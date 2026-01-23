El Salvador

Las exportaciones salvadoreñas aumentan un 3.7 % entre enero y noviembre de 2025 con nuevos mercados regionales

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo destaca el crecimiento de ventas hacia Centroamérica y la Unión Europea, mientras las ventas a Estados Unidos y Asia registran retrocesos significativos según los datos publicados

El Puerto de Acajutla se
El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectó para 2025 una expansión del 4.6 % en las exportaciones de El Salvador, revirtiendo la caída experimentada en el año anterior y situando al país en el último puesto de crecimiento de Centroamérica, pese al repunte derivado principalmente del impulso en sectores como el plástico, el café y las preparaciones de alimentos.

El informe, publicado el jueves, señala que esta recuperación se apoyó enteramente en un mayor volumen de exportaciones, en un contexto de precios que solo mostraron una mejora marginal, y advierte sobre un panorama con alta incertidumbre para 2026.

Las cifras adelantadas por el organismo multilateral contrastan el desempeño de El Salvador con el resto de la región.

El BID prevé que mientras Panamá habría liderado el repunte centroamericano con un 44.9 % de crecimiento en 2025, y Nicaragua y Costa Rica alcanzarían 15.5 % y 15.3 % respectivamente, El Salvador se ubicó en la última posición de Centroamérica.

A nivel conjunto, Centroamérica y
A nivel conjunto, Centroamérica y República Dominicana alcanzaron un crecimiento de 11.5 % en sus exportaciones al cierre de 2025.

Honduras creció un 12 %, y Guatemala un 7 %. A nivel conjunto, Centroamérica y República Dominicana alcanzaron un crecimiento de 11.5 % en sus exportaciones al cierre de 2025, un salto notable frente al 0.7 % registrado el año previo, según las estimaciones del BID.

El reporte también expone que el resultado salvadoreño fue impulsado particularmente por el dinamismo de “los plásticos y sus manufacturas, el café y las preparaciones de carne”, de acuerdo con el BID.

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones de El Salvador sumaron $6,217,2 millones, con un alza de 3.7 %. El desempeño exportador de la nación se distinguió por una recomposición en los mercados de destino: los aumentos en ventas a la región compensaron la caída hacia Estados Unidos y Asia, una tendencia señalada expresamente por el organismo con sede en Washington.

Crecen ventas regionales

En detalle, el informe detalla que las exportaciones salvadoreñas hacia la subregión centroamericana aumentaron en 5.2 %, en el resto de América Latina y el Caribe, la expansión fue de 6.9 %, y hacia la Unión Europea, el salto alcanzó 35.1 %. En contraste, el comercio de bienes hacia Estados Unidos retrocedió un 2.5 %; con Asia —excluyendo China—, la disminución llegó a 12.8 %, y en el caso específico de China, la baja fue de 4.7 %.

La visión regional del BID muestra que América Latina y el Caribe reportaron un crecimiento del 6.4 % en exportaciones al cierre de 2025, frente al 4.7 % de 2024, por efecto fundamentalmente de una mayor cantidad de productos vendidos al exterior, mientras los precios mejoraron solo en forma marginal.

El informe del BID subraya
El informe del BID subraya la “notable resiliencia” mostrada por las economías latinoamericanas en 2025.

En el análisis sectorial, resalta el café, que incrementó sus ventas en 49.9 %, y el oro, que subió 42.2 %, contrastando con las caídas en otras materias primas como la soja (-6.7 %) y el azúcar (-17.4 %).

La interpretación del BID sobre esta tendencia subraya la “notable resiliencia” mostrada por las economías latinoamericanas en 2025, de acuerdo con Paolo Giordano, economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del organismo.

Los resultados definitivos para El Salvador se conocerán el 27 de enero, cuando el Banco Central de Reserva (BCR) publique el informe de comercio exterior y la dinámica de remesas familiares correspondiente al año pasado.

