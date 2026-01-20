El Salvador

El centro histórico de San Salvador recibió 2.8 millones de visitantes en temporada navideña

La autoridad de planificación informó que el espacio urbano recibió una afluencia inédita tras un proceso sostenido de modernización que permitió recuperar áreas públicas, promover el turismo y multiplicar los eventos culturales y comerciales

La gente se reúne frente al Palacio Nacional, iluminado con colores navideños en San Salvador, El Salvador, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El Centro Histórico de San Salvador recibió 2.8 millones de visitantes durante la temporada navideña reciente, según confirmó Manuel Rodríguez, director de la junta directiva de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN). Este flujo récord de turistas nacionales y extranjeros se produjo tras un sostenido proceso de rehabilitación urbana en la capital salvadoreña.

La transformación de este espacio urbano clave se remonta a 2015, cuando las autoridades locales iniciaron la recuperación de parques y plazas históricas. Desde entonces, la administración de la alcaldía impulsó la reubicación de comerciantes informales hacia nuevos mercados y áreas designadas, liberando así los espacios públicos para el disfrute colectivo y permitiendo el desarrollo de eventos masivos. Parte fundamental del plan incluyó la habilitación de infraestructuras y atracciones destinadas a consolidar la zona como un gran polo turístico-cultural.

“Nos aseguramos de mantener el orden del espacio público a través de medidas de inspección”, coordinadas entre agentes municipales y miembros de APLAN dijo Rodríguez a través de la Entrevista am, transmitida en televisión nacional.

Vista de un dron de la instalación de un árbol de Navidad en San Salvador, El Salvador, el 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

Actividades y empleos en el centro renovado

Durante la última temporada navideña, la Villa Navideña se consolidó como un imán turístico central, concentrando atractivos infantiles, presentaciones de música en vivo y una amplia oferta de gastronomía típica. Rodríguez detalló que la cifra registrada de visitantes superó los 2.8 millones, marcando un máximo histórico para la ciudad.

Las autoridades han promovido también la realización de festivales temáticos como SivArt, que, en un solo fin de semana, logró reunir hasta 200 mil personas en actividades que incluyen recorridos guiados, muestras culturales y áreas de recreación en distintas plazas de la capital. El impacto de esta revitalización se refleja en la apertura de 50 nuevos establecimientos comerciales en los espacios recuperados desde 2025.

En periodos vacacionales anteriores, como Semana Santa y las vacaciones de agosto, más de 8,000 visitantes acudieron a los comercios del centro histórico, destacando así la constante afluencia de público a lo largo del año. “Sin importar la hora, ya sea de madrugada o de noche se puede transitar en completa tranquilidad en el Centro Histórico”, señaló el director de APLAN.

Las mujeres esperan en una fila para visitar una atracción navideña en San Salvador, El Salvador, el 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

Inversión pública y privada

El proceso de modernización y revitalización se sustentó con una inversión pública de alrededor de USD 130 millones y una apuesta del sector privado que alcanzó los USD 184 millones. Rodríguez afirmó que esto ha resultado en “nuevos negocios que generan fuentes de empleo”, tanto directos como indirectos, beneficiando a la población local. De acuerdo con datos de APLAN, cada nuevo negocio en la zona tiene capacidad para emplear hasta 20 personas.

La gestión de la Autoridad de Planificación se ha traducido en más de 1,000 trámites aprobados, abarcando desde permisos de construcción hasta proyectos para la recuperación de inmuebles patrimoniales y adecuación de espacios. “Cada nuevo establecimiento, cada nuevo negocio, es una fuente de empleo”, agregó Rodríguez.

Rodríguez explicó en entrevista con el programa matutino que “el Centro Histórico es cada vez un referente en desarrollo urbano”; con estas acciones, las autoridades buscan “recuperar su esplendor, lo que se traduce en más negocios y más fuentes de empleo que benefician a nuestra población”.

