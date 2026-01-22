El Salvador

La mayoría de los feminicidios en El Salvador ocurre en contextos de confianza

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz indica que, aunque se reporta una reducción en los casos, los asesinatos de mujeres siguen concentrándose en tres departamentos y afectan a víctimas de distintas edades

La Ormusa reporta una reducción
La Ormusa reporta una reducción de asesinatos de mujeres. (Foto: Imagen ilustrativa)

El impacto de la violencia feminicida en El Salvador persiste a pesar de una reducción en las cifras registradas. Durante 2025, al menos 26 mujeres fueron víctimas de feminicidio, según el análisis presentado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Este número representa una disminución del 33.3 % respecto al año anterior, pero no logra ocultar la gravedad del problema.

Más de la mitad de estos crímenes ocurrieron en los departamentos de La Libertad, San Salvador y Usulután. De acuerdo con Ormusa, allí se concentró el 54 % de los asesinatos, lo que expone la persistencia del riesgo en zonas específicas del país.

El monitoreo realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa reveló que 13 de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que el resto cayó en manos de otros agresores. Esta información parte del seguimiento de noticias en medios locales, ya que las autoridades estatales mantienen la información bajo reserva y sin publicar estadísticas oficiales.

El 34.6 % de los feminicidios se cometió con arma blanca y el 30.7 % con arma de fuego, mientras que el resto involucró otros métodos. Marzo y septiembre destacaron como los meses más peligrosos, con cuatro asesinatos en cada uno.

La mitad de los casos
La mitad de los casos de asesinatos fueron cometidos por las parejas o exparejas de las mujeres. (Composición Infobae)

Ormusa remarcó que la violencia feminicida atraviesa todas las etapas de la vida. El informe abarca casos de víctimas desde los 10 hasta los 80 años de edad, dejando en evidencia que ninguna generación está a salvo. La organización insistió en que “la violencia feminicida afecta de manera significativa a las mujeres en todo su curso de vida”.

La mitad de los feminicidios sucedió dentro de relaciones de confianza, como noviazgos o matrimonios. Ormusa advirtió que esta tendencia “reafirma que la violencia en el ámbito de las relaciones de confianza continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para las mujeres”.

A pesar de la existencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que contempla penas de entre 30 y 50 años de prisión para los culpables, la falta de datos oficiales dificulta la visibilización del fenómeno. Ormusa denunció que las instituciones estatales no tipifican los casos de acuerdo con la ley ni transparentan las cifras.

La organización urgió a reforzar los sistemas de protección y mecanismos de detección temprana. Según el informe, solo así las autoridades podrán actuar con rapidez y prevenir que la violencia llegue a desenlaces letales.

"La violencia en el ámbito
"La violencia en el ámbito de las relaciones de confianza continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para las mujeres” dice ORMUSA. (AP Foto/Matt Rourke, File)

La persistencia de la reserva informativa y la escasa respuesta institucional constituyen, para Ormusa, barreras que agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres salvadoreñas.

Feminicidios registrados en 2024

La cifra de feminicidios registrada en 2024 alcanzó al menos 38 casos en todo el territorio salvadoreño.

Durante ese año, agosto se posicionó como el mes más violento, con ocho asesinatos de mujeres documentados por la Ormusa.

El análisis de los datos señala que el 52 % de estos crímenes tuvo como responsables a las parejas o exparejas de las víctimas, confirmando la alta incidencia de la violencia letal dentro de relaciones de confianza.

