Las empresas salvadoreñas deberán asumir el pago obligatorio de la quincena 25 sin incentivos fiscales a partir de 2027

La medida fue anunciada por el gobierno y aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de enero.

La exoneración del Impuesto sobre la Renta vinculada a la quincena 25, un incentivo anunciado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, solo tendrá vigencia durante el año 2026.

Así lo aclaró el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, en entrevista televisiva este martes.

El funcionario destacó que a partir de 2027, todas las empresas privadas estarán obligadas a otorgar este pago adicional a sus empleados en la segunda quincena de enero, mientras que el sector público ya lo implementa desde este año.

En el marco de la aplicación de esta medida, la ley aprobada por la Asamblea Legislativa establece que, en 2026, las empresas que destinen el 50 % de la quincena adicional a sus trabajadores recibirán un crédito tributario contra el ISR en el ejercicio fiscal correspondiente.

Castro puntualizó que la exoneración tendrá efectos tributarios excepcionales únicamente en 2026, por lo que a partir de 2027 las empresas deberán incorporar este desembolso en sus presupuestos anuales y asumirlo sin beneficios fiscales adicionales.

(Foto cortesía en la red social X de Prensa Ministro de Trabajo)

Según los cálculos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), aproximadamente 964,000 a 965,000 empleados se beneficiarán desde 2027 con la entrega obligatoria de la quincena 25.

El universo de trabajadores formales en El Salvador se sitúa por encima del millón, considerando tanto el sector privado como el público, aclaró el funcionario.

El ministro Rolando Castro expresó que el beneficio adoptado este año proporciona previsibilidad a las empresas para planificar este pago extraordinario.

También resaltó que el MTPS facilita anualmente la colocación de entre 15,000 y 17,000 personas en empleos formales, cubriendo así entre el 40 % y el 42 % de los nuevos puestos de trabajo que se generan en el país.

Empresa privada ve viable la medida

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) valoró la medida de manera positiva en su versión voluntaria. Jorge Arriaza, presidente de la organización, señaló que la iniciativa ofrece flexibilidad, pues no impone una carga a todas las empresas, sino que faculta a quienes pueden hacer frente al pago de la quincena 25 para apoyar a su equipo de trabajo.

Arriaza señaló que enero es tradicionalmente un mes de bajo crecimiento económico debido a la estructura de la economía nacional, pero consideró que la política otorga una herramienta para fortalecer el bienestar de los colaboradores cuando la situación financiera de la empresa así lo permite.

(Foto cortesía en la red social X de Frente a Frente)

Destacó que el carácter voluntario de la medida habilita a cada empresa a hacer una evaluación real de su capacidad, cumpliendo el objetivo de ofrecer una oportunidad tangible que beneficie a los trabajadores.

La nueva prestación laboral excluye a consultores

El pago adicional conocido como Quincena 25 que se aprobó el pasado 14 de enero, transformará desde enero de 2026 el panorama laboral en El Salvador, al otorgar a los empleados formales un ingreso extra equivalente al 50% de su salario mensual entre el 15 y el 25 de enero.

A partir de 2027, esta medida será obligatoria también para el sector privado, y el gobierno apunta a fortalecer la economía familiar y estimular el consumo en un mes tradicionalmente difícil para los ingresos de los hogares.

A diferencia de otros bonos, la Quincena 25 no reemplaza el salario regular ni el aguinaldo y está exenta de retenciones de impuestos, ISSS o AFP.

Este pago adicional tampoco podrá ser embargado, lo que garantiza que el dinero llegue íntegramente a quienes sean beneficiarios. Además, la disposición excluye a los trabajadores bajo contratos de servicios profesionales, es decir, consultorías, quienes no podrán recibir este pago.

El gobierno aclaró que el pago de la quincena 25 no será aplicable a trabajadores independientes o freelance. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño contempla condiciones específicas: el beneficio está dirigido a quienes reciben hasta USD 1,500 mensuales, sin importar si trabajan en el sector público o privado.

Para quienes tengan menos de un año de servicio continuo, se aplicará una fórmula proporcional al tiempo trabajado, tomando como referencia el criterio utilizado para el aguinaldo, detalló el ministro de Trabajo.