La Fiscalía ordena captura de siete personas por red de fraude financiero en oriente de El Salvador

Foto cortesía de la Fiscalía General de la Republica de la cuenta oficial en X

Un operativo conjunto desarrollado en el oriente de El Salvador dejó como resultado la detención de siete personas señaladas por su presunta vinculación a una sofisticada red de fraude financiero. Según información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían gestionado 19 créditos fraudulentos que sumaron un total de USD 95.000, cifra que, por su magnitud, permite advertir la gravedad de la estructura delictiva desarticulada.

Estos hechos adquieren especial relevancia si se considera la severidad de las sanciones previstas en la legislación local: la pena por peculado para montos entre USD 10.000 y 100.000 oscila entre nueve y doce años de prisión, con inhabilitación especial para ocupar cargos públicos durante el mismo lapso, según la normativa salvadoreña citada por la FGR.

De acuerdo con los resultados de la investigación, los detenidos entre ellos;

José Amílcar Flores

María Lorena Fuentes

Kenia Leticia Sánchez Fuentes

Carlos Alexis Sánchez Arévalo

Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez

Marvin Alexis Fuentes Flores

José Luis Ramos Díaz

Serán remitidos a los tribunales en las próximas horas bajo acusaciones de falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos y estafa, según manifestó la Fiscalía. Las autoridades confirmaron la incautación de celulares, documentos y otros elementos relevantes para el caso durante los procedimientos en los departamentos de San Miguel y La Unión.

Foto cortesía de la Fiscalía General de la Republica de la cuenta oficial en X

Las pesquisas detallaron el modus operandi del grupo: los implicados se organizaban en equipos de tres personas que recolectaban documentos de identidad y confeccionaban documentación apócrifa. Esta documentación, posteriormente, se presentaba ante la entidad financiera para simular la solicitud legítima de préstamos. Una vez completada esta fase, el grupo reclutaba colaboradores que facilitaban la aprobación de los créditos.

La Fiscalía explicó que, tras reunir los requisitos falsos y captar colaboradores, la estructura lograba existir en los registros de la institución como clientes genuinos. En total, la operación sumó 19 préstamos de USD 5.000 cada uno, de acuerdo con los datos divulgados por la autoridad. Parte de estos fondos se destinó a quienes aportaron los documentos necesarios, quienes recibieron aproximadamente la mitad del monto o, en ciertos casos, una compensación fija de USD 100.

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía han informado que los operativos para combatir delitos financieros en la región oriental se han intensificado, con el objetivo de desmantelar estructuras similares en lo sucesivo.

Delito de desfalco en El Salvador

El delito conocido como desfalco en el país está recogido en el Código Penal bajo la designación de peculado.

Esta figura jurídica sanciona la apropiación o uso indebido de recursos que una persona administra por razón de su cargo, ya sea en entidades públicas o privadas. Las penas, en función del monto sustraído, pueden ir de seis a quince años de prisión.

Si el monto supera USD 100.000, la condena puede alcanzar hasta quince años, y la legislación obliga a aplicar la inhabilitación específica para ejercer cargos públicos durante un periodo igual al de la sentencia.

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las diligencias para identificar eventuales cómplices y rastrear el destino del dinero extraído de la entidad afectada.