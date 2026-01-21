Continuarán vientos acelerados en el territorio salvadoreño debido a frente frío que afecta Centroamérica

Los fuertes vientos ocasionaron la caída de un árbol en la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate. El incidente dejó dos personas lesionadas.

Los vientos acelerados y las temperaturas elevadas seguirán afectando el territorio salvadoreño, acompañados de noches y madrugadas frescas. El cielo permanecerá mayormente despejado, sin previsión de precipitaciones en el país.

Durante las horas recientes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) notificó un registro máximo de 49,4 kilómetros por hora de viento en Ishuatán, Sonsonate, representando una de las ráfagas más intensas reportadas. Las ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora serán más notorias en las zonas altas y áreas cercanas, con un flujo dominante desde el noreste y velocidades sostenidas entre 10 y 22 kilómetros por hora.

“Al principio del día y al final del día los vientos son más fuertes y obviamente las temperaturas también tienden a bajar. Eso ha provocado que tengamos algunas emergencias”, afirmó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, en entrevista radial.

El funcionario indicó que estos fuertes vientos generaron la caída de un árbol en la carretera hacia Sonsonate, que dejó dos personas lesionadas.

Según el MARN, el pronóstico para la mañana anticipa cielos poco nublados y ausencia de lluvias, consolidando las condiciones secas sobre el territorio.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó la velocidad de las ráfagas reportadas en diferentes puntos del país. /Medio Ambiente y Recursos Naturales

EFECTO A NIVEL REGIONAL

El impacto de una masa de aire ártico sobre el sur de Estados Unidos y su progresiva incursión hacia Centroamérica plantea un escenario marcado por tormentas invernales peligrosas y un descenso notable de las temperaturas en la región. Este patrón climático, típico del invierno boreal, obedece a la influencia de una profunda vaguada polar que facilita la llegada de aire frío a latitudes inusualmente bajas, con efectos inmediatos en la dinámica atmosférica y las condiciones meteorológicas locales.

Las consecuencias de este fenómeno se manifestarán con particular intensidad a partir del martes 27 de enero, cuando las ráfagas de viento en el Golfo de México y el Caribe occidental podrían superar los 90 kilómetros por hora. Esta corriente, canalizada por los pasos montañosos de Guatemala, Honduras y El Salvador, se traducirá en un episodio de “Vientos Nortes” de moderados a fuertes. La presión elevada al norte empujará el aire frío hacia el sur, lo que llevará a un descenso sensible de las temperaturas, especialmente durante las madrugadas en zonas montañosas y altas, según el análisis meteorológico de AccuWeather.

En la configuración prevista para el fin de semana del 23 al 25 de enero, la salida de presión a nivel del mar anticipa una potente área de alta presión continental extendiéndose sobre el centro de Estados Unidos.

A medida que la alta presión se desplace hacia el este y sur, el aire frío cruzará la Sierra Madre Oriental y se encauzará a través del Istmo de Tehuantepec en dirección a Centroamérica. Este movimiento no se detiene en la frontera; la masa de aire busca zonas de baja presión hacia el sur, avanzando por las costas y valles donde encuentra menor resistencia. El fenómeno denominado Presas de Aire Frío describe cómo este aire, más denso que el tropical, se acumula y despeja rutas a través de accidentes orográficos clave: el Istmo de Tehuantepec en México, el Paso del Motagua entre Guatemala y Honduras, y el Lago de Nicaragua.

Las fuertes ráfagas con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora serán más sensibles en zonas altas del país. /Medio Ambiente y Recursos Naturales

En El Salvador, aunque la cordillera del norte ofrece cierta protección, el fuerte gradiente de presión permite que el aire frío se filtre por valles y depresiones, acelerándose por efecto Venturi. Este mecanismo genera las ráfagas características de los “Vientos Nortes”. El resultado será una sensación térmica más baja, cielos despejados y una atmósfera seca, aunque sin lluvias relevantes.

La llegada de aire frío también generará nubosidad orográfica, especialmente en la vertiente caribeña de Centroamérica, con lluvias persistentes previstas para el norte de Honduras, la región de Izabal en Guatemala y áreas fronterizas de Nicaragua. En contraste, El Salvador experimentará menor humedad y mayor sequedad, aunque con temperaturas más frescas de lo habitual.

Desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, la atmósfera —que se comporta como un líquido denso— permite que el aire polar, al buscar salidas naturales donde la presión es baja, se acelere y provoque estos fenómenos meteorológicos. El aire que llega a la región centroamericana ya no es estrictamente “ártico”, pues en su trayecto sobre el Golfo de México se calienta parcialmente y gana algo de humedad, pero conserva un núcleo frío, suficiente para desplazar al aire tropical, de acuerdo con AccuWeather .

De este modo, el invierno boreal deja sentir su impronta tanto en Norteamérica como en Centroamérica, con episodios de frío atípicamente intenso, vientos fuertes y, en ciertas zonas, acumulaciones de nieve y lluvias heladas.