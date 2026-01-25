El Salvador

El Salvador se encuentra en plena temporada de cruceros: se espera que sea la mayor de su historia

El arribo de embarcaciones internacionales a puertos salvadoreños proyecta un flujo de visitantes sin precedentes en el país, con operadores turísticos y autoridades destacando el impacto positivo en comunidades y sectores productivos

El crucero llegó en octubre
El crucero llegó en octubre de 2025 con más de 1,000 turistas./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

La llegada del crucero Eurodam al puerto de Acajutla el 17 de octubre de 2025 marcó el inicio de la temporada de cruceros que se espera sea la más grande registrada en El Salvador. Autoridades del sector turístico prevén la llegada de al menos 20 embarcaciones entre octubre de 2025 y junio de 2026, una cifra sin precedentes que consolida al país como un destino emergente para el turismo internacional por vía marítima.

De acuerdo con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el flujo de cruceros durante estos meses supera todas las proyecciones previas y representa un impulso clave para la economía local. Entre las primeras embarcaciones en arribar destaca el Eurodam, de la naviera Holland America Line, que trajo más de 1,800 pasajeros y tripulantes en su primera visita a aguas salvadoreñas. La ministra de Turismo, Morena Valdez, subrayó que esta llegada simboliza el resultado de una estrategia coordinada entre el sector público y privado para atraer nuevas rutas hacia el país.

“Es la primera vez de este crucero, es la primera vez que nos visita. Trae más de 900 tripulantes, es una naviera que nunca había pensado venir a El Salvador y gracias al esfuerzo que hace CEPA liderando la atracción de cruceros en un trabajo articulado con el Ministerio de Turismo y todas las instituciones de la cartera de turismo, principalmente la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), que es la acompaña al tour operador; el tour operador es un privado que ofrece los paquetes. En este momento están conociendo la tradición de nuestro cacao, las tradiciones de nuestros ancestros de Nahuizalco, Izalco y Sonsonate; es decir, van a conocer el occidente del país”, declaró Valdez en entrevista televisiva, tras atracó del Eurodam en octubre pasado.

El Eurodam llegó por primera
El Eurodam llegó por primera vez al país. / Secretaría de Prensa de la Presidencia

El auge en la llegada de cruceros responde a una planificación que busca potenciar los atractivos turísticos del occidente del país. Los visitantes que han llegado a través de cruceros han recorrido sitios como el Volcán de Santa Ana, el sitio arqueológico Joya de Cerén, la zona de San Andrés y el Centro Histórico de San Salvador. También se han ofrecido excursiones hacia la Ruta de Las Flores y pueblos tradicionales como Nahuizalco e Izalco, permitiendo a los turistas conozcan la riqueza cultural y natural salvadoreña.

El 30 de diciembre de 2025, el crucero Viking Sky, de la línea Viking Ocean Cruises, arribó a Acajutla con cerca de 1,000 pasajeros, ampliando el alcance de la temporada. Alejandra Durán, directora ejecutiva de la Corsatur, dio la bienvenida oficial a los cruceristas y entregó una placa conmemorativa al capitán de la embarcación, Fredrik Nilsson. La funcionaria aseguró en ese momento que este era el séptimo crucero del año 2025 y “el tercero de la temporada 2025-2026. “Estamos muy contentos de tener en el país al Viking Sky, viene con alrededor de 1,500 tripulantes y pasajeros, de los cuales, aproximadamente 1,000, están conociendo destinos turísticos y sitios de El Salvador”, dijo.

La temporada actual no solo se distingue por el número de cruceros, sino también por la diversificación de puertos y destinos en el interior del país. Para febrero de 2026, está programada la llegada de cruceros al puerto de La Unión, lo que ampliará las opciones de desembarco y fortalecerá la oferta turística en la zona oriental.

A finales de 2025 también
A finales de 2025 también llegó el crucero Viking Sky al puerto de Acajutla./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

El impacto económico de la temporada abarca a sectores como la alimentación, la hostelería, el transporte y los servicios turísticos, beneficiando tanto a grandes operadores como a micro, pequeños y medianos empresarios. Además, la llegada de turistas ha dinamizado la venta de artesanías y los tours privados, así como la promoción de la cultura local.

La ministra Valdez y la directora Durán han destacado que el trabajo conjunto entre CEPA, el Ministerio de Turismo y operadores privados resulta clave para posicionar a El Salvador en las rutas de cruceros internacionales. De acuerdo con CEPA, el objetivo es mantener el crecimiento y consolidar al país como un destino competitivo en la región.

La autónoma también ha señalado que esta temporada marca un hito para el sector turístico nacional, con expectativas de crecimiento sostenido en los próximos años.

