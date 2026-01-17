Alta presión sobre Texas favorecerá el ingreso de Vientos Nortes en el país

Los vientos serán más percibidos en zonas altas y montañosas del país./ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que mañana ingresa un nuevo fenómeno de Vientos Nortes, que está impulsado por una alta presión que se ubica sobre Texas, en Estados Unidos, y cuya influencia podría generar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

“Durante la tarde y noche del domingo 18 de enero se prevé el ingreso de un nuevo periodo de Vientos Nortes con ráfagas ocasionales de entre 50 y 80 kilómetros por hora, más notables en zonas altas o incluso mayores en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento”, reza el informe especial emitido por el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del MARN.

Este mismo establece que, el “evento de Vientos Nortes, podría mantenerse hasta la madrugada del martes 20, regresando luego el viento del este y noreste acelerado”. Asimismo, anticipa que para estos días “se espera que el cielo esté poco nublado” y destaca que “no se prevén lluvias”.

“Las temperaturas diurnas generarán un ambiente cálido en exteriores y agradables a la sombra; las temperaturas nocturnas generarán un ambiente fresco por las noches y las madrugadas”, indica el informe.

Sobre las condiciones climáticas para este día menciona que “el cielo estará poco nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y la noche”, no adelanta pronóstico de lluvia y asegura que el viento se mantendrá entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales que oscilan una velocidad de 35 kilómetros por hora, lo cual podrá percibirse más en zonas altas. En cuantos a las temperaturas para hoy aclara que se mantendrán “cálidas durante la tarde y frescas por la noche”.

El Ministerio de Medio Ambiente detalla las ráfagas de viento que se han registrado en distintos puntos del país. /Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Mientras que para mañana, el Observatorio indica que “el cielo estará poco nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y noche, con tendencia a disminuir la nubosidad”.

Al ingresar al país, los Vientos Nortes podrían registrar velocidades entre 10 y 22 kilómetros por hora, las ráfagas podrían llegar hasta los 50 y 70 kilómetros por hora durante el día e intensificarse durante la noche del domingo y madrugada del lunes.

“Las temperaturas estarán un poco frías en la madrugada, cálidas durante la tarde y frescas por la noche”, detalla el informe.

Recomendaciones

Ante el ingreso de estos vientos que generarán una baja en las temperaturas, las autoridades sugieren tener precaución y evitar quemas agrícolas mientras dure el fenómeno.

Es importante que la población pueda mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo para atender las medidas preventivas indicadas.

Ante las condiciones registradas estos días en el país, es indispensable tomar medidas con los niños y adultos mayores para evitar enfermedades. / Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Las autoridades también aconsejan que, quienes realizan navegación marítima, aérea y pesca artesanal o deportiva, evalúen las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades y que recomiendan atender las sugerencias emitidas por la Dirección General de Protección Civil.

De igual manera es importante mantenerse alejados de postes, cables eléctricos y árboles para evitar incidentes, que puedan registrarse debido a la velocidad de los vientos.

En tema de salud

También se recuerda que se deben mantener abrigados a niños y adultos mayores, especialmente a quienes presentan problemas respiratorios o son propensos a estos, para evitar que puedan registrar complicaciones médicas.

Para las personas que ya presentan un cuadro respiratorio es recomendable que porten mascarilla para evitar inhalar polvo y otras partículas, esto para prevenir neumonías u otros procesos.

La hidratación y alimentación es vital. En el hogar también se debe tener precaución de cerrar ventanas y puertas, y no arrojar colillas, cerillos ni ningún otro objeto encendido.