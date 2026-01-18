El Salvador

Cientos de salvadoreños viajan a las romerías por el Cristo Negro en Guatemala

La Dirección General de Migración y Extranjería ha registrado la salida de peregrinos que se dirigen a Guatemala a través de la frontera Anguiatú, desde el sábado 17 de enero

El prechequeo migratorio implementado en la frontera agiliza el ingreso de excursionistas que participan en las festividades religiosas de Esquipulas.

La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador informó que decenas de peregrinos han partido hacia Guatemala desde el sábado 17 de enero por la frontera Anguiatú, con el objetivo de participar en las romerías del Cristo Negro en la ciudad de Esquipulas.

El flujo de salvadoreños hacia Guatemala con ocasión de esta peregrinación tiene profundas raíces históricas y culturales.

La romería del Cristo Negro de Esquipulas representa una de las expresiones religiosas más significativas en Centroamérica, combinando devoción religiosa y manifestaciones de identidad regional.

Desde 2011, la tradición ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación en Guatemala y, actualmente, cuenta con una postulación conjunta entre Guatemala y Panamá para su posible inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La comunidad espera el resultado de esta candidatura para diciembre de 2026 durante la reunión del comité intergubernamental en Xiamen, China.

El flujo anual de salvadoreños rumbo a la Basílica del Cristo de Esquipulas destaca la importancia histórica y cultural de esta tradición centroamericana. Foto cortesía Migración y Extranjería

Medidas y experiencias en la frontera

Durante el primer mes del año, las autoridades salvadoreñas de migración reportaron un aumento en el número de excursionistas que cruzan hacia Guatemala para las celebraciones. Para gestionar la alta demanda, se aplicaron mecanismos como el prechequeo migratorio, agilizando los trámites y permitiendo que los viajeros permanezcan en sus autobuses.

Josué Guerrero, operador turístico, afirmó que “la medida del prechequeo es muy beneficiosa por el tiempo que podemos reducir” en los desplazamientos. Reina Campos, una de las viajeras, compartió que pudo completar el proceso de forma rápida y sencilla, lo cual facilitó el tránsito del grupo salvadoreño hacia el destino “con esta actividad se pretenden recolectar fondos para la iglesia a la que pertenece y visitar al Señor de Esquipulas”, señaló a las autoridades locales.

El viaje desde la capital salvadoreña hacia Esquipulas toma aproximadamente tres horas y media. La localidad guatemalteca esperaba recibir cerca de 230 mil turistas, entre nacionales y extranjeros, según proyecciones oficiales.

Las actividades religiosas comenzaron el 10 de enero y concluirán hasta el 19, aunque el 15 de enero es la fecha central para las mayores peregrinaciones y procesiones en Guatemala.

Decenas de peregrinos salvadoreños cruzan la frontera Anguiatú camino a las romerías del Cristo Negro en Esquipulas, Guatemala.

Esquipulas: fe, tradición y valor patrimonial

La imagen del Cristo Negro está en el centro de esta devoción. La figura, importante tanto para la religiosidad popular como para el diálogo entre la identidad indígena y el catolicismo, se encuentra en la Basílica del Cristo de Esquipulas.

Esquipulas ha sido tradicionalmente el punto de confluencia para miles de fieles de diferentes países centroamericanos, consolidando su posición como uno de los epicentros religiosos de la región.

El 19 de diciembre de 2011, la peregrinación fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación guatemalteca mediante el Acuerdo Ministerial 1199-2011; la aspiración actual es extender su reconocimiento a escala mundial a través de la UNESCO.

El impulso de la candidatura para la UNESCO involucró a los ministerios de cultura tanto de Guatemala como de Panamá, además de portar voces locales y custodios de la tradición en Esquipulas.

