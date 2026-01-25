El Salvador

El gobierno de Asfura prioriza austeridad y reforma estatal en Honduras anunciando los primeros nombres de su gabinete

La nueva administración anuncia un severo recorte presupuestario y fusión de instituciones, destacando la importancia de contener el gasto y de dirigir recursos a infraestructura y salud ante la presión por mejorar la situación económica

Guardar
El presidente electo de Honduras,
El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, pronuncia un discurso tras recibir sus credenciales en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, Honduras, el 21 de enero de 2026. Consejo Nacional Electoral (CNE)/Folleto vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. SIN ARCHIVO.

Nasry Asfura adelantó los nombres de varios integrantes clave de su futuro gabinete previo a su investidura como presidente de Honduras, programada para el martes 27 de enero en el Congreso Nacional.

El anuncio se produjo tras participar en un acto simbólico de traspaso de mando en el Distrito Central, donde enfatizó la prioridad de combatir la violencia y operar bajo estrictos criterios de austeridad.

La llegada de Nasry Asfura a la presidencia de Honduras representa un giro tras un extenso proceso electoral y una coyuntura marcada por severas restricciones fiscales.

El mandatario electo recibe el país con un “profundo hoyo fiscal”, según lo atribuyó al gobierno saliente de Xiomara Castro, lo que ha impulsado la necesidad de aplicar recortes y reformular el aparato estatal. La presión internacional y local se concentra tanto en la legitimidad de la investidura como en la capacidad del nuevo gobierno para revertir la crisis económica.

Nasry Asfura anuncia integrantes clave
Nasry Asfura anuncia integrantes clave de su gabinete antes de asumir la presidencia de Honduras en el Congreso Nacional.

Composición Inicial del Gabinete

En su declaración a los medios nacionales, Asfura presentó a Emilio Hércules como secretario de Finanzas, Mireya Agüero como canciller, Luis Castro en la Secretaría de Presidencia y Juan Carlos García como ministro de la Presidencia. Indicó que la lista definitiva de funcionarios se publicaría de forma íntegra este domingo para “que el pueblo hondureño pueda conocerlos” los perfiles de los nuevos funcionarios.

Agregó que su gobierno trabajará prioritariamente en la reducción de la violencia contra las mujeres, reconociendo la magnitud de este problema en el país. Sobre las áreas de seguridad y defensa, Asfura mencionó que serán ejes estratégicos de su mandato, pero evitó adelantar nombres para dichas carteras; sin embargo, aseguró que hay que “trabajar mucho en el tema de seguridad y defensa”.

En ese mismo contexto, el recién investido alcalde Juan Diego Zelaya tomó posesión en el Museo para la Identidad Nacional, mientras el Congreso Nacional instaló la primera legislatura y la directiva liderada por Tomás Zambrano abrió el período de sesiones ordinarias. Uno de los primeros proyectos que se debatirán será la nueva Ley de Empleo por Hora, una demanda recurrente en la sociedad hondureña.

Tegucigalpa,,Honduras,-,August,18,,2025:,Honduras,National,Flag,Raised
Tegucigalpa,,Honduras,-,August,18,,2025:,Honduras,National,Flag,Raised

Política de Austeridad y Reducción del Estado

El presidente electo recalcó su intención de disminuir drásticamente el gasto público. Según sus valores, el recorte presupuestario alcanzará al menos 20 mil millones de lempiras, con el fin de “aminorar el gasto y hacer frente” a los desafíos fiscales.

Declaró: “Vamos a reducir el Estado, cerrar unas dependencias, unir otras para que podamos ser más eficientes. Y todos los ahorros van directos a inversión en infraestructura, en salud, le voy a pedir al congreso decretos para Salud, prevención de inundaciones”, entre otras medidas para fortalecer la infraestructura en caso de emergencias.

El plan incluye fusionar instituciones y eliminar aquellas con funciones redundantes, especialmente las creadas recientemente. Asfura aclaró a la prensa local que el proceso se realiza en estricta revisión para evitar decisiones que comprometan el funcionamiento estatal.

La política de austeridad se extiende a la propia ceremonia de investidura, que se celebrará sin público ni delegaciones extranjeras y tendrá carácter “sencillo y rápido”, desplazando el habitual escenario del estadio nacional.

El reajuste estructural ha sido presentado como un paso imprescindible para liberar fondos hacia áreas sensibles como la salud pública y la protección ante desastres naturales.

Asfura confirmó este domingo a la prensa que no hay ningún invitado internacional en la toma de posesión.

Temas Relacionados

Nasry AsfuraHondurasCongreso NacionalGabineteAusteridadLey de Empleo por Horaviolencia

Últimas Noticias

La candidata Laura Fernández busca asegurar la presidencia de Costa Rica en primera ronda

Un acto masivo en San José marcó el cierre de actividades proselitistas, mientras la aspirante del Partido Pueblo Soberano se perfila con una intención de voto del 40 %, según los últimos sondeos oficiales

La candidata Laura Fernández busca

Manuel Torres conquista El Salvador Open en final dramático

El golfista venezolano selló su segundo título en la Gira Profesional Mexicana tras imponerse al mexicano Alejandro Madariaga en un emocionante desempate, rompiendo una sequía de casi cinco años sin victorias en el circuito

Manuel Torres conquista El Salvador

Guatemala y Honduras, entre los países más afectados por detenciones de latinos sin antecedentes en Estados Unidos

Un estudio revela el impacto de los cambios migratorios en quienes nunca han enfrentado cargos ante la justicia estadounidense

Guatemala y Honduras, entre los

Prepara tu visita: El Ilopango Airshow 2026 en El Salvador anuncia operativo de ingreso para sus asistentes

La cita más esperada para los amantes de la aviación trae consigo un despliegue logístico que facilitará la llegada de los visitantes al Aeropuerto de Ilopango

Prepara tu visita: El Ilopango

Piden que estudiantes de colegios privados reciban computadoras igual que en el sector público salvadoreño

Representantes del sector privado educativo propusieron al Gobierno ampliar la entrega de computadoras, señalando que miles de estudiantes de colegios privados carecen de recursos para acceder a tecnología pese a no formar parte de la educación pública

Piden que estudiantes de colegios

TECNO

Cada cuánto hay que limpiar

Cada cuánto hay que limpiar los filtros del aire acondicionado para que funcione correctamente

Quiénes son Las guerreras K-pop: todo el análisis del fenómeno global que hoy apunta a un Oscar

Bill Gates cree que la IA puede ayudar a solucionar la escasez de médicos en países pobres

El caballero de los Siete Reinos: nuevo capítulo, cuándo, dónde verlo y más preguntas en Google

Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en febrero de 2026

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Victoria Beckham se reunió con

Victoria Beckham se reunió con las Spice Girls en medio de tensiones familiares

Chris Pratt propone su regreso como Star-Lord y Marvel deja la puerta abierta

Harry Styles reveló por qué estuvo presente en la elección del papa León XIV

Victoria Beckham se sintió “traicionada” por las acusaciones de su hijo Brooklyn

Así fue el momento en que Alex Honnold conquistó la cima del Taipei 101

MUNDO

La represión en Irán causó

La represión en Irán causó al menos 30.000 muertos en apenas dos días, según funcionarios de salud locales

Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

El papa León XIV lamentó los “continuos ataques” de Rusia en Ucrania y pidió intensificar los esfuerzos por la paz

Un cirujano relató el horror de la represión en Irán: “Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo”

Un estudio revela por qué el pistacho se abre antes de tiempo y amenaza una industria millonaria