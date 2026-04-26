Honduras

Presidente del Legislativo en Honduras recibe el premio Richard Nixon “Libertad sobre el Socialismo” en Nueva York

El presidente del Congreso Nacional destacó que el reconocimiento simboliza la “resistencia democrática” del pueblo hondureño ante desafíos políticos recientes.

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El reconocimiento fue otorgado por el Club Metropolitano Republicano a líderes internacionales. (Foto: Redes sociales)
El reconocimiento fue otorgado por el Club Metropolitano Republicano a líderes internacionales. (Foto: Redes sociales)

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, fue distinguido en la ciudad de Nueva York con el premio Richard Nixon “Libertad sobre el Socialismo”, un reconocimiento otorgado por el Club Metropolitano Republicano que destaca a figuras internacionales por su defensa de los valores democráticos y el libre mercado.

La ceremonia, realizada en uno de los espacios emblemáticos de la comunidad política conservadora en Estados Unidos, reunió a líderes, empresarios y representantes de organizaciones afines a la promoción de la democracia liberal.

En ese contexto, Zambrano fue reconocido por su postura en defensa de las instituciones hondureñas y su discurso crítico frente a corrientes ideológicas que, según expresó, promueven la división social.

A través de sus redes sociales, el titular del Legislativo compartió imágenes y reflexiones sobre el momento de la premiación, subrayando que el galardón no debía interpretarse como un logro personal.

“Asumo este reconocimiento con profunda humildad, consciente de que no me pertenece de manera individual, sino que le corresponde a todo el pueblo hondureño”, manifestó el congresista.

El premio, que lleva el nombre del expresidente estadounidense Richard Nixon, es entregado a líderes que, según los organizadores, representan una defensa activa de la libertad frente a modelos políticos considerados autoritarios o socialistas.

La ceremonia reunió a representantes políticos y empresariales en la ciudad de Nueva York. (Foto: Redes sociales)
La ceremonia reunió a representantes políticos y empresariales en la ciudad de Nueva York. (Foto: Redes sociales)

En su intervención, Zambrano enfatizó que el reconocimiento simboliza la “resistencia democrática” del pueblo hondureño en momentos de tensión política.

En su mensaje, el presidente del Congreso destacó que Honduras ha logrado posicionarse como un referente internacional por su capacidad de enfrentar crisis políticas sin recurrir a la violencia.

Afirmó que la ciudadanía ha demostrado madurez al canalizar sus diferencias a través de procesos electorales, lo que, a su juicio, constituye una muestra de fortaleza institucional.

“El pueblo hondureño derrotó agendas de izquierda sin violencia, con civismo y respeto al orden democrático”, expresó Zambrano, quien además subrayó que, pese a lo que calificó como “abusos e ilegalidades”, la población esperó pacientemente el momento de acudir a las urnas para decidir el rumbo del país.

El discurso del parlamentario estuvo marcado por un tono de reivindicación política, en el que resaltó valores como la libertad, el orden y la unidad nacional.

Según señaló, la reciente experiencia electoral en Honduras demostró que es posible superar conflictos ideológicos mediante mecanismos democráticos, evitando escenarios de confrontación.

Asimismo, Zambrano dedicó el reconocimiento a los ciudadanos hondureños, a quienes calificó como los verdaderos protagonistas de este logro.

El titular del Congreso resaltó el civismo del pueblo hondureño en procesos electorales recientes. (Foto: Redes sociales)
El titular del Congreso resaltó el civismo del pueblo hondureño en procesos electorales recientes. (Foto: Redes sociales)

“Cada aplauso recibido pertenece al pueblo que con valentía defendió la democracia”, sostuvo, destacando que la participación ciudadana fue clave para preservar el sistema institucional del país.

El legislador también hizo referencia a la importancia de mantener el compromiso con la defensa de las libertades individuales y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En ese sentido, aseguró que continuará impulsando una agenda orientada a consolidar la institucionalidad y garantizar la estabilidad política.

Zambrano cerró su intervención con un mensaje de compromiso hacia la ciudadanía hondureña. “No les vamos a fallar”, afirmó, reiterando su determinación de continuar trabajando en favor de los valores que, según dijo, le hicieron merecedor del reconocimiento.

El evento en Nueva York no solo marca un hito en la trayectoria política del presidente del Congreso, sino que también pone de relieve el papel de Honduras en debates más amplios sobre democracia, gobernabilidad e ideologías en la región.

En un escenario internacional cada vez más complejo, la figura de Zambrano se proyecta como un actor que busca incidir en estas discusiones desde una perspectiva alineada con la defensa de la libertad y el orden institucional.

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