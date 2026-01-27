Ciudadanos salvadoreños disponen de 30 días para actualizar domicilio en el DUI de cara a comicios de 2027

Procedimientos sencillos y nuevas herramientas permitirán una conexión directa entre comunidades residentes en el exterior y las urnas oficiales salvadoreñas (Cortesía RNPN).

Ciudadanos salvadoreños tienen 30 días para actualizar la residencia registrada en el Documento Único de Identidad (DUI) y garantizar un proceso de voto más ágil en las elecciones nacionales de 2027.

Quienes residen fuera de El Salvador pueden completar el trámite en los duicentros, Centros de Servicio o mediante jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) en el extranjero. La posibilidad de modificar la dirección vence el 27 de febrero de 2026, fecha límite para realizar el proceso.

Actualizar la dirección en el DUI está vinculado directamente a la asignación del centro de votación más próximo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que quienes vivan fuera de El Salvador y modifiquen correctamente su domicilio podrán participar a distancia mediante voto remoto por internet. Además, ante rumores sobre la dificultad del proceso, las autoridades enfatizaron que el trámite solo requiere la asistencia al duicentro más cercano.

La reserva para la actualización puede gestionarse en el sitio electrónico "dui.sv“. Tras hacer clic en el botón morado ubicado en la parte superior derecha, un chat guía al usuario para solicitar la cita: se selecciona la modificación de domicilio, elige la sede, la fecha y la hora. Para completar el trámite únicamente se solicita un correo electrónico, primer nombre y apellido. El sistema confirma de inmediato la reservación de la cita.

El TSE ha recordado que la actualización del domicilio en el Documento único de Identidad es determinante para definir el centro de votación de cada ciudadano en las elecciones del 28 de febrero de 2027. El registro del domicilio vigente en el DUI es el dato que vincula a cada persona con la junta receptora de votos que le corresponde, un proceso que cobra especial relevancia ante la renovación de los concejos municipales y la elección de las y los diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2027-2030.

De acuerdo con la normativa electoral (Código Electoral), solo pueden ejercer el sufragio quienes se encuentren inscritos en el registro electoral elaborado por el Tribunal Supremo Electoral y cuenten con un DUI vigente que refleje su residencia actual. El TSE ha señalado que el padrón electoral se construye a partir de estos datos, por lo que cualquier cambio de domicilio debe realizarse antes de la fecha límite establecida para garantizar que la persona pueda votar en el lugar que le corresponde.

El marco legal establece que el Documento único de Identidad es requisito indispensable para ejercer el voto y que la inscripción en el registro electoral es condición obligatoria. Además, la ley contempla inhabilidades como auto de prisión formal, interdicción judicial, condena por delito o suspensión de derechos políticos, entre otras, que pueden impedir la participación en el proceso.

Son al menos 19 los duicentros a lo largo del territorio salvadoreño para realizar el trámite. El costo del trámite es de $10.31.

La trayectoria

El Salvador efectuará sus elecciones nacionales en 2027 (Cortesía TSE).

Las recientes elecciones legislativas y municipales de 2024 estuvieron marcadas por anomalías en el proceso, como incongruencias entre las papeletas marcadas y el número de votantes, uso de materiales no oficiales y papeletas sin dobleces, tal como consta en las actas emitidas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y que entregan al TSE.

Estas irregularidades provocaron extensos escrutinios y un clima de desconfianza entre el electorado. En el caso de los comicios municipales, la participación apenas alcanzó el 30 %, una cifra que expertos electorales atribuyen al escepticismo generado por los incidentes reportados en los comicios previos, reconocieron los exmagistrados del TSE.

La correcta actualización del domicilio en el DUI y la inscripción en el padrón electoral resultan fundamentales para evitar disputas sobre la legitimidad de los resultados y para asegurar que cada ciudadano tenga acceso a su derecho al voto en el sitio adecuado. El Tribunal Supremo Electoral trabaja actualmente en la elaboración del Plan General de Elecciones (PLAGEL) y en la definición del calendario electoral, con el objetivo de reducir al mínimo las fallas logísticas y restaurar la confianza en el sistema.

“El cuerpo electoral está formado por todos los ciudadanos y ciudadanas capaces de emitir el voto”, señala el artículo 7 del Código Electoral salvadoreño, resaltando la importancia de que cada persona cumpla con los requisitos legales y documentales para ejercer este derecho.