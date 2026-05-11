El Salvador

Semana mundial para la seguridad vial impulsa el aprendizaje de más de 500 escolares en museo infantil de El Salvador

Nuevas propuestas educativas buscan fortalecer hábitos para proteger la vida y el entorno en cada recorrido cotidiano

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Un evento que une educación ambiental y vial en el Museo Tin Marín. Las nuevas generaciones viven experiencias prácticas y los organizadores buscan instalar hábitos responsables desde pequeños (Foto cortesía FOVIAL)
Un evento que une educación ambiental y vial en el Museo Tin Marín. Las nuevas generaciones viven experiencias prácticas y los organizadores buscan instalar hábitos responsables desde pequeños (Foto cortesía FOVIAL)

El Fondo de Conservación Vial de El Salvador (Fovial) inauguró la Semana Mundial para la Seguridad Vial 2026 con la apertura de la muestra permanente Ecoaventuras con Fovialito en el Museo Tin Marín, de acuerdo con lo informado por el director ejecutivo Alex Beltrán.

En la actividad participa el Consejo Nacional de Seguridad Víal de El Salvador (CONASEVI) y tiene como fin sensibilizar sobre la reforestación, el reciclaje y el respeto a las señales de tránsito desde la infancia.

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A lo largo de la semana, más de 500 estudiantes asistirán a ferias y dinámicas de educación vial, según cifras del Fondo de Conservación Vial de El Salvador. El propósito es fortalecer la cultura de prevención y el respeto en las calles a través de acciones educativas orientadas a niños y niñas.

El titular de FOVIAL destacó que esta acción responde al compromiso institucional de salvar vidas y promover ciudadanos responsables desde las primeras etapas escolares.

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Siniestros viales en El Salvador: aumentan los accidentes, lesionados y fallecidos en 2026

El Salvador registró un incremento preocupante en los siniestros viales durante los primeros meses de 2026, según datos de la Policía Nacional Civil reportados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Entre el 1 de enero y el 10 de mayo, el país acumuló 8.510 accidentes de tránsito, 5.729 personas lesionadas y 533 fallecidos, cifras superiores a las observadas en el mismo periodo del año anterior.

Actividades interactivas sorprenden a visitantes quienes descubren cómo pequeñas conductas contribuyen al bienestar colectivo y a la protección ambiental (Foto cortesía FOVIAL)
Actividades interactivas sorprenden a visitantes quienes descubren cómo pequeñas conductas contribuyen al bienestar colectivo y a la protección ambiental (Foto cortesía FOVIAL)

El informe oficial detalla que la cantidad de siniestros viales creció un 18% respecto a 2025, cuando se contabilizaron 7.234 incidentes. La cifra de lesionados aumentó un 27%, con 1.214 casos más, mientras que los fallecidos pasaron de 418 a 533, lo que representa un alza del 28%. El promedio diario de accidentes ascendió de 56 a 65, y el de heridos subió de 35 a 44.

Las principales causas identificadas fueron distracción del conductor (2.213 accidentes), invadir carril (1.805), no guardar distancia reglamentaria (1.132), no respetar señales de tránsito (1.096) y velocidad excesiva (558). En cuanto a los lesionados, invadir carril y la distracción del conductor encabezan la lista, con 1.343 y 1.316 casos, respectivamente. El exceso de velocidad figura como la segunda causa más frecuente de fallecimientos, con 127 víctimas, solo superada por la distracción, que ocasionó 183 muertes.

El desglose por tipo de siniestro muestra que las colisiones fueron el incidente más habitual, con picos los fines de semana: los sábados se reportaron 941 colisiones, mientras que los domingos sumaron 700. Los choques y atropellos también se dispararon los domingos, días en que los accidentes fatales suelen aumentar.

A nivel departamental, San Salvador registró la mayor cantidad de siniestros (2.883), seguido de Santa Ana (917) y La Libertad (1.192). Todos los departamentos, salvo Chalatenango y San Vicente, experimentaron incrementos en la cantidad de accidentes y víctimas fatales. En San Salvador, el número de fallecidos subió de 102 a 117.

El museo se convierte en escenario de dinámicas singulares y ferias educativas. Los pequeños protagonistas participan y descubren lecciones sobre convivencia y seguridad en su día a día (Foto cortesía FOVIAL)
El museo se convierte en escenario de dinámicas singulares y ferias educativas. Los pequeños protagonistas participan y descubren lecciones sobre convivencia y seguridad en su día a día (Foto cortesía FOVIAL)

El análisis por rango de edad y tipo de siniestro revela que los adultos en edad productiva concentran la mayoría de muertes, especialmente en colisiones y atropellos. En 2026, 165 adultos productivos fallecieron en colisiones y 99 en atropellos. Los menores de edad y adultos mayores también figuran entre las víctimas, aunque en menor proporción.

Entre los usuarios vulnerables, motociclistas y peatones presentan el mayor riesgo: 225 motociclistas y 198 peatones perdieron la vida en siniestros viales durante 2026. Los ciclistas sumaron 13 muertes en el periodo analizado.

El reporte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial atribuye el aumento de siniestros y víctimas a la persistencia de conductas riesgosas como la distracción, la invasión de carril y el exceso de velocidad. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la educación vial y el cumplimiento de la normativa para reducir estas cifras.

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