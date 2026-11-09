Bogotá ya tiene calendario académico para 2027: alumnos tendrán 40 semanas de trabajo y 12 de vacaciones

La Secretaría de Educación Distrital fijó el inicio de clases en los colegios oficiales de Bogotá para el 25 de enero de 2027 (Secretaría de Educacion Bogotá/X)

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La Secretaría de Educación Distrital publicó el calendario académico 2027 para los colegios oficiales de Bogotá, cuyas clases iniciarán el 25 de enero. El año escolar contemplará 40 semanas de trabajo, distribuidas en dos semestres, y cinco periodos de receso que sumarán 12 semanas a lo largo del ciclo académico.

La programación aplica para las instituciones oficiales de preescolar, básica y media de la capital. Las familias podrán organizar sus actividades con base en las fechas fijadas para el primer semestre, las pausas de mitad de año, la semana de octubre y el cierre de 2027.

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El cambio frente al calendario de 2026 se observa desde el comienzo del año. Para 2027, el primer receso estudiantil irá del 11 al 24 de enero, mientras que las actividades académicas arrancarán al día siguiente de su finalización. En 2026, el primer receso había comenzado el 13 de enero.

El primer semestre escolar comprenderá 20 semanas lectivas entre el 25 de enero y el 20 de junio de 2027 (Secretaría de Educacion Bogotá/X)

El primer semestre irá del 25 de enero al 20 de junio

El primer bloque de clases en los colegios oficiales se extenderá durante 20 semanas, entre el 25 de enero y el 20 de junio de 2027. La fecha de inicio es obligatoria para todos los establecimientos educativos distritales y debe cumplirse con la totalidad de estudiantes que estén matriculados.

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La norma señala que los planteles no pueden modificar de forma autónoma el comienzo de las actividades con estudiantes ni usar las semanas lectivas para labores que no estén relacionadas directamente con la formación académica. Una eventual suspensión total o parcial de clases deberá ajustarse a los procedimientos que determine la Secretaría de Educación Distrital.

Tras finalizar el primer semestre, las clases se reanudarán el 5 de julio. El segundo periodo académico tendrá otras 20 semanas y concluirá el 28 de noviembre de 2027.

El segundo periodo académico del año escolar empezará el 5 de julio y concluirá el 28 de noviembre de 2027 (Alcaldía de Bogotá)

Así quedará distribuido el calendario lectivo:

Primer semestre: del 25 de enero al 20 de junio de 2027.

Segundo semestre: del 5 de julio al 28 de noviembre de 2027.

Total de trabajo académico con estudiantes: 40 semanas.

Cada rector, rectora, director o directora rural deberá definir y divulgar el horario de los docentes durante las cuatro primeras semanas de cada semestre. Esa información deberá estar publicada en un lugar visible del colegio, comunicarse al personal docente y remitirse a la Dirección Local de Educación correspondiente.

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Las vacaciones de los estudiantes sumarán 12 semanas

El calendario académico prevé cinco pausas para los estudiantes de Bogotá, incluidas las vacaciones de mitad y final de año. En conjunto, los descansos abarcan 12 semanas, como lo disponen las orientaciones nacionales para instituciones de calendario A.

Estas son las fechas de los recesos escolares de 2027:

Del 11 al 24 de enero: dos semanas antes del inicio de clases.

Del 22 al 28 de marzo: una semana de receso durante el primer semestre.

Del 21 de junio al 4 de julio: dos semanas entre los dos periodos lectivos.

Del 11 al 17 de octubre: una semana de receso escolar.

Del 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028: seis semanas de vacaciones de cierre de año.

El receso estudiantil de fin de año arrancará el 29 de noviembre de 2027 y concluirá el 10 de enero de 2028 (Colprensa)

El descanso de octubre se mantiene dentro de la programación, en línea con la normativa educativa nacional. Esa pausa tendrá lugar después de más de tres meses de clases del segundo semestre y antes de la recta final de actividades académicas.

El último día de trabajo con estudiantes será el 28 de noviembre. A partir del 29 de noviembre comenzará el receso de fin de año, que se prolongará hasta el 10 de enero de 2028. Así, los alumnos volverán a tener dos semanas de descanso antes del inicio formal de las actividades académicas del siguiente calendario.

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Docentes tendrán cinco semanas de desarrollo institucional

Los docentes y directivos docentes cumplirán las mismas 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, pero su programación también incluye cinco semanas de desarrollo institucional. Estas jornadas están destinadas a la planeación, evaluación y ajuste de los procesos pedagógicos de cada institución.

Las semanas de desarrollo institucional serán del 11 al 17 de enero; del 18 al 24 de enero; del 22 al 28 de marzo; del 11 al 17 de octubre, y del 29 de noviembre al 5 de diciembre. La cuarta deberá coincidir con el receso escolar de octubre.

Durante esas fechas, los equipos educativos podrán trabajar en la revisión del proyecto educativo institucional, el seguimiento de los planes de estudio, la formación pedagógica, la evaluación anual y las acciones relacionadas con convivencia escolar, educación inicial y cierre de brechas.

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Los profesores y directivos del sector educativo oficial tendrán siete semanas de vacaciones a lo largo del año (Alcaldía de Bogotá)

En enero, las dos primeras semanas estarán enfocadas en organizar la valoración de aprendizajes del año anterior y en preparar las estrategias institucionales para 2027. Los establecimientos deberán informar sus planes de trabajo a las Direcciones Locales de Educación antes de que termine el calendario escolar de 2026.

Las vacaciones docentes empezarán el 21 de junio

Para directivos docentes y profesores del sector oficial, el calendario contempla siete semanas de vacaciones. Dos serán del 21 de junio al 4 de julio, durante el receso de mitad de año de los estudiantes.

Las cinco semanas restantes se extenderán del 6 de diciembre de 2027 al 9 de enero de 2028. Entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre, los docentes deberán cumplir la última semana de desarrollo institucional antes de iniciar su periodo de descanso.

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