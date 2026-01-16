La beca que abrió puertas a 600 jóvenes en El Salvador

El arranque del año académico en la Universidad Politécnica de El Salvador reunió a 600 estudiantes que lograron acceder a la educación superior gracias a las becas gestionadas por la Dirección de Integración bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Con la obtención de este beneficio, los jóvenes dieron el primer paso hacia carreras técnicas y licenciaturas, eligiendo entre una amplia variedad de especialidades que ofrece la institución. Muchas familias celebraron el ingreso de sus hijos a la universidad, un logro que representa años de esfuerzo y disciplina.
Durante una jornada especial de bienvenida, 120 de estos nuevos becarios participaron activamente en dinámicas y actividades recreativas, organizadas para afianzar su sentido de pertenencia y motivar el inicio de su vida universitaria. Las autoridades de la universidad aprovecharon la oportunidad para transmitir un mensaje de aliento y compromiso con la educación.
El acceso a la beca no fue fruto del azar. “Nadie les regaló nada; cada uno conquistó este espacio tras cumplir con todos los requisitos del proceso formativo”, destacaron desde la Dirección de Integración. El proceso incluyó refuerzos académicos, visitas a universidades, charlas con profesionales y servicio comunitario, entre otras exigencias.
A lo largo de su formación, los becarios recibirán cursos complementarios, como inglés y tecnología aplicada, que les permitirán fortalecer sus competencias y responder a las demandas de un mundo laboral cada vez más globalizado.
La experiencia vivida en la Universidad Politécnica se replica en más de 30 instituciones educativas que forman parte del proyecto Continuidad Académica y Técnica. En cada centro, actividades similares celebran la llegada de la Generación que Florece, un grupo que encabeza la transformación social en El Salvador.
Para estos jóvenes, el acceso a la universidad simboliza mucho más que un logro personal: marca el inicio de una etapa donde las oportunidades y la movilidad social dejan de ser promesas y se convierten en realidades tangibles.
En 2025, la Dirección de Integración de El Salvador otorgó más de 17,000 becas a jóvenes graduados de bachillerato de instituciones públicas para que continuaran sus estudios superiores en 37 universidades y escuelas técnicas del país. Además, el 30 de noviembre de ese año, se entregaron becas completas a 30,000 jóvenes que completaron el programa formativo de la Dirección de Integración.
Labor que realiza la Dirección de Integración
La Dirección de Integración es una entidad estatal encargada de coordinar y ejecutar programas enfocados en la inclusión social y educativa de jóvenes salvadoreños. Su labor principal consiste en identificar a estudiantes con alto potencial académico y necesidades económicas, gestionar becas con instituciones de educación superior y acompañar de manera integral a los beneficiarios durante su trayectoria formativa.
Entre sus funciones se encuentran la organización de procesos de selección transparentes, el seguimiento académico y personal de los becarios, y la articulación de alianzas con universidades y organizaciones sociales. También promueve actividades de formación complementaria, fomenta el servicio comunitario y facilita el acceso a espacios de orientación vocacional.
A través de estas acciones, la Dirección de Integración busca reducir las brechas educativas y contribuir a la movilidad social, facilitando que jóvenes de contextos vulnerables accedan a oportunidades de formación y crecimiento profesional.