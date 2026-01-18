Un accidente en competencia ciclística deja dos lesionadas en San Salvador

Comandos de Salvamentos y el Sistema de Emergencias Médicas brindaron atención inmediata a las víctimas del incidente en San Salvador. Foto cortesía

Accidente dejó al menos dos ciclistas lesionadas en la 49 avenida sur de San Salvador este domingo, se presume el incidente ocurrió durante una competencia deportiva.

Equipos de Comandos de Salvamentos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ofrecieron atención inmediata en el lugar, donde una de las víctimas presentó lesiones en la pelvis, de acuerdo con información difundida por medios locales.

Las circunstancias exactas del accidente aún no se han esclarecido oficialmente. Las autoridades no confirmaron si las ciclistas involucradas integraban el grupo de deportistas que competían ese día en el evento Tour El Salvador, donde se desarrollaba el Circuito Urbano Flor Blanca con un recorrido de 12 vueltas y un total de 69.5 kilómetros por la capital.

Por el momento, sólo se conoció que una ciclista sufrió una lesión grave, posiblemente a causa de un hierro que atravesó la pelvis, según reportes extraoficiales.

A lo largo de enero, los accidentes de tránsito han incrementado la preocupación por la seguridad de los usuarios vulnerables en las vías salvadoreñas.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 y el 17 de este mes se registraron al menos 50 fallecidos, entre peatones, motociclistas y ciclistas. La cifra evidencia un problema persistente que alcanza tanto escenarios urbanos como carreteras nacionales.

Otras emergencias incluyeron tres fallecidos y diez lesionados en diferentes accidentes reportados por cuerpos de socorro este domingo. Foto cortesía

Accidentes simultáneos a nivel nacional

Los cuerpos de socorro reportaron otros tres fallecidos y al menos diez lesionados en distintos accidentes de tránsito a lo largo del país. Uno de los hechos más graves se produjo en la madrugada en el kilómetro 28 de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de Guazapa, donde una camioneta y un pickup colisionaron, con saldo de dos mujeres fallecidas y cinco heridos trasladados a hospitales cercanos, según datos de la Cruz Verde Salvadoreña.

A su vez, en el kilómetro 23 de la autopista a Comalapa, un motociclista impactó contra un automóvil y fue ingresado en estado crítico a un centro asistencial, conforme comunicaron las autoridades policiales.

Las redes sociales también sirvieron de canal para difundir el estado de las víctimas, entre ellas la ciclista con lesiones en la pelvis tras el accidente sobre la 49 avenida sur, incidente que fue rápidamente atendido por brigadas de emergencia en la zona.

Al filo del amanecer, Cruz Verde Majahual, atendió un accidente sobre la zona conocida como El Papaturro, en la carretera al Puerto de La Libertad. Donde un conductor particular perdió el control y terminó impactando contra una cuneta.

En dicha zona constantemente se registran siniestros viales debido al diseño de la carretera y la excesiva velocidad.

De forma inmediata las autoridades no han brindado detalles si los conductores involucrados en los siniestros viales se encontraban bajo los efectos del alcohol.