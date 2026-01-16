El Salvador

La beca que abrió puertas a 600 jóvenes en El Salvador

Una nueva generación de alumnos accede a la educación superior mediante un programa que busca fortalecer las habilidades profesionales y ampliar las oportunidades laborales en distintas instituciones académicas del país

Guardar
(Foto: Dirección de integración)
(Foto: Dirección de integración)

El arranque del año académico en la Universidad Politécnica de El Salvador reunió a 600 estudiantes que lograron acceder a la educación superior gracias a las becas gestionadas por la Dirección de Integración bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Con la obtención de este beneficio, los jóvenes dieron el primer paso hacia carreras técnicas y licenciaturas, eligiendo entre una amplia variedad de especialidades que ofrece la institución. Muchas familias celebraron el ingreso de sus hijos a la universidad, un logro que representa años de esfuerzo y disciplina.

Los jóvenes cursarán carreras técnicas
Los jóvenes cursarán carreras técnicas o licenciaturas. (Foto: Dirección de integración)

Durante una jornada especial de bienvenida, 120 de estos nuevos becarios participaron activamente en dinámicas y actividades recreativas, organizadas para afianzar su sentido de pertenencia y motivar el inicio de su vida universitaria. Las autoridades de la universidad aprovecharon la oportunidad para transmitir un mensaje de aliento y compromiso con la educación.

El acceso a la beca no fue fruto del azar. “Nadie les regaló nada; cada uno conquistó este espacio tras cumplir con todos los requisitos del proceso formativo”, destacaron desde la Dirección de Integración. El proceso incluyó refuerzos académicos, visitas a universidades, charlas con profesionales y servicio comunitario, entre otras exigencias.

A lo largo de su formación, los becarios recibirán cursos complementarios, como inglés y tecnología aplicada, que les permitirán fortalecer sus competencias y responder a las demandas de un mundo laboral cada vez más globalizado.

Jóvenes recibirán cursos complementarios como
Jóvenes recibirán cursos complementarios como idioma inglés. (Foto: dirección de integración)

La experiencia vivida en la Universidad Politécnica se replica en más de 30 instituciones educativas que forman parte del proyecto Continuidad Académica y Técnica. En cada centro, actividades similares celebran la llegada de la Generación que Florece, un grupo que encabeza la transformación social en El Salvador.

Para estos jóvenes, el acceso a la universidad simboliza mucho más que un logro personal: marca el inicio de una etapa donde las oportunidades y la movilidad social dejan de ser promesas y se convierten en realidades tangibles.

En 2025, la Dirección de Integración de El Salvador otorgó más de 17,000 becas a jóvenes graduados de bachillerato de instituciones públicas para que continuaran sus estudios superiores en 37 universidades y escuelas técnicas del país. Además, el 30 de noviembre de ese año, se entregaron becas completas a 30,000 jóvenes que completaron el programa formativo de la Dirección de Integración.

Labor que realiza la Dirección de Integración

Apuestan a nueva generación de
Apuestan a nueva generación de profesionales.(Foto: Dirección de integración)

La Dirección de Integración es una entidad estatal encargada de coordinar y ejecutar programas enfocados en la inclusión social y educativa de jóvenes salvadoreños. Su labor principal consiste en identificar a estudiantes con alto potencial académico y necesidades económicas, gestionar becas con instituciones de educación superior y acompañar de manera integral a los beneficiarios durante su trayectoria formativa.

Entre sus funciones se encuentran la organización de procesos de selección transparentes, el seguimiento académico y personal de los becarios, y la articulación de alianzas con universidades y organizaciones sociales. También promueve actividades de formación complementaria, fomenta el servicio comunitario y facilita el acceso a espacios de orientación vocacional.

A través de estas acciones, la Dirección de Integración busca reducir las brechas educativas y contribuir a la movilidad social, facilitando que jóvenes de contextos vulnerables accedan a oportunidades de formación y crecimiento profesional.

Temas Relacionados

BecasEducación superiorDirección de IntegraciónUniversidad Politécnica de El SalvadorNayib BukeleEl SalvadorSan SalvadorContinuidad Académica y TécnicaGeneración que FloreceJuventud

Últimas Noticias

La ministra de Vivienda confirma medidas tras inundación en Ciudad Marsella ll

Un análisis técnico determinó que la inundación reciente fue causada por falta de protección en las obras y obstrucción de drenajes, mientras que la reforestación y otras obligaciones ambientales permanecen en supervisión oficial

La ministra de Vivienda confirma

Rodrigo Chaves asegura que amenazas de muerte están basadas en el odio

Mandatario hizo las declaraciones durante el encuentro que tuvo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele

Rodrigo Chaves asegura que amenazas

Candidato presidencial José Aguilar gana popularidad y pide asistir a debates

Aspirante del Partido Avanza fue uno de los mejores calificados en redes sociales tras presentación en el TSE

Candidato presidencial José Aguilar gana

Más de 8.5 millones de neonatos de tortuga marina han sido liberados en las playas de El Salvador

Las iniciativas coordinadas por FIAES, en conjunto con organizaciones aliadas y comunidades, generan impactos positivos en la protección de especies marinas y en el fomento de la restauración ambiental en zonas costeras salvadoreñas

Más de 8.5 millones de

Embajada de Estados Unidos en El Salvador suspende labores el 19 de enero por asueto oficial

Un comunicado institucional emitido con anticipación informó que los trámites y servicios consulares permanecerán inactivos durante la jornada, en cumplimiento de la conmemoración nacional estadounidense

Embajada de Estados Unidos en

TECNO

Este es el electrodoméstico con

Este es el electrodoméstico con mayor riesgo de provocar incendios si no se utiliza correctamente

Usuarios de WhatsApp podrán elegir pronto dos fotos diferentes para su perfil

Epic Games Store ofrece Dumb Ways to Die gratis para dispositivos móviles

Cómo la actualización One UI 8.5 de Samsung hará que tu Galaxy sea más rápido

ChatGPT deja de funcionar en WhatsApp en todos los países de América Latina, excepto uno

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Pamela Anderson señala a la

Pamela Anderson señala a la actual esposa de su ex Tommy Lee de complicar su relación: “Lo extraño”

Esta es la exigente rutina de ejercicio que Hudson Williams siguió para protagonizar ‘Heated Rivalry’

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

MUNDO

9.200 quejas: aplicaciones para mayores

9.200 quejas: aplicaciones para mayores que esconden trampas, precios poco competitivos y una brecha digital que todavía nadie resuelve

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país