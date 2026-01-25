El gobierno de Asfura prioriza austeridad y reforma estatal en Honduras anunciando los primeros nombres de su gabinete

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, pronuncia un discurso tras recibir sus credenciales en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, Honduras, el 21 de enero de 2026. Consejo Nacional Electoral (CNE)/Folleto vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. SIN ARCHIVO.

Nasry Asfura adelantó los nombres de varios integrantes clave de su futuro gabinete previo a su investidura como presidente de Honduras, programada para el martes 27 de enero en el Congreso Nacional.

El anuncio se produjo tras participar en un acto simbólico de traspaso de mando en el Distrito Central, donde enfatizó la prioridad de combatir la violencia y operar bajo estrictos criterios de austeridad.

La llegada de Nasry Asfura a la presidencia de Honduras representa un giro tras un extenso proceso electoral y una coyuntura marcada por severas restricciones fiscales.

El mandatario electo recibe el país con un “profundo hoyo fiscal”, según lo atribuyó al gobierno saliente de Xiomara Castro, lo que ha impulsado la necesidad de aplicar recortes y reformular el aparato estatal. La presión internacional y local se concentra tanto en la legitimidad de la investidura como en la capacidad del nuevo gobierno para revertir la crisis económica.

Composición Inicial del Gabinete

En su declaración a los medios nacionales, Asfura presentó a Emilio Hércules como secretario de Finanzas, Mireya Agüero como canciller, Luis Castro en la Secretaría de Presidencia y Juan Carlos García como ministro de la Presidencia. Indicó que la lista definitiva de funcionarios se publicaría de forma íntegra este domingo para “que el pueblo hondureño pueda conocerlos” los perfiles de los nuevos funcionarios.

Agregó que su gobierno trabajará prioritariamente en la reducción de la violencia contra las mujeres, reconociendo la magnitud de este problema en el país. Sobre las áreas de seguridad y defensa, Asfura mencionó que serán ejes estratégicos de su mandato, pero evitó adelantar nombres para dichas carteras; sin embargo, aseguró que hay que “trabajar mucho en el tema de seguridad y defensa”.

En ese mismo contexto, el recién investido alcalde Juan Diego Zelaya tomó posesión en el Museo para la Identidad Nacional, mientras el Congreso Nacional instaló la primera legislatura y la directiva liderada por Tomás Zambrano abrió el período de sesiones ordinarias. Uno de los primeros proyectos que se debatirán será la nueva Ley de Empleo por Hora, una demanda recurrente en la sociedad hondureña.

Política de Austeridad y Reducción del Estado

El presidente electo recalcó su intención de disminuir drásticamente el gasto público. Según sus valores, el recorte presupuestario alcanzará al menos 20 mil millones de lempiras, con el fin de “aminorar el gasto y hacer frente” a los desafíos fiscales.

Declaró: “Vamos a reducir el Estado, cerrar unas dependencias, unir otras para que podamos ser más eficientes. Y todos los ahorros van directos a inversión en infraestructura, en salud, le voy a pedir al congreso decretos para Salud, prevención de inundaciones”, entre otras medidas para fortalecer la infraestructura en caso de emergencias.

El plan incluye fusionar instituciones y eliminar aquellas con funciones redundantes, especialmente las creadas recientemente. Asfura aclaró a la prensa local que el proceso se realiza en estricta revisión para evitar decisiones que comprometan el funcionamiento estatal.

La política de austeridad se extiende a la propia ceremonia de investidura, que se celebrará sin público ni delegaciones extranjeras y tendrá carácter “sencillo y rápido”, desplazando el habitual escenario del estadio nacional.

El reajuste estructural ha sido presentado como un paso imprescindible para liberar fondos hacia áreas sensibles como la salud pública y la protección ante desastres naturales.

Asfura confirmó este domingo a la prensa que no hay ningún invitado internacional en la toma de posesión.