El Salvador

Trabajos de reubicación e instalación de tubería continúan hoy en el puerto de La Libertad

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ejecutará labores en el kilómetro 33 de la carretera al puerto de La Libertad.

Las cuadrillas de Anda ejecutan
Las cuadrillas de Anda ejecutan distintas labores para el mantenimiento de la red hídrica del país. (Foto: Anda/ Gobierno de El Salvador)

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) continuará esta noche los trabajos de reubicación e instalación de un tramo de tubería de agua potable de 240 metros en el kilómetro 33 de la carretera que conduce al puerto de La Libertad, en el municipio de La Libertad Costa.

Los trabajos iniciarán hoy a las 9:00 de la noche y finalizarán a las 4:00 de la mañana del jueves 15 de enero, esto con el objetivo de disminuir la afectación de la circulación vial en la zona y el servicio a los usuarios de la red pública.

Durante este período, el tránsito vehicular en este tramo de la carretera se mantendrá controlada, de acuerdo con la autónoma, que coordina la intervención con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP).

La Anda comunicó que activará pipas de abastecimiento de agua potable mientras se restablece el servicio y pone a disposición de la ciudadanía el número 915 para consultas y reportes.

En octubre pasado, la autónoma ejecutó otras obras en carretera al puerto de La Libertad. Las labores comprendían la sustitución y colocación de 250 metros de tubería nueva de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), un material con mayores estándares de durabilidad y resistencia. Adicionalmente, se incorporaron nuevos empalmes, instalación de válvulas y migración de acometidas sobre la calle Gerardo Barrios, optimizando el rendimiento de la red en puntos críticos del distrito de La Libertad.

A través de las redes
A través de las redes sociales, la autónoma informó sobre los trabajos que se van a ejecutar en la carretera al puerto de La Libertad. (Gráfico: Anda/ Gobierno de El Salvador)

El proyecto de reubicación y sustitución de tuberías en el Puerto de La Libertad busca proporcionar una infraestructura hídrica moderna y eficiente, fundamental para el bienestar de las familias locales como para impulsar el desarrollo económico y turístico del sector. Entre los resultados destacados del cierre de obra figura la garantía de suministro provisional de agua potable durante los trabajos mediante camiones cisterna y la entrega de agua embotellada y embolsada, una medida orientada a mitigar las afectaciones en el casco urbano, y en barrios y playas como El Morral, El Carmen, Los Ángeles, Los Filtros, Jerusalén, El Obispo, Conchalío y La Paz.

La modernización del sistema resulta clave para asegurar la provisión y eficiencia del servicio hídrico, al tiempo que se reducen riesgos de fugas y se extiende la vida útil de la red. Esta intervención se enmarcó dentro del proyecto más amplio de instalación de tuberías de aguas lluvias y colectores, iniciativa dirigida por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.

Anterior a estos trabajos, la autónoma ejecutó labores de instalación de 660 metros de tubería nueva sobre la calle antigua a Huizúcar, en el tramo que va desde la gasolinera Texaco Loma Linda hasta el redondel Árbol de la Paz. Estas obras formaron parte de las mejoras impulsadas en el Sistema Zona Norte, que beneficia a más de 25 mil habitantes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Para este caso, la institución empleó la técnica de perforación horizontal dirigida, un método que permite instalar tuberías sin necesidad de abrir zanjas, lo cual agiliza el proceso y disminuye el impacto en la vía pública.

De acuerdo con la información de Anda, los trabajos fueron parte de la etapa final del proyecto que consistía en la sustitución de tres kilómetros de conducto, que tenía más de 40 años de antigüedad.

