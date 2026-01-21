El Salvador

Continuarán vientos acelerados en el territorio salvadoreño debido a frente frío que afecta Centroamérica

Las ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora serán más notorias en las zonas altas y áreas cercanas, con un flujo dominante desde el noreste y velocidades sostenidas entre 10 y 22 kilómetros por hora

Guardar
Los fuertes vientos ocasionaron la
Los fuertes vientos ocasionaron la caída de un árbol en la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate. El incidente dejó dos personas lesionadas.

Los vientos acelerados y las temperaturas elevadas seguirán afectando el territorio salvadoreño, acompañados de noches y madrugadas frescas. El cielo permanecerá mayormente despejado, sin previsión de precipitaciones en el país.

Durante las horas recientes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) notificó un registro máximo de 49,4 kilómetros por hora de viento en Ishuatán, Sonsonate, representando una de las ráfagas más intensas reportadas. Las ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora serán más notorias en las zonas altas y áreas cercanas, con un flujo dominante desde el noreste y velocidades sostenidas entre 10 y 22 kilómetros por hora.

“Al principio del día y al final del día los vientos son más fuertes y obviamente las temperaturas también tienden a bajar. Eso ha provocado que tengamos algunas emergencias”, afirmó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, en entrevista radial.

El funcionario indicó que estos fuertes vientos generaron la caída de un árbol en la carretera hacia Sonsonate, que dejó dos personas lesionadas.

Según el MARN, el pronóstico para la mañana anticipa cielos poco nublados y ausencia de lluvias, consolidando las condiciones secas sobre el territorio.

El Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó la velocidad de las ráfagas reportadas en diferentes puntos del país. /Medio Ambiente y Recursos Naturales

EFECTO A NIVEL REGIONAL

El impacto de una masa de aire ártico sobre el sur de Estados Unidos y su progresiva incursión hacia Centroamérica plantea un escenario marcado por tormentas invernales peligrosas y un descenso notable de las temperaturas en la región. Este patrón climático, típico del invierno boreal, obedece a la influencia de una profunda vaguada polar que facilita la llegada de aire frío a latitudes inusualmente bajas, con efectos inmediatos en la dinámica atmosférica y las condiciones meteorológicas locales.

Las consecuencias de este fenómeno se manifestarán con particular intensidad a partir del martes 27 de enero, cuando las ráfagas de viento en el Golfo de México y el Caribe occidental podrían superar los 90 kilómetros por hora. Esta corriente, canalizada por los pasos montañosos de Guatemala, Honduras y El Salvador, se traducirá en un episodio de “Vientos Nortes” de moderados a fuertes. La presión elevada al norte empujará el aire frío hacia el sur, lo que llevará a un descenso sensible de las temperaturas, especialmente durante las madrugadas en zonas montañosas y altas, según el análisis meteorológico de AccuWeather.

En la configuración prevista para el fin de semana del 23 al 25 de enero, la salida de presión a nivel del mar anticipa una potente área de alta presión continental extendiéndose sobre el centro de Estados Unidos.

A medida que la alta presión se desplace hacia el este y sur, el aire frío cruzará la Sierra Madre Oriental y se encauzará a través del Istmo de Tehuantepec en dirección a Centroamérica. Este movimiento no se detiene en la frontera; la masa de aire busca zonas de baja presión hacia el sur, avanzando por las costas y valles donde encuentra menor resistencia. El fenómeno denominado Presas de Aire Frío describe cómo este aire, más denso que el tropical, se acumula y despeja rutas a través de accidentes orográficos clave: el Istmo de Tehuantepec en México, el Paso del Motagua entre Guatemala y Honduras, y el Lago de Nicaragua.

Las fuertes ráfagas con velocidades
Las fuertes ráfagas con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora serán más sensibles en zonas altas del país. /Medio Ambiente y Recursos Naturales

En El Salvador, aunque la cordillera del norte ofrece cierta protección, el fuerte gradiente de presión permite que el aire frío se filtre por valles y depresiones, acelerándose por efecto Venturi. Este mecanismo genera las ráfagas características de los “Vientos Nortes”. El resultado será una sensación térmica más baja, cielos despejados y una atmósfera seca, aunque sin lluvias relevantes.

