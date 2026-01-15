La temperatura descendió hasta los 10° tras el ingreso de los vientos nortes

Tras el ingreso de los vientos nortes el MARN ha registrado ráfagas de viento entre 35 y 55 km/h. Foto cortesía Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó que un sistema de alta presión que se desplaza sobre Texas y el golfo de México provocó el ingreso de vientos del norte la mañana del 15 de enero de 2026.

Estas ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 55 km/h y ocasionaron un descenso de la temperatura hasta los 10.5 ℃ en ciertas regiones del país.

El fenómeno meteorológico ocurre como reacción al desplazamiento de un frente de alta presión sobre territorios del sur de Estados Unidos y el Caribe occidental.

Esta configuración atmosférica es habitual durante la temporada seca de la región, generando flujos de aire frío provenientes del hemisferio norte.

Además de la influencia inmediata sobre el tiempo local, episodios similares han determinado históricamente importantes variaciones térmicas e incrementos en la intensidad de los vientos en distintas regiones montañosas y urbanas de El Salvador.

Oscilaciones térmicas y advertencias a la población

De acuerdo con el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del MARN, el sistema dejó cielos poco nublados en la mañana y parcialmente nublados por la tarde y la noche, sin precipitaciones a lo largo del día.

El informe precisó que las velocidades promedio del viento oscilaron entre 10 y 22 km/h, mientras que las ráfagas más intensas estuvieron entre 35 y 55 km/h.

El ministerio detalló que existen sectores donde la topografía favorece el aumento de la velocidad del viento, por lo que no se descartó que se registraran valores superiores.

El MARN advirtió que hará calor durante el día, será fresco por la noche y frío en la madrugada. Foto cortesía Medio Ambiente

El impacto sobre las temperaturas fue especialmente notorio en las zonas de mayor altitud. La Finca Los Andes en Santa Ana reportó la temperatura mínima nacional (10.5 ℃), seguida de Las Pilas en Chalatenango con 11,2 ℃ y Planes de Montecristo en Santa Ana con 11.6 ℃. Otras áreas de clima frío como el volcán de San Miguel, San Andrés y Apaneca marcaron mínimas entre 13.3 y 15.1 ℃. Estos registros confirman la influencia combinada de la altitud y la vegetación densa sobre las condiciones térmicas.

El MARN emitió una advertencia dirigida a quienes planeaban visitar el volcán de Santa Ana, al señalar que la fuerza del viento podía dificultar o impedir el ascenso hasta el cráter.

El organismo recomendó consultar previamente la situación meteorológica y atender las indicaciones del personal de guardaparques para evitar incidentes durante los recorridos turísticos.

El acceso a sitios emblemáticos de montaña fue especialmente atendido por las autoridades, que alertaron sobre la posibilidad de accidentes por velocidades extremas del viento en el entorno del cráter del volcán.

En contraste con la marcada sensación térmica nocturna y al amanecer, el MARN anticipó que durante la tarde las temperaturas serían cálidas en el resto del país, aunque persistiría el clima fresco a frío al caer la noche.

Volcán Santa Ana, en El Salvador (Adobe Stock).

Temperatura récord en El Salvador

El pasado 15 de diciembre de 2010, la estación meteorológica ubicada en Las Pilas, Chalatenango, descendió a 1.2 grados centígrados, convirtiéndose en la más baja de los últimos 40 años de registro en esa zona.

En esa misma estación, el sábado 11 de diciembre el termómetro marcó 3.3°C, es decir 0.1 grados menor que el récord que era hasta entonces de 3.4°C, registrados en 1996 y 2009.