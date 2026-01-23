Ricoh LATAM invierte más de un millón de dólares en nueva oficina en El Salvador

Ricoh LATAM inauguró una nueva oficina en San Salvador, El Salvador, profundizando su apuesta por la transformación digital y el fortalecimiento empresarial en la región. (Foto: Ricoh Latam)

Ricoh LATAM inauguró una nueva oficina en El Salvador, profundizando su apuesta por la transformación digital y el fortalecimiento empresarial en la región, informó la empresa. El espacio, ubicado en el edificio Millenium Plaza, supera los 680 metros cuadrados y requirió una inversión superior a un millón de dólares.

Con la apertura de esta sede, la compañía apunta a consolidar su liderazgo en Latinoamérica y ampliar su cobertura en El Salvador, donde mantiene operaciones desde hace más de 30 años. Según Nelson Morales, Country Manager de Ricoh El Salvador, la meta es acompañar el avance de las empresas locales hacia niveles más elevados de competitividad.

“El éxito no depende únicamente del talento humano, sino de la convergencia entre personas, tecnología e inteligencia. A esta integración la llamamos experiencia tecnológica, y es el eje de nuestra propuesta de valor en el país”, remarcó Morales.

Imagen destacada

La propuesta del nuevo espacio, que incluye el Ricoh Innovation Lounge, prioriza la creación de entornos inteligentes, conectando personas y procesos tanto en formatos presenciales, virtuales como híbridos.

La compañía subraya que estas oficinas buscan ofrecer a empleados y clientes una experiencia tecnológica superior. “Un buen lugar para trabajar no se mide solo por el espacio físico, sino por las herramientas que permiten a las personas ser más productivas, creativas y estar conectadas”, explicó Diego Imperio, President & CEO de Ricoh LATAM.

Con su casa matriz en Tokio, Ricoh alcanza a clientes en aproximadamente 200 países y regiones y, en el ejercicio fiscal cerrado en marzo de 2025, reportó ventas globales de 16.8 billones de dólares.

La propuesta del nuevo espacio, que incluye el Ricoh Innovation Lounge, prioriza la creación de entornos inteligentes, conectando personas y procesos tanto en formatos presenciales, virtuales como híbridos. (Foto: Shutterstock)

Las nuevas oficinas de la compañía en Latinoamérica redefinen el concepto tradicional de espacio laboral al integrar conectividad, sistemas automatizados y soluciones avanzadas de gestión documental.

Este enfoque responde a la creciente demanda de experiencias tecnológicas satisfactorias por parte de los empleados, elemento clave para impulsar la adopción de herramientas digitales y el crecimiento en las empresas.

En total, la firma ha puesto en marcha ocho oficinas inteligentes en la región, diseñadas como entornos que fomentan la eficiencia operativa y la innovación empresarial.

Inversión extranjera en El Salvador

La llegada de inversión de empresas de tecnología al país, como el caso de Ricoh, estaría impulsada por las medidas económicas desde el gobierno.

Datos oficiales muestran que la inversión extranjera en El Salvador durante 2025 presentó una evolución diversa, con un impulso destacado durante el primer semestre en los sectores de industria y transporte, superando los registros de 2024, y una caída marcada en el tercer trimestre.

Tras la creación de regímenes especiales en agosto de 2025 que ofrecían nuevas facilidades para la llegada de capital y tecnología, el país identificó al turismo, la tecnología y la salud como los sectores con mayores oportunidades para la captación de fondos internacionales.

Según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), el tercer trimestre de 2025 registró una baja de USD172.3 millones en la Inversión Extranjera Directa (IED), tras un crecimiento sostenido y un aumento de USD45.53 millones en el segundo trimestre. Además, las actividades financieras y de seguros se posicionaron como el sector de mayor peso en la estructura de inversión.