La llegada de aire frío también generará nubosidad orográfica, especialmente en la vertiente caribeña de Centroamérica, con lluvias persistentes previstas para el norte de Honduras, la región de Izabal en Guatemala y áreas fronterizas de Nicaragua. En contraste, El Salvador experimentará menor humedad y mayor sequedad, aunque con temperaturas más frescas de lo habitual.

Desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, la atmósfera —que se comporta como un líquido denso— permite que el aire polar, al buscar salidas naturales donde la presión es baja, se acelere y provoque estos fenómenos meteorológicos. El aire que llega a la región centroamericana ya no es estrictamente “ártico”, pues en su trayecto sobre el Golfo de México se calienta parcialmente y gana algo de humedad, pero conserva un núcleo frío, suficiente para desplazar al aire tropical, de acuerdo con AccuWeather .

De este modo, el invierno boreal deja sentir su impronta tanto en Norteamérica como en Centroamérica, con episodios de frío atípicamente intenso, vientos fuertes y, en ciertas zonas, acumulaciones de nieve y lluvias heladas.

Temas Relacionados

MARNVientos NortesVientos aceleradosSonsonateCentroamérica

Últimas Noticias

Estrellas del Deporte 2025: El Salvador reconoce a sus atletas más destacados

La ceremonia reconoció con setenta y dos galardones a atletas, entrenadores y dirigentes destacados, celebrando la histórica medalla de oro del sóftbol femenino, el título de fútbol playa y el pase de la selección sub-17 al Mundial

Estrellas del Deporte 2025: El

ONU condena ataque armado contra cooperativa campesina en Honduras que dejó un muerto

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), este episodio revela la insuficiencia de la presencia estatal y la urgencia de una estrategia integral para abordar los motivos estructurales detrás de los enfrentamientos históricos por la tierra.

ONU condena ataque armado contra

Centroamérica esquiva sobresaltos inflacionarios en 2025: contrastes y tendencias país por país

El alza de precios se caracterizó por la estabilidad en la mayoría de los países y un fenómeno singular en Costa Rica, que volvió a registrar deflación; mientras Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá mantuvieron los precios bajo control

Centroamérica esquiva sobresaltos inflacionarios en

La inmutable capacidad de Putin para abandonar a sus aliados

El jefe de estado ruso no reaccionó para salvar a los dictadores que supieron visitarlo en el Kremlin para jurarle lealtad a cambio de protección

La inmutable capacidad de Putin

El Salvador recibe la sexta etapa de la Gira de Golf

El país centroamericano será anfitrión de la tercera edición del El Salvador Open Championship, torneo que reunirá a más de setenta golfistas profesionales de diferentes nacionalidades del 21 al 24 de enero en El Encanto Country Club

El Salvador recibe la sexta

TECNO

Bill Gates pone fecha al

Bill Gates pone fecha al fin de su fundación para dejar un legado más allá del dinero

Cuánto debe durar apagado tu celular al día para evitar fallas en rendimiento y ciberataques

La inteligencia artificial revoluciona el trabajo, pero el liderazgo sigue siendo humano

La inteligencia artificial impulsa una nueva ola de empleos, según Jensen Huang

Evita perder llamadas importantes por no contestar temiendo a una llamada spam o de publicidad: cómo informar la falla

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Premios Razzie 2026: “Blanca Nieves”

Premios Razzie 2026: “Blanca Nieves” lidera la lista de los nominados a lo peor del cine

La emotiva confesión de Margot Robbie tras trabajar con Jacob Elordi en ‘Cumbes borrascosas’: “Me volví codependiente de él”

Céline Dion despidió a Valentino Garavani con un emotivo homenaje y recuerdos de complicidad artística

Woody Harrelson admite que no soportaba a Matthew McConaughey al principio de ‘True Detective’: “Había veces que quería meterle un puñetazo”

A 20 años del estreno de High School Musical: ¿qué fue de la vida de los protagonistas?

MUNDO

Israel ordenó la evacuación de

Israel ordenó la evacuación de familias de Gaza por primera vez desde el alto el fuego

¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?

El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo fue condenado a 23 años de prisión por insurrección

Al menos cuatro muertos en Ucrania tras los ataques nocturnos rusos contra la capital y la ciudad natal de Zelensky

Japón reiniciará este miércoles la planta nuclear más grande del mundo tras el accidente de Fukushima en 2011