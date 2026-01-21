La región centroamericana recibió 30.6 millones de visitantes y consolida su estrategia de promoción turística

Turismo crece 6% en Centroamérica y República Dominicana. (@swellcycle.surfboards)

El turismo ha crecido un seis por ciento en Centroamérica y República Dominicana. Al cierre de 2025, se tuvo un registro de 30.6 millones de visitantes, según la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA). Este comportamiento al alza consolida la recuperación del sector y refuerza el atractivo del multidestino regional.

De acuerdo con CATA, aproximadamente el 15 % de los turistas llegaron desde Europa, con España como principal emisor. Más de medio millón de personas eligieron vuelos directos o conexiones desde ese país, fortaleciendo la relación histórica entre ambos mercados.

El Salvador: récord de turistas y divisas en 2025

El año 2025 marcó un hito para El Salvador, que recibió 4.1 millones de turistas internacionales, cifra que las autoridades consideran histórica.

De acuerdo con los datos oficiales, el flujo de visitantes generó más de USD 3,635 millones en ingresos, el mayor monto registrado hasta ahora por el rubro. Así lo confirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez: “Esto equivale a más de USD 3,635 millones en ingresos de divisas, es una cifra récord.”

El Salvador, que recibió 4.1 millones de turistas internacionales en 2025. (Foto cortesía en la red social X de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República)

Entre los factores que influyeron en este crecimiento, las autoridades destacan la mejora sustancial en las condiciones de seguridad del país. Este factor ha resultado decisivo para aumentar la confianza de los viajeros internacionales y estimular la llegada de turistas.

La conectividad aérea fortalecida y la promoción internacional han facilitado el acceso a destinos salvadoreños, mientras que la diversificación de la oferta turística, con playas, volcanes y cultura, ha ampliado el atractivo para diferentes segmentos de visitantes.

Además, el impacto del turismo se extiende más allá del beneficio económico directo. Valdez remarcó que “el turismo no solo favorece a la cadena de valor del sector, sino también a artesanos, proveedores y otros actores vinculados a la actividad”, lo que evidencia una derrama económica en comunidades y sectores conexos.

Con la mira puesta en 2026, El Salvador ya tiene agendada una serie de conciertos y eventos internacionales, apuntando a consolidar su imagen como un destino imprescindible en la región.

Comportamiento del turismo en otros países de la región

El desempeño turístico de Guatemala durante 2025 también resultó sobresaliente. Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el país cerró el año con más de 3.3 millones de turistas internacionales, lo que implica un aumento del 11 % en comparación con los 3.03 millones de 2024. Este flujo generó USD 1,390.2 millones en divisas, impulsado en gran medida por la llegada de visitantes salvadoreños, que representaron el 45.7 % del total.

Más de 3 millones de turistas visitaron Guatemala en 2025. EFE/Esteban Biba/Archivo

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reportó el arribo de 2.68 millones de turistas por vía aérea durante 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 0.8 %. Este avance se debió principalmente al aumento de visitantes provenientes de Estados Unidos, Canadá y Suramérica, mercados tradicionales para el país.

Por su parte, República Dominicana se consolidó como el mayor receptor de visitantes en la región ampliada, al registrar 11 millones de turistas en 2025, con un crecimiento del 3.8 %. De ese total, 8.86 millones llegaron por vía aérea, reafirmando al país caribeño como el principal destino turístico del área.

En cuanto a Panamá, las autoridades reportaron la llegada de más de 2.2 millones de turistas entre enero y octubre de 2025, manteniendo su relevancia como punto estratégico en la región para el flujo de visitantes internacionales.

Estrategia Regional

Para mantener este impulso incluye una participación conjunta en la Feria Internacional de Turismo de España FITUR 2026. Desde la agencia, subrayaron que este evento es clave para consolidar la presencia de Centroamérica en Europa y profundizar la promoción conjunta, con especial atención al mercado español.

La agencia destaca que la innovación y la cooperación regional son claves para el crecimiento y la competitividad. EFE/Sandra Sebastian

Uno de los ejes será la alianza con Forbes Travel, orientada a proyectar la región como una “propuesta auténtica” y alineada con las tendencias internacionales, según informó CATA. El objetivo es generar contenidos de alto valor y crear espacios para públicos especializados y decisores del sector.

La feria también marcará el inicio de un nuevo ciclo de liderazgo, ya que República Dominicana asumirá la Presidencia Pro Témpore de CATA durante el primer semestre de 2026. En este contexto, se prevé la firma de un acuerdo con Amadeus para potenciar el uso de datos, inteligencia turística y tecnología en la toma de decisiones y promoción en mercados prioritarios.

La agencia destaca que la innovación y la cooperación regional son los motores para mantener el crecimiento y la competitividad de Centroamérica y República Dominicana en el escenario global.