El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte extiende plazo para licitación de proyecto en Usulután, El Salvador

Los participantes tendrán hasta el 30 de enero de 2026 para entregar documentación de acuerdo a los cambios comunicados oficialmente, mientras que la apertura se desarrollará solo en formato físico y presencial en San Salvador

Esta obra vial conecta a
Esta obra vial conecta a Usulután con otros distritos, así como con el departamento de San Miguel. / Secretaría de Prensa de la Presidencia

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP) informó que se extendió el plazo para la presentación de ofertas en la licitación internacional para la construcción del proyecto “Mejoramiento del camino rural USU14N (Antigua Calle a Santa Elena), Fase II, en el distrito Santa Elena del departamento Usulután”.

La nueva fecha límite, establecida oficialmente, cambia de 20 de enero de 2026 a 30 de enero de 2026, otorgando 10 días más a los interesados para preparar y presentar sus propuestas.

El proyecto consiste en el diseño final de un tramo de 2.70 kilómetros con obras de drenaje desde el baipás de Usulután hasta el distrito de Santa Elena, municipio de Usulután Este.

El aviso oficial, publicado en el sitio web de la cartera de Estado el 19 de enero, detalla la ampliación del plazo, fundamentándola en el marco de lo dispuesto en la “Sección I. Instrucciones a los Oferentes”, específicamente en el apartado sobre enmiendas al documento de licitación.

De acuerdo con los datos de la institución, la fecha de apertura de sobres también se modifica, quedando programada para las 10:15 a.m. del 30 de enero de 2026, reemplazando la fecha anterior que estaba prevista para este día.

La advertencia en los documentos de licitación ahora debe consignar expresamente: “No abrir antes de las 10:15 a.m., del día 30 de enero de 2026”, como lo establece la aclaración en la sección de Datos de la Licitación.

Esta instrucción afecta tanto a la presentación física de ofertas como a los procedimientos de apertura, reiterando que las propuestas electrónicas permanecen excluidas del proceso.

Todas las ofertas deberán realizarse en la dirección especificada en el llamado, ubicada en el Plantel La Lechuza, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5 ½, en carretera a Santa Tecla, San Salvador.

El procedimiento estipula el rechazo automático de toda oferta recibida fuera del nuevo plazo, así como la prohibición de presentaciones digitales, confirmándose que la apertura de las propuestas se realizará exclusivamente en presencia de los representantes de los oferentes interesados.

De manera periódica se brinda
De manera periódica se brinda mantenimiento en el baipás de Usulután, una obra que permita una mejor conectividad vial en la zona. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

El MOP también precisó que los interesados pueden descargar los documentos de licitación de manera gratuita en el sitio www.comprasal.gob.sv, que fue habilitado desde las 00:00 horas del pasado 3 de diciembre de 2025 y, con la ampliación del plazo, estará abierto hasta el 29 de enero de 2026.

De igual forma, se puede solicitar una copia digital presentando un soporte físico adecuado en la Unidad de Compras y Contrataciones Públicas (UCP) de la institución, ubicada en el Módulo “E” del Plantel La Lechuza. Las fechas anteriores señalaban el plazo para descarga y solicitud hasta el 19 de enero de 2026; sin embargo, con la ampliación, este periodo se extiende hasta la víspera de la nueva fecha límite.

La Unidad Ejecutora del Programa de Caminos Rurales BID continuará a cargo del proceso. La modificación de los plazos responde a la segunda convocatoria del proceso de licitación.

DATOS SOBRE EL PROYECTO

De acuerdo con Connect Americas, el Gobierno de El Salvador recibió por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiamiento para el Programa de Caminos Rurales, una parte de esos fondos está destinada a la construcción y el mejoramiento del camino rural USU14N; en el tramo que conecta el baipás de Usulután con Santa Elena, lo que se conoce como Fase II, previamente se realizó la etapa de estudios y diseños.

El plazo estimado para la construcción es de 365 días calendario. Según Connect Americas, “los oferentes deberán demostrar capacidad financiera mediante acceso a liquidez o líneas de financiamiento suficientes para cubrir un flujo de caja estimado de $2,000,000, así como presentar estados financieros auditados correspondientes a los últimos cinco años”.

También “deberán acreditar facturación anual promedio en construcción equivalente a $4,984,760 y experiencia general como contratistas en los últimos cinco años”.

