La beca que abrió puertas a 600 jóvenes en El Salvador

(Foto: Dirección de integración)

El arranque del año académico en la Universidad Politécnica de El Salvador reunió a 600 estudiantes que lograron acceder a la educación superior gracias a las becas gestionadas por la Dirección de Integración bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Con la obtención de este beneficio, los jóvenes dieron el primer paso hacia carreras técnicas y licenciaturas, eligiendo entre una amplia variedad de especialidades que ofrece la institución. Muchas familias celebraron el ingreso de sus hijos a la universidad, un logro que representa años de esfuerzo y disciplina.

Los jóvenes cursarán carreras técnicas o licenciaturas. (Foto: Dirección de integración)

Durante una jornada especial de bienvenida, 120 de estos nuevos becarios participaron activamente en dinámicas y actividades recreativas, organizadas para afianzar su sentido de pertenencia y motivar el inicio de su vida universitaria. Las autoridades de la universidad aprovecharon la oportunidad para transmitir un mensaje de aliento y compromiso con la educación.

El acceso a la beca no fue fruto del azar. “Nadie les regaló nada; cada uno conquistó este espacio tras cumplir con todos los requisitos del proceso formativo”, destacaron desde la Dirección de Integración. El proceso incluyó refuerzos académicos, visitas a universidades, charlas con profesionales y servicio comunitario, entre otras exigencias.

A lo largo de su formación, los becarios recibirán cursos complementarios, como inglés y tecnología aplicada, que les permitirán fortalecer sus competencias y responder a las demandas de un mundo laboral cada vez más globalizado.

Jóvenes recibirán cursos complementarios como idioma inglés. (Foto: dirección de integración)

La experiencia vivida en la Universidad Politécnica se replica en más de 30 instituciones educativas que forman parte del proyecto Continuidad Académica y Técnica. En cada centro, actividades similares celebran la llegada de la Generación que Florece, un grupo que encabeza la transformación social en El Salvador.

Para estos jóvenes, el acceso a la universidad simboliza mucho más que un logro personal: marca el inicio de una etapa donde las oportunidades y la movilidad social dejan de ser promesas y se convierten en realidades tangibles.

En 2025, la Dirección de Integración de El Salvador otorgó más de 17,000 becas a jóvenes graduados de bachillerato de instituciones públicas para que continuaran sus estudios superiores en 37 universidades y escuelas técnicas del país. Además, el 30 de noviembre de ese año, se entregaron becas completas a 30,000 jóvenes que completaron el programa formativo de la Dirección de Integración.

Labor que realiza la Dirección de Integración

Apuestan a nueva generación de profesionales.(Foto: Dirección de integración)

La Dirección de Integración es una entidad estatal encargada de coordinar y ejecutar programas enfocados en la inclusión social y educativa de jóvenes salvadoreños. Su labor principal consiste en identificar a estudiantes con alto potencial académico y necesidades económicas, gestionar becas con instituciones de educación superior y acompañar de manera integral a los beneficiarios durante su trayectoria formativa.

Entre sus funciones se encuentran la organización de procesos de selección transparentes, el seguimiento académico y personal de los becarios, y la articulación de alianzas con universidades y organizaciones sociales. También promueve actividades de formación complementaria, fomenta el servicio comunitario y facilita el acceso a espacios de orientación vocacional.

A través de estas acciones, la Dirección de Integración busca reducir las brechas educativas y contribuir a la movilidad social, facilitando que jóvenes de contextos vulnerables accedan a oportunidades de formación y crecimiento profesional.