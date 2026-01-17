El Salvador

El gobierno de Japón entrega fondos a la Cruz Roja Salvadoreña para fortalecer su labor humanitaria

La suma otorgada favorecerá la adquisición de vehículos médicos y fortalecerá la capacidad de respuesta de la institución en emergencias

La embajada de Japón en El Salvador entregó una donación a la Cruz Roja Salvadoreña. (Foto: Captura de video)

La colaboración entre Japón y la Cruz Roja Salvadoreña quedó reafirmada con la entrega de una donación de $99,859 destinada a la compra de una ambulancia y una unidad móvil para donación de sangre. El Gobierno japonés, a través de su Embajada en El Salvador, aportó estos fondos en un contexto de profundo acercamiento diplomático y cultural, después de que ambos países conmemoraran en 2025 los 90 años de relaciones bilaterales.

Este aporte refuerza la misión de la Cruz Roja Salvadoreña (CRS), orientada a mitigar el sufrimiento humano en todo el territorio nacional.

La cooperación también es un reflejo simbólico y humanitario, ya que con los insumos que Japón ha entregado a la Cruz Roja Salvadoreña ha organizado jornadas de donación de sangre en coordinación con la contraparte japonesa, ejemplificando el compromiso bilateral con la salud y la solidaridad.

El presidente de la CRS, el doctor José Benjamín Ruiz Rodas, manifestó su agradecimiento al recibir los fondos, subrayando el impacto de fortalecer el trabajo humanitario de la institución.

El presidente de la Cruz Roja Salvadoreña, José Benjamín Ruiz Rodas, recibió el donativo por parte de Sano Taketoshi, embajador de Japón, el cual va destinado a la adquisición de una ambulancia y una unidad móvil para donación de sangre. (Foto: Captura de video)

Según la Cruz Roja Salvadoreña, la ambulancia y la unidad móvil para el Centro de Sangre permitirán mejorar la captación y traslado de componentes sanguíneos de calidad y optimizar la asistencia prehospitalaria a nivel nacional.

La CRS reafirmó que este fortalecimiento institucional responde al mandato de los principios fundamentales de la Cruz Roja, cuyo objetivo principal es prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin distinción.

La entrega del donativo fue encabezada por el embajador de Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, quien formalizó la cooperación como un gesto que trasciende lo logístico para consolidar una relación que comenzó el 15 de febrero de 1935.

Lazos de amistad por décadas

A lo largo de estos noventa años, la colaboración japonesa se ha extendido más allá del ámbito humanitario, con alianzas en educación y desarrollo agrícola a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la Universidad de El Salvador.

Como parte de los actos oficiales en 2025 para las celebraciones de nueve décadas de amistad, en Japón incluyeron la inauguración del Mural de la Amistad El Salvador–Japón y una exposición artística en Hibiya Okuroji, en Tokio,

El Japan Fest 2025, realizado en la Ex Casa Presidencial de San Jacinto, fue el acto central que coronó este aniversario. Allí se celebró la amistad entre ambas naciones con un mapping sobre la fachada del edificio, presentaciones de danza tradicional Awa Odori a cargo del grupo Takarabune, y una exhibición especial dedicada al maquilishuat y los sakuras, donde la flor nacional salvadoreña y el cerezo japonés simbolizaron la hermandad de los dos países.

