y ciudadanas capaces de emitir el voto”, señala el artículo 7 del Código Electoral salvadoreño, resaltando la importancia de que cada persona cumpla con los requisitos legales y documentales para ejercer este derecho.

Temas Relacionados

Documento Único de IdentidadEl SalvadorRNPNTribunal Supremo ElectoralDuiCentrosExtranjerosEleccionesDui.svInternetCorreo electrónicoVoto remotoVoto por internetTSEElecciones 2027

Últimas Noticias

Vientos del norte en El Salvador: las zonas más expuestas y los riesgos ante el nuevo frente frío

El reciente frente frío intensifica las ráfagas en regiones montañosas y áreas vulnerables del país, con especial atención en la carretera a Los Chorros, donde la construcción del viaducto incrementa el riesgo de incidentes y desprendimientos

Vientos del norte en El

Las cárceles en América Latina estarían vinculadas a redes de corrupción, según criminólogo salvadoreño

El criminólogo Ricardo Sosa expone cómo la colaboración de personal penitenciario permite estafas y extorsiones telefónicas en las prisiones.

Las cárceles en América Latina

Médicos en Costa Rica protestaron ante proyecto de ley que permite contratar especialistas del extranjero

Reformas permitirían que especialistas formados en el exterior accedan rápidamente al ejercicio profesional, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la igualdad de oportunidades para los médicos nacionales

Médicos en Costa Rica protestaron

FGR inicia audiencia única abierta contra 163 pandilleros salvadoreños

El proceso judicial, realizado en modalidad virtual, investiga a supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha por delitos cometidos en distintas regiones del país bajo el marco de la Ley Contra el Crimen Organizado

FGR inicia audiencia única abierta

La alcaldía de San Salvador Centro inicia operativo de limpieza en más de 60 escuelas públicas

El programa municipal movilizó cuadrillas para realizar tareas de fumigación, eliminación de maleza y recolección de residuos en planteles, tras una preocupación sostenida por las condiciones sanitarias en el inicio del ciclo lectivo 2026

La alcaldía de San Salvador

TECNO

Cámara secreta de WhatsApp: qué

Cámara secreta de WhatsApp: qué es y cómo se activa en pocos minutos

Anthropic lleva herramientas de trabajo a Claude: incorpora Slack, Figma y Canva en el chat

Starlink de Elon Musk anuncia una opción sin pago para tener internet satelital

Amazon abandona los supermercados automatizados Fresh y Go donde priorizaba la IA

Top 20 de ideas de regalo para hombre en San Valentín y enamorararlos, según la IA

ENTRETENIMIENTO

El ‘Skyscraper Live’ de Alex

El ‘Skyscraper Live’ de Alex Honnold supera los 6 millones de visualizaciones en Netflix

La esperada secuela de “Dirty Dancing” se hace realidad: Jennifer Grey volverá a encarnar a Baby

Benicio del Toro reveló que casi quedó fuera de “Una batalla tras otra”: “Hubo muchos obstáculos”

Liam Gallagher se une a las críticas por el precio de las entradas de la gira de Harry Styles

Quién es Wunmi Mosaku, la actriz que conquista Hollywood y ya es favorita para el Óscar

MUNDO

Estados Unidos anunció maniobras aéreas

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

Montañas imponentes, innovación y espejos gigantes: así es Rjukan, el pueblo noruego que desafía la oscuridad

Netanyahu dijo que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza hasta el desarme total del grupo terrorista Hamas

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia

Cómo la sostenibilidad y las normas verdes están transformando al sector inmobiliario suizo