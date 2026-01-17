Fovial inicia obras para mejorar calles cercanas a centros escolares en El Salvador

La institución informó que realiza obras de pavimentación en diversas carreteras del país.

El director de Fondo de Conservación Vial (Fovial), Alex Beltrán, anunció este viernes que la institución ha comenzado un programa de reparación y ampliación de calles en zonas estratégicas cercanas a centros escolares, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y accesibilidad para estudiantes, docentes y comunidades. Según explicó Beltrán en una entrevista radial difundida por la Secretaría de Prensa, el plan prioriza tramos identificados por su alto flujo estudiantil y condiciones deficientes.

En el sector de Ahuachapán Centro, las obras contemplan la intervención de 12.14 kilómetros de carretera que conecta al menos cuatro centros escolares: Arturo Romero, Atehuesía, Los Toles y Palopique, además de la comunidad Caserío Las Cureñas.

El titular de Fovial indicó que el proyecto responde a una instrucción directa del presidente de la República, Nayib Bukele, tras la circulación de un video que mostró las dificultades de los estudiantes de Los Toles para asistir a clases debido al lodo y acumulación de agua. “Desde el día siguiente iniciamos tareas”, afirmó Beltrán.

El plan incluye la ampliación del ancho de la vía de 4.5 a 8 metros, con la finalidad de habilitar dos carriles y espacios peatonales seguros. “Son tres metros por cada carril y un metro adicional a cada costado para drenajes y para el paso de peatones”, detalló el funcionario.

Empleados del Fondo de Conservación Vial (Fovial) reparan una calle del distrito de Anamorós en el municipio de La Unión Norte. (Foto: @FOVIALITO)

Según Fovial, la obra beneficiará a una numerosa población estudiantil y a los habitantes de varios sectores, que han colaborado facilitando espacio y retrocediendo cercos para permitir el avance de la maquinaria.

Las tareas técnicas comprenden el estudio de suelos, diseño de drenajes y obras de mitigación. “No podíamos ser irresponsables y solo colocar una carpeta asfáltica. Teníamos que hacer estudios para diseñar los drenajes y obras de paso que encaucen adecuadamente las aguas”, explicó Beltrán.

La estructura del pavimento se conforma por una base de 20 centímetros estabilizada con cemento, una subbase granular de 30 centímetros y una carpeta asfáltica modificada de siete centímetros.

El funcionario subrayó que la empresa encargada debe dejar una garantía bancaria para asegurar la calidad de la obra, como parte de los estándares que exige el Fovial. El periodo de ejecución se estima entre nueve y diez meses, aunque la meta es terminar antes del 15 de septiembre para evitar que los estudiantes enfrenten nuevamente dificultades durante los desfiles patrios. “No queremos que la historia se repita”, declaró Beltrán.

Trabajadores del Fovial hacen labores de reconstrucción de la carretera desde Ilobasco hacia San Isidro, Cabañas. (Foto: @FOVIALITO)

El programa de Fovial abarca más de 37 centros escolares en todo el país que se encuentran en condiciones similares. Según el funcionario, la pavimentación y ampliación de calles se acompaña de la construcción de muros de retención, drenajes y señalización vial.

La señalización, indicó, ha representado una inversión de cinco millones de dólares en 2025, con la expectativa de incrementar el presupuesto en 2026 para garantizar mayor seguridad, sobre todo en zonas escolares.

En cuanto a la transparencia y fiscalización, el director de Fovial explicó que cada proyecto cuenta con supervisión de empresas independientes, auditoría interna y de la Corte de Cuentas. “Cualquier persona puede saber con exactitud cuánto se gastó en un mantenimiento o una obra”, sostuvo en la entrevista.

El plan de trabajo para 2026 dispone de un presupuesto de 220 millones de dólares, de los cuales cerca de 100 millones están destinados al mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, limpieza de derechos de vía y mantenimiento de puentes y obras de paso. “Seguimos trabajando en la reconstrucción de calles que conectan a centros educativos. Sabemos que hay mucho por hacer”, expresó Beltrán, de acuerdo con la Secretaría de Prensa.