Siete de cada diez jóvenes fronterizos de República Dominicana queda fuera de la educación superior

En la zona fronteriza de República Dominicana, el 77% de los jóvenes en edad universitaria permanece fuera del sistema de educación superior, lo que eleva la preocupación sobre la desigualdad educativa y su impacto en el desarrollo económico y social de este territorio. A pesar de representar el 4.7% de la población nacional, solo el 3.3% de las becas universitarias del país llegaron a estudiantes de la frontera en 2022, con una marcada concentración en el género femenino (65% de las beneficiarias).

Un informe del Ministerio de Hacienda y Economía, basado en datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), subraya la urgencia de reformar los instrumentos y políticas educativas para cerrar estas brechas históricas, de acuerdo a una publicación del medio dominicano eldinero.com.do.

En ese contexto, una de las advertencias más relevantes del Monitor de la Frontera apunta a que, aunque la mayoría de los universitarios en la región limítrofe son mujeres, este predominio no se traduce en mejores perspectivas laborales.

El documento destaca: “La formación, predominantemente femenina, podría no estar alineada con la futura demanda laboral del territorio, lo que implicaría un posible aumento del desempleo estructural y friccional”, según el Ministerio de Hacienda y Economía dominicano.

Durante 2022, las instituciones de educación superior de la zona fronteriza registraron 10.991 estudiantes, que equivalen apenas al 2.1% del total nacional. De ese grupo, el 72.3% eran mujeres y solo el 27.7% correspondía a hombres.

Esta distribución supera el promedio nacional, donde las mujeres representan el 65.6% de la matrícula universitaria y los hombres el 34.4%. Esta situación refleja no solo una menor participación masculina en la educación superior en la frontera, sino también una oferta educativa universitaria limitada.

En materia de oferta, la frontera dominicana se caracteriza por una clara hegemonía de universidades públicas, que cubren el 83.6% de los cupos. Las privadas —según señala el informe— apenas representan un 16.4% frente al 42.8% en el resto del país. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, este fenómeno estaría vinculado tanto a los menores niveles de ingreso como a la ausencia de economías de aglomeración que suelen favorecer a las instituciones privadas en otras provincias.

El análisis advierte que las barreras económicas y geográficas siguen limitando el acceso a la educación superior en la frontera dominicana. La asequibilidad, los incentivos y la relevancia de la oferta académica requieren ajustes urgentes que reconozcan las características demográficas y productivas de la región.

La preocupación no se limita al acceso: las mujeres, aunque mayoría en la matrícula, enfrentan desventajas estructurales en el mercado laboral regional, históricamente orientado a sectores masculinizados, lo que afecta su inserción efectiva tras culminar sus estudios.

Entre las recomendaciones principales del informe, el Ministerio de Hacienda y Economía insiste en la “urgencia de mejorar la pertinencia, el alcance y los incentivos” de las herramientas educativas existentes para que resulten verdaderamente transformadoras para el entorno fronterizo.