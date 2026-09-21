Educación

Cómo evitar que los estudiantes usen en forma desmedida a la Inteligencia Artificial

El responsable de la jefatura de Sector de Educación Primaria de la SEP del Estado de Quintana Roo participó en la Semana del Aprendizaje Digital de la UNESCO y, a partir de ahí, comparte una serie de reflexiones

Estudiantes en un aula sentados frente a computadoras portátiles con un pizarrón verde de fondo.
Estudiantes usan herramientas de inteligencia artificial en sus computadoras durante una clase (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades educativas continúan buscando de estrategias para regular el uso desmedido del teléfono inteligente en tiempos de la Inteligencia Artificial. La UNESCO ha hecho un pronunciamiento para que la educación siga siendo un derecho humano y un bien común en la era de la inteligencia artificial. La IA debe usarse con ética y responsabilidad digital para desarrollar la creatividad, generar el conocimiento, estimular el pensamiento crítico y reflexionar sobre la actuación en el uso de los teléfonos inteligentes.

El uso de la tecnología se ha generalizado en todos los sectores de la sociedad. Basta con subirse a cualquier medio de transporte para notar el uso de los teléfonos inteligentes. En las plazas o en el supermercado, en el trabajo o en horas de descanso, siempre el móvil está presente como fiel acompañante.

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En casos extremos, su uso descontrolado produce cortisol ante amenazas de ser restringidos en su uso por diversas causas, entre ellas desconexión a la red, lo cual impide interactuar con los contenidos multimedia que ofrecen diversas fuentes tecnológicas o quedar incomunicado con el mundo exterior.

Prohibir los teléfonos móviles en las escuelas puede generar efectos negativos como la pérdida de oportunidades para la educación digital y el debilitamiento para alcanzar una alfabetización digital. Sin embargo, recientemente en México el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) informó que en primaria y secundaria habrá una restricción total durante toda la jornada escolar.

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Múltiples estudiantes de secundaria sentados en pupitres en un aula, trabajando en laptops; uno señala una pantalla que muestra una interfaz de chatbot.
El dilema escolar no pasa por usar o no la tecnología, sino más bien pasa por cómo incorporarla en los procesos pedagógicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dilema no es usar o no usar el móvil en las escuelas; más bien debe plantearse la ruta de cómo incorporarla en los procesos pedagógicos con fines educativos para facilitar el rol del docente y el aprendizaje de los estudiantes.

En tiempos de la Inteligencia Artificial, la educacióin propone retos y desafíos que deben superarse con la participación de los gobiernos y de la sociedad para establecer las reglas claras para su uso con fines educativos, con ética y responsabilidad para lograr una formación integral de los estudiantes.

Recientemente, la UNESCO celebró el desarrollo de la Semana del Aprendizaje Digital 2026 con el lema: “La educación en la era de la IA”, llevada a cabo del 8 al 11 de septiembre de 2026 en la sede de París, Francia.

El evento emblemático de la UNESCO reunió a una comunidad global interesada en la transformación y el futuro de la educación, conformada por gobiernos, ministros, profesionales y expertos de la educación, investigadores y académicos, representantes de organismos de las Naciones Unidas, ONG y agencias de desarrollo internacional, empresas y socios enfocados en herramientas para la educación digital.

Al finalizar el encuentro, los asistentes adoptaron una declaración conjunta para hacer un llamado a que la educación siga siendo un derecho humano y un bien común en la era de la inteligencia artificial. El contenido de la declaración establece las acciones prioritarias:

UNESCO promueve el uso de la IA adecuada a la edad y al nivel de desarrollo de los estudiantes, así como suspender o interrumpir su uso cuando se crea conveniente (Imagen Ilustrativa Infobae)
UNESCO promueve el uso de la IA adecuada a la edad y al nivel de desarrollo de los estudiantes, así como suspender o interrumpir su uso cuando se crea conveniente (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Garantizar que los sistemas de inteligencia artificial puedan ser auditados, que los datos sean transferibles y que estos sistemas estén sujetos a supervisión pública. Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico mediante el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial que impulse a los estudiantes a razonar y a realizar un trabajo cognitivo-
  • Fomentar la capacidad de acción de los docentes mediante la inversión en su formación inicial y desarrollo profesional, y garantizando que participen en las decisiones sobre qué sistemas de inteligencia artificial se incorporan a sus aulas. La declaración hace hincapié en que l
  • La inteligencia artificial debe estar al servicio del docente para facilitar su rol y no sustituirlos.
  • Promover el uso de la IA adecuada a la edad y al nivel de desarrollo de los estudiantes, así como suspender o interrumpir el uso de la IA cuando sea necesario.
  • Proteger los datos personales de los estudiantes como titulares de derechos sobre sus propios datos e involucrarlos en las decisiones relativas a los sistemas que recopilan y utilizan sus datos.
  • Garantizar que los sistemas educativos puedan cambiar de rumbo cuando sea necesario para proteger la salud de los estudiantes ante el uso desmedido de la IA.
  • Establecer la gobernanza de la inteligencia artificial tanto en el plano nacional como regional.

Es necesario desarrollar la creatividad, generar el conocimiento, estimular el pensamiento crítico y reflexionar sobre la actuación ante el uso de la tecnología en tiempos de la Inteligencia Artificial.

